Папа: Українці можуть стати мучениками через відмову у зброї

Народ України може стати мучеником через те, що деякі країни спочатку обіцяють Києву постачання озброєнь, а потім дають задній хід, заявив Папа Франциск. Він також припустив, що війна вигідна торговцям зброєю.

Народ України ризикує стати мучеником через те, що деякі країни спочатку обіцяють Києву постачання зброї, а потім відступають. Про це заявив Папа Римський Франциск у розмові з журналістом, повертаючись у суботу, 23 вересня, літаком із французького Марселя, передає агентство Reuters.

"Ми не повинні грати в ігри з мучеництвом цього народу. Ми повинні допомогти їм вирішити ситуацію... Зараз я бачу, що деякі країни відступають, не бажаючи давати (Україні - Ред.) зброю. Починається процес, у якому мучеником, безумовно, буде український народ, і це жахливо", - сказав понтифік.

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Франциск додав, що, на його думку, "у цій війні також є інтерес, пов'язаний не тільки з проблемою між Росією та Україною, а й з торгівлею зброєю". Представник Ватикану Маттео Бруні роз'яснив, що понтифік не займав позицію щодо того, чи мають країни продовжувати постачання зброї Україні або припинити їх. За його словами, Франциск озвучив "роздуми про наслідки збройової промисловості". "Папа вказав на парадокс, що ті, хто торгує зброєю, ніколи не розплачуються за наслідки свого вибору, а залишають їх на відкуп людям, наприклад українцям, які гинуть мученицькою смертю".

Резонансні заяви Польщі про постачання зброї Україні

20 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав у соцмережі X: "Україна захищається від російського звірячого нападу, і я розумію цю ситуацію, але, як і говорив, ми будемо захищати нашу країну. Ми більше не передаємо Україні озброєння, позаяк зараз озброюємо Польщу".

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Наступного дня президент країни Анджей Дуда пояснив, що слова керівника польського уряду хибно зрозуміли, бо насправді той мав на увазі лише новітні зразки озброєнь, і що Варшава продовжить виконувати підписані нею з Києвом контракти.

Уряд Німеччини, зі свого боку, заявив, що очікує від Польщі подальшого постачання зброї Україні на тлі цих резонансних висловлювань.

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