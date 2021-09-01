 Паралімпіада-2020: Україна посіла шосте місце в медальному заліку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2021

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Паралімпіада-2020: Україна посіла шосте місце в медальному заліку

На Паралімпійських іграх у Токіо збірна України посіла в медальному заліку шосте місце, здобувши загалом 98 медалей, зокрема 24 золоті.

Паралімпіада-2020: Україна посіла шосте місце в медальному заліку

На Паралімпійських іграх у Токіо, які завершилися в неділю, 5 вересня, збірна України посіла шосте місце в медальному заліку. Українські паралімпійці здобули 98 медалей - 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових.

Перше місце в медальному заліку посів Китай, який має 207 медалей (96 золотих, 60 срібних та 51 бронзова). На другому місці - Великобританія зі 124 медалями (41 золота, 38 срібних та 45 бронзових), а на третьому - США зі 104 медалями (37 золотих, 36 срібних та 31 бронзова).

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Четверту сходинку посів Паралімпійський комітет Росії (118 медалей, з яких 36 золотих, 33 срібних та 49 бронзових). Нідерланди посіли п'яте місце, випередивши Україну на одну золоту медаль (59 медалей, з яких 25 золотих та по 17 - срібних та бронзових). Німеччина посіла в медальному заліку 12 місце (43 медалі, з яких 13 золотих, 12 срібних та 18 бронзових).

Україну в Токіо представляли 143 спортсмени, що змагалися у 15 видах спорту. Найтитулованішим спортсменом Паралімпіади-2020 став український плавець у класі S10 Максим Крипак. Він здобув сім медалей, зокрема п'ять золотих нагород.

Для збірної України - це друга найрезультативніша Паралімпіада за кількістю медалей, але вперше з 2004 року українська збірна випала з топ-4 медального заліку. Останній раз саме на шостому місці українці фінішували в Афінах в 2004 році.

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