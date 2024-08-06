Парламент Бангладеш розпустили після втечі прем'єрки Хасіни

За добу після втечі з Бангладеш прем'єрки Шейх Хасіни й оголошення армійським командуванням формування тимчасового уряду був розпущений і парламент країни. Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддін у вівторок, 6 серпня, заявив про ухвалення такого рішення за підсумками зустрічі з командувачами збройних сил, керівництвом політичних партій, представниками громадянського суспільства та лідерами руху "Студенти проти дискримінації".

Національний парламент був розпущений для того, щоб сформувати тимчасовий уряд після відставки Хасіни, зазначається в поширеному президентською адміністрацією пресрелізі. Ця заява була зроблена через кілька годин після того, як лідери протестного студентського руху встановили кінцевий термін для розпуску парламенту, зазначає Reuters. Вони попередили, що у разі недотримання їхньої головної вимоги буде запущена "жорстка програма".

Студенти запропонували нобелівського лауреата на посаду тимчасового прем'єра

Водночас лідер студентських протестів Нахід Іслам вніс пропозицію призначити очільником тимчасового уряду лауреата Нобелівської премії миру 2006 року, економіста Мухаммада Юнуса. Відомий усьому світу Юнус "користується широким визнанням" і у своїй країні, зазначив він у відеозверненні.

Нагадаємо, напередодні Бангладеш залишила 76-річна Шейх Хасіна, яка керувала країною уже 15 років. Після цього командувач армією Вакер Уз-Заман заявив про її відставку і намір призначити тимчасовий уряд. Того ж дня учасники антиурядових протестів увірвалися в офіційну резиденцію Хасіни.

Протести в Бангладеш тривають кілька тижнів

Акції протесту, що тривають у Бангладеш з початку червня, спрямовані проти системи квот на державні посади. Вона передбачає, що більше половини робочих місць у державному секторі мають бути зарезервовані для певних груп - як-от нащадків військових, які боролися за незалежність країни в 1971 році, жінок і людей з бідних районів, передають ЗМІ. Студенти-протестувальники закликають до системи, що більше базується на заслугах.

Система квот, що існувала з 1972 року, гарантувала, що держава піклуватиметься про родичів ветеранів. Крім того, квоти виділяли жінкам, національним меншинам та інвалідам. У 2018 році її було скасовано, але у 2024 році відновлено рішенням суду.

Верховний суд Бангладеш через протести у липні скоротив систему квот, проте з того часу акції перетворилися на ширший антиурядовий рух, учасники якого вимагали відставки Шейх Хасіни.

Від початку протестів у червні в Бангладеш загинули більше 300 людей, тільки 5 серпня жертвами сутичок демонстрантів із поліцією стали щонайменше 109 осіб. Це був найбільш кривавий день від початку масових протестів у липні

За останній місяць у зв'язку з протестами було поранено тисячі людей і близько 10 тисяч - заарештовано. Для стабілізації ситуації на вулицях задіяли армію. У країні була запроваджена комендантська година. Новинні канали перестали виходити в ефір, було відключено мобільний інтернет, а також порушено систему телекомунікаційного зв'язку з іншими країнами. 170-мільйонна країна виявилася відрізаною від зовнішнього світу.