Париж: Між Францією та ФРН немає ніякої драми через Україну

Міністр закордонних справ Франції вважає, що між його країною і ФРН відсутні глобальні розбіжності. Він планує зустрітись з німецькою колегою, щоб знову обговорити допомогу Україні.

Попри розбіжності між канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz) і президентом Франції Еммануелем Макроном щодо України, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне не бачить глобальних розбіжностей між Берліном і Парижем. "Не існує франко-німецького конфлікту, ми згодні у 80 відсотків питань", - сказав Сежурне в інтерв'ю газеті "Le Monde", опублікованому в суботу, 2 березня, повідомляє AFP.

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Він також повідомив, що домовився про зустріч з німецькою колегою Анналеною Бербок (Annalena Baerbock) в Парижі у вівторок. "Є бажання говорити один з одним". Німеччина і Франція мають "однакову мету - підтримати Україну", сказав міністр закордонних справ Франції. Тут немає "ніякої драми".

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Макрон не виключає розгортання західних військ в Україні, Шольц - категорично проти

Найбільшим видимим пунктом розбіжностей між Німеччиною та Францією наразі є форма допомоги Україні, яка зазнала нападу з боку Росії, нагадує агенція AFP. На міжнародній українській конференції, організованій Францією в понеділок, президент Франції Еммануель Макрон згадав про країни, які неохоче постачають Україні певні види важкого озброєння - ймовірно, натякаючи на небажання Німеччини постачати зброю на початку війни. Макрон також заявив, що не можна виключати розгортання західних військ в Україні. Це викликало широке неприйняття в Європі, а канцлер Шольц виступив з рішучою відмовою.

Міністр закордонних справ Франції у своєму інтерв'ю також відкинув припущення, що дискусії про військову присутність в Україні мають передвиборчі цілі у зв'язку з майбутніми європейськими виборами, що відбудуться у червні. "Це питання не електоральне, а екзистенційне. Україна перебуває в центрі передвиборчих дебатів, тому що насправді існують розбіжності в позиціях щодо цього питання. Я б хотів, щоб цього не було, і щоб існував широкий консенсус між партійними лініями".

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