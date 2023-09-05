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ПАРЄ оголосила імена кандидатів на отримання премії Гавела

Вікторія Власенко
5 вересня 2023 р.

Серед трьох номінантів премії імені Вацлава Гавела у 2023 році - український правозахисник Євген Захаров.

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Переможця премії Гавела-2023 буде оголошено під час відкриття сесії ПАРЄ
Переможця премії Гавела-2023 буде оголошено під час відкриття сесії ПАРЄФото: Dominique Boutin/Sputnik/picture alliance

Відбіркова комісія премії імені Вацлава Гавела, яка щороку присуджується Парламентською асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ) за визначну діяльність у сфері захисту прав людини, оголосила список із трьох номінантів. Серед них - український правозахисник Євген Захаров. Про це повідомила пресслужба ПАРЄ у вівторок, 5 вересня.

Правозахисник, політв’язень і активістка

Євген Захаров є засновником Української Гельсінської спілки з прав людини і директором Харківської правозахисної групи. Понад 50 років він активно займається захистом прав людини в Україні та інших пострадянських країнах, допомагає захищати права політичних в’язнів і тих, кого переслідують за політичні погляди, йдеться у повідомленні пресслужби ПАРЄ. У 2022 році Захаров заснував коаліцію неурядових організацій "Трибунал для Путіна", яка займається збором, верифікацією та зберіганням доказів воєнних злочинів, скоєних під час російського вторгнення в Україну.

Двома іншими кандидатами на отримання премії Гавела стали турецький правозахисник, філантроп і громадський активіст Осман Кавала, якого було затримано у 2017 році та у 2021 році засуджено до довічного ув’язнення за нібито фінансування антиурядових протестів у Туреччині. І польська активістка, захисниця прав жінок Юстина Виджинська, котра заснувала організацію Abortion Dream Team, яка бореться з обмежувальним законами Польщі проти абортів. Ім’я переможця премії Гавела-2023 буде оголошено під час відкриття осінньої пленарної сесії ПАРЄ, що розпочнеться 9 жовтня у Страсбурзі.

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Премія імені Вацлава Гавела вручається щорічно, починаючи з 2013 року, за видатні заслуги у галузі захисту прав людини у Європі та за її межами. Вона була заснована ПАРЄ спільно з Бібліотекою Вацлава Гавела та фондом "Хартія-77". Лауреатом премії може стати особа або неурядова організація, яка займається правозахисною діяльністю. Премія складається з диплому, відзнаки та грошової виплати у розмірі 60 тисяч євро. Першим лауреатом премії став білоруський правозахисник Олесь Біляцький. Торік її було присуджено російському опозиційному політику Володимиру Кара-Мурзі.

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