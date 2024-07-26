Парад човнів на Сені: у Парижі відкривається Олімпіада-2024

Церемонія відкриття Олімпійських ігор вперше проходить за межами головного стадіону - на Олімпіаді-2024 спортсмени, які представляють кожну з країн, в човнах пропливають Сеною.

У Парижі увечері у п'ятницю, 26 липня, розпочалася церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. Вперше в історії Олімпіади церемонія відкриття проходить за межами головного стадіону - натомість тисячі атлетів у човнах пропливають річкою Сеною. Вони пропливуть через центр Парижа до Ейфелевої вежі та фінішують перед площею Трокадеро, де церемонія продовжиться.

Виводила їх уперед делегація Греції - країни-господарки античних Олімпійських ігор. Усього річкою має пройти 85 човнів.

Човен зі збірною Греції проплив Сеною на чолі колони Фото: Lars Baron/Getty Images

Водночас, попри потужну зливу, уздовж берегів Сени триває безпрецедентне шоу з виступами співаків, музикантів, оперними аріями, а також з кабаре, танцювальними шоу, акторськими сценками, виступами гімнастів та повітряних акробатів. Зокрема, першою на церемонії відкриття виступила американська співачка Леді Гага.

За церемонією спостерігають близько 300 тисяч людей зі спеціально побудованих трибун на березі річки, а ще 200 тисяч - з балконів і квартир, пише AFP. Французькі сили безпеки перебувають у стані найвищої готовності. Втім, нагадаємо, напередодні невідомі здійснили підпали кількох об'єктів французької мережі швидкісних поїздів. За даними залізничного оператора SNCF, внаслідок скасування поїздів постраждали близько 800 тисяч людей, але вдень влада Парижа заявила, що на церемонію відкриття це не вплине.

Глядачі, які дивляться церемонію відкриття Олімпіади-2024 Фото: MAURO PIMENTEL/AFP/Getty Images

Україну на Олімпіаді представлять 140 атлетів

Прапор України на церемонії несуть тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Загалом на Олімпіаді Україну представляють 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту.

Попри те, що церемонія відкриття Олімпійських ігор відбувається лише зараз, деякі змагання стартували ще кілька днів тому. Зокрема, 24 липня збірна України з футболу зіграла перший в своїй історії матч на Олімпійських іграх проти збірної Іраку. Для українців гра закінчилася поразкою - з рахунком 1:2 на користь Іраку.

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