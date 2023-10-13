ПАРЄ: Карабах без вірмен не має стати новою реальністю

Останні події в Нагірному Карабаху, які "змусили майже все вірменське населення залишити свою батьківщину і стали приводом для підозр в етнічних чистках" з боку влади Азербайджану, викликають жаль, заявили депутати Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Вони закликають Азербайджан вжити недвозначних і негайних дій, спрямованих на те, щоб забезпечити повернення вірмен у Нагірний Карабах і захистити їхні права.

Про це йдеться у резолюції ПАРЄ, ухваленій у четвер, 12 жовтня, у Страсбурзі. Її підтримали 54 депутати, а всі 17 присутніх у залі представників делегацій Азербайджану та Туреччини та один депутат із Румунії проголосували "проти".

З Нагірного Карабаху виїхали майже всі вірмени

Приводом для написання доповіді та ухвалення резолюції стала ситуація в Нагірному Карабаху, яка, за словами доповідача, хорватського депутата від групи соціалістів Домагоя Хаждуковича, була викликана "неоголошеним рішенням азербайджанської влади 19 вересня направити в регіон свої збройні сили, щоб повалити сепаратистську самопроголошену владу Нагірного Карабаху". Ці дії призвели до фактичної капітуляції самопроголошеної влади регіону та масового виїзду з регіону майже всього вірменського населення за кілька днів, наголосив він.

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Гуманітарні наслідки цих подій та необхідність у відновленні прав корінних вірмен Нагірного Карабаху опинилися у фокусі уваги ПАРЄ. У тексті резолюції наголошується, що за два останні тижні понад 100 600 вірмен залишили Нагірний Карабах, не витримавши наслідків десятимісячного блокування Лачинського коридору та вересневої військової операції Азербайджану. "Поєднання гострої нестачі продовольства протягом кількох місяців з подальшою військовою операцією та відкриттям коридору до Вірменії для виїзду, (…) можна сприйняти, як спробу підштовхнути цивільне населення залишити країну", - наголошується в резолюції.

З Нагірного Карабаху виїхали більше 100 тисяч вірмен Фото: DAVID GHAHRAMANYAN/REUTERS

ПАРЄ: Азербайджану ще не пізно виправити ситуацію

Асамблея, яка "з величезним смутком і почуттям безсилля" спостерігала за масовим виїздом вірмен з Нагірного Карабаху, нагадала Баку, що на ньому лежить обов'язок захищати права всіх жителів регіону. І азербайджанська влада має "продемонструвати своє бажання гарантувати повернення вірменського населення в Нагірний Карабах". "Трагічний виїзд майже всього населення Нагірного Карабаху не повинен сприйматися як нова реальність, Азербайджану ще не пізно виправити ситуацію та довести свою добру волю", - наголошується в документі.

Водночас ПАРЄ відзначила відповідальність щодо подолання нинішньої кризи біженців, покладену на Вірменію, і закликала держави-члени ПАРЄ допомогти Єревану у кризовій ситуації.

Цей тривалий конфлікт між Азербайджаном та Вірменією можна вирішити лише мирним шляхом, за допомогою діалогу, жестів доброї волі та на основі міжнародного права, наголошується у резолюції. На думку Асамблеї, першим кроком для цього буде надання швидкого доступу до регіону міжнароднмх організаціям, зокрема і Верховному комісару Ради Європи з прав людини.

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Біженці з Нагірного Карабаху, які прибули у вірменський Ґоріс Фото: Vasily Krestyaninov/AP/dpa/picture alliance

Процес примирення буде тривалим та складним

Азербайджан повинен зробити все можливе, щоб вірмени, які втекли з Нагірного Карабаху, змогли повернутися і отримати доступ до своїх будинків, заявив під час дебатів німецький депутат від групи соціалістів Франк Швабе (Frank Schwabe). За його словами, дії Азербайджану щодо місцевого вірменського населення Нагірного Карабаху є етнічним чистками, оскільки Лачинський коридор було закрито, "і людям дали зрозуміти, що у них немає майбутнього". Швабе також застеріг Баку від спроб подальшого зазіхання на територію Вірменії. "Азербайджан зараз стоїть біля червоної лінії, якщо він зробить один крок на вірменську територію, ця лінія буде перетнута", - сказав він.

Право повернутися в Нагірний Карабах має бути гарантоване вірменам, які виїхали, але вони травмовані подіями останніх тижнів і не довіряють уряду Азербайджану, вважає представник групи "Європейської народної партії" з Ісландії Біргір Торарінсон. За його словами, для того, щоб люди почали повертатися до Нагірного Карабаху, там мають бути запущені механізми ООН та інших міжнародних організацій.

У Нагірному Карабаху має розпочатися процес реінтеграції та примирення, і він буде тривалим та складним, вважає автор резолюції Домагой Хаждукович. "Без щирих намірів обох сторін це зробити неможливо", - наголосив депутат. Як приклад "історії успіху" у проведенні реінтеграції та примирення Хаждукович назвав об'єднання Німеччини, зазначивши ще раз, що для такої історії необхідна готовність та бажання всіх учасників процесу.

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