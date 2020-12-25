 Папа Римський скасував свої новорічні меси через радикуліт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.12.2020

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Новини

Папа Римський скасував свої новорічні меси через радикуліт

Папа Римський пропустить меси найближчими днями через загострення радикуліту. Меси 31 грудня і 1 січня служитимуть кардинали.

Папа Римський скасував свої новорічні меси через радикуліт

Папа Римський скасував свої новорічні меси через радикуліт

Папа Римський Франциск не проводитиме особисто традиційні богослужіння, що відбуваються увечері 31 грудня та вранці 1 січня нового року. Як повідомили у Ватикані у четвер, 31 грудня, Папа Римський пропустить меси найближчими дніямичерез загострення радикуліту, повідомляє католицька агенція новин KNA.

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Замість 84-річного глави католицької церкви урочисту вечірню месу та подячну молитву ввечері 31 грудня очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, а Святу Месу 1 січня проведе кардинал П’єтро Паролін.

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Як повідомляється, Папа Франциск вперше пропустить новорічні богослужіння з 2013 року, коли він очолив католицьку церкву.

Утім, у Ватикані запевнили, що віряни зможуть побачити Папу - він проведе молитву "Ангел Господній" 1 січня, що транслюватиметься з бібліотеки Апостольського палацу.

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