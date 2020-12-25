Папа Римський скасував свої новорічні меси через радикуліт

Папа Римський Франциск не проводитиме особисто традиційні богослужіння, що відбуваються увечері 31 грудня та вранці 1 січня нового року. Як повідомили у Ватикані у четвер, 31 грудня, Папа Римський пропустить меси найближчими дніямичерез загострення радикуліту, повідомляє католицька агенція новин KNA.

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Замість 84-річного глави католицької церкви урочисту вечірню месу та подячну молитву ввечері 31 грудня очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, а Святу Месу 1 січня проведе кардинал П’єтро Паролін.

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Як повідомляється, Папа Франциск вперше пропустить новорічні богослужіння з 2013 року, коли він очолив католицьку церкву.

Утім, у Ватикані запевнили, що віряни зможуть побачити Папу - він проведе молитву "Ангел Господній" 1 січня, що транслюватиметься з бібліотеки Апостольського палацу.