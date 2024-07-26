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Парад човнів на Сені: у Парижі відкривається Олімпіада-2024

Дар'я Нинько
26 липня 2024 р.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор вперше проходить за межами головного стадіону - на Олімпіаді-2024 спортсмени, які представляють кожну з країн, в човнах пропливають Сеною.

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У Парижі урочисто відкрилися Олімпійські ігри-2024
У Парижі урочисто відкрилися Олімпійські ігри-2024Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

У Парижі увечері у п'ятницю, 26 липня, розпочалася церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. Вперше в історії Олімпіади церемонія відкриття проходить за межами головного стадіону - натомість тисячі атлетів у човнах пропливають річкою Сеною. Вони пропливуть через центр Парижа до Ейфелевої вежі та фінішують перед площею Трокадеро, де церемонія продовжиться.

Виводила їх уперед делегація Греції - країни-господарки античних Олімпійських ігор. Усього річкою має пройти 85 човнів.

Човен зі збірною Греції проплив Сеною на чолі колони
Човен зі збірною Греції проплив Сеною на чолі колониФото: Lars Baron/Getty Images

Водночас уздовж берегів Сени триває безпрецедентне шоу з виступами зірок - зокрема, на відкритті заспівала американська співачка Леді Гага, а також з кабаре, оперними аріями, танцювальними шоу, акторськими сценами, виступами гімнастів та повітряних акробатів. 

За церемонією спостерігають близько 300 тисяч людей зі спеціально побудованих трибун на березі річки, а ще 200 тисяч - з балконів і квартир, пише AFP. Французькі сили безпеки перебувають у стані найвищої готовності.

Глядачі, які дивляться церемонію відкриття Олімпіади-2024
Глядачі, які дивляться церемонію відкриття Олімпіади-2024Фото: MAURO PIMENTEL/AFP/Getty Images

Україну на Олімпіаді представлять 140 атлетів

Прапор України на церемонії нестимуть тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Загалом на Олімпіаді країну представляють 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту.

Попри те, що церемонія відкриття Олімпійських ігор відбувається лише зараз, деякі змагання стартували ще кілька днів тому. Зокрема, 24 липня збірна України з футболу зіграла перший в своїй історії матч на Олімпійських іграх проти збірної Іраку. Для українців гра закінчилася поразкою - з рахунком 1:2 на користь Іраку.

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