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Протести проти свавілля поліції
Протести проти свавілля поліціїФото: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance
ПолітикаІран

Париж закликав громадян Франції залишити Іран

Олександр Дельфінов | Анастасія Шепелева
2 год. тому

Будь-хто, хто приїхав з Франції до Ірану, ризикує бути свавільно затриманим і піддатися несправедливому суду, а дотримання прав людини не гарантується, заявив МЗС Франції.

https://www.dw.com/uk/pariz-zaklikav-gromadan-francii-zalisiti-iran/a-63376989

Уряд Франції закликав своїх громадян, які перебувають в Ірані, "покинути країну якнайшвидше, враховуючи ризик довільного затримання". Про це йдеться в оновлених рекомендаціях туристам та мандрівникам, опублікованим у п'ятницю, 7 жовтня, на сайті МЗС Франції.

Як уточнюється в документі, "будь-який приїжджий із Франції (в Іран. - Ред.), зокрема ті, хто має два громадянства, наражаються на високий ризик арешту, довільного затримання та несправедливого судового розгляду. Цей ризик також стосується людей, які перебувають у звичайній турподорожі". У разі арешту або затримання в Ірані дотримання "основних прав та особиста безпека не гарантуються", наголошується у рекомендаціях МЗС.

Французи в іранському ув'язненні

У травні 2021 року в Ірані заарештували громадян Франції та членів вчительської профспілки Сесіль Колер і Жак Паріс, яких влада Ісламської республіки звинуватила у шпигунстві. Напередодні публікації на сайті МЗС Франції державне іранське телебачення показало відео за участю Колер та Паріса, де вони нібито "зізнаються" у скоєних злочинах. У французькому зовнішньополітичному відомстві назвали це відео "обурливою та огидною постановкою" і закликали негайно звільнити заарештованих.

Крім того, ще двох громадян Франції позбавлено волі в Ірані - це мандрівник Бенжамен Брієр, затриманий у травні 2020 року і також звинувачений у шпигунстві, і дослідниця-антропологиня Фаріба Адельха, заарештована в червні 2019 року і пізніше засуджена до п'яти років ув'язнення. Крім французького, вона має також іранське громадянство.

Затримання іноземців в Ірані

Раніше, 30 вересня, міністерство розвідки Ірану повідомило про затримання під час протестів дев'ятьох громадян європейських країн, які брали участь у демонстраціях після загибелі 22-річної Махси Аміні. Не називаючи особи затриманих, відомство заявило, що серед них громадяни Німеччини, Польщі, Італії, Франції, Нідерландів, Швеції та інших країн.

Масові протести проти утисків жінок і поліцейського свавілля спалахнули в Ірані після похорону Махси Аміні, яка, імовірно, стала жертвою насильства з боку правоохоронців - 13 вересня дівчину затримали в Тегерані за звинуваченнями в носінні "неісламського" одягу. З поліції її відвезли до лікарні у стані коми, де вона за кілька днів померла.

Владу Ірану також звинувачують у практиці використання заручників-іноземців для ведення переговорів у своїх інтересах на міжнародній арені.

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