Папа Римський скасував свої новорічні меси через радикуліт

Папа Римський пропустить меси найближчими днями через загострення радикуліту. Меси 31 грудня і 1 січня служитимуть кардинали.
Папа Римський Франциск не проводитиме особисто традиційні богослужіння, що відбуваються увечері 31 грудня та вранці 1 січня нового року. Як повідомили у Ватикані у четвер, 31 грудня, Папа Римський пропустить меси найближчими дніямичерез загострення радикуліту, повідомляє католицька агенція новин KNA.
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Замість 84-річного глави католицької церкви урочисту вечірню месу та подячну молитву ввечері 31 грудня очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, а Святу Месу 1 січня проведе кардинал П’єтро Паролін.
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Як повідомляється, Папа Франциск вперше пропустить новорічні богослужіння з 2013 року, коли він очолив католицьку церкву.
Утім, у Ватикані запевнили, що віряни зможуть побачити Папу - він проведе молитву "Ангел Господній" 1 січня, що транслюватиметься з бібліотеки Апостольського палацу.
Щоб запобігти поширенню коронавірусу Папа Римський Франциск не читатиме традиційну недільну молитву на площі Святого Петра в Ватикані. Тим часом в Італії на роботу викликають лікарів-пенсіонерів.
Папа Римський Франциск у своєму традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi заявив, що всі люди перебувають "в одному човні" і закликав зробити вакцини від COVID-19 загальнодоступними.