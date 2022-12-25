Папа Римський закликав до припинення війни в Україні

Промовляючи перед вірянами, Папа Римський згадав українців і українок, які відзначають теперішнє Різдво у темряві, у холоді та далеко від дому. Він закликав до негайного припинення війни. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини неділі 25 грудня.

++14:20++

Папа Римський Франциск закликав до негайного припинення "безглуздої" війни Росії проти України. У своєму різдвяному посланні Urbi et Orbi, промовляючи перед вірянами на площі святого Петра в Римі у неділю, він згадав українців і українок, які відзначають теперішнє Різдво у темряві, у холоді та далеко від рідної домівки внаслідок десяти місяців нещадної війни. Понтифік також нагадав про вплив війни Росії проти України на ситуацію з голодом у світі. "Війна в Україні ще більше погіршила ситуацію у всьому світі", - додав він.

++13:44++

Велика Британія передала Україні 900 генераторів, повідомив голова оборонного відомства Британії Бен Воллес. "Велика Британія передала Україні понад 900 генераторів і відправила Збройним силам України близько 15 тисяч наборів комплектів для екстремальних холодів, зокрема одяг для холодної погоди, важкі спальні мішки і утеплені намети", - цитує Воллеса пресслужба Генштабу ЗСУ в неділю. Він також оголосив, що в Різдво в Україну буде доставлено ще 10 тисяч комплектів для холодної погоди.

++13:03++

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не вважає, що Росія наблизилася до небезпечної межі у відносинах з західним світом, а також висловив готовність до переговорів. Так він відповів на запитання журналіста російського телебачення, чи не підійшла РФ до критичної межі та як від неї можна відступити. "Ми готові домовлятися з усіма учасниками цього процесу щодо якихось прийнятних розв'язок",- заявив очільник Кремля. Він також висловив переконання, що РФ зможе знищити комплекси Patriot, які США має поставити Україні для оборони.

++12:05++

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму різдвяному привітанні відзначила солідарність з українцями, яку Європейський Союз виявив у 2022 році, що минає. Про це вона написала в неділю у своєму різдвяному привітанні у Twitter. Фон дер Ляєн назвала рік, що минає, особливим, "роком численних викликів і небувалої енергетичної кризи". "Ми їх долали і стоїмо твердо на боці України", - наголосила Урсула фон дер Ляєн. Європа показала свою душу і свою силу, додала вона та побажала всім щасливого Різдва.

++11:25++

РФ, ймовірно, сповільнила темп наступу військ в районі Бахмута через великі втрати серед "вагнерівців" та нестачу боєприпасів, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики підрахували, що в листопаді і грудні росіяни зробили менше загальних наступів в районі Бахмута порівняно з жовтнем. "Російським військам, ймовірно, буде складно підтримувати темпи своїх наступальних операцій в районі Бахмута і вони можуть спробувати ініціювати тактичну або оперативну паузу", - йдеться у звіті. Однак ще зарано говорити про те, що наступ окупантів з метою захоплення Бахмута досягнув кульмінації, додають експерти Iнституту.

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++10:43++

Бойові втрати російської армії за минулу добу становили близько 620 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок неділі, 25 грудня, - близько 102 тисяч 050 осіб, заявив Генеральний штаб Збройних сил України. "Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.12 орієнтовно становлять особового складу - близько 102 050 (+620) особи ліквідовано, танків - 3011 (+5), бойових броньованих машин - 6010 (+16) , артилерійських систем - 1991 (+3) , РСЗВ - 418, засоби ППО - 212, літаків - 283, вертольотів - 267, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1706, крилатих ракет - 653, кораблі /катери - 16, автомобільної техніки і автоцистерн - 4635, спеціальної техніки - 178", - йдеться в повідомленні Генштабу у Facebook.

++10:15++

Російські війська минулої доби 71 раз обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. "Ворог 41 раз атакував обласний центр. Масованим вогнем загарбники вкрили середмістя Херсона - загинули мирні люди, зруйновано цивільні будівлі. Також під ворожим вогнем опинилися промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки", - написав він у Telegram. За цими даними, минулої доби на Херсонщині загинуло 16 людей, серед них 3 працівників ДСНС, які проводили роботи з розмінування територій у Бериславському районі. Ще 64 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.

++09:36++

По всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Влада закликала громадян пройти в укриття.

++09: 25++

Російські війська обстріляли з важкої артилерії Нікополь, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Вночі накрили з важкої артилерії сам Нікополь", - написав він у телеграм-каналі. За словами Резніченка, місцеві жителі не постраждали. Також він зазначив, що представники ДСНС обстежують уражені території, де з'ясовують наслідки атаки.

++08:42++

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) передадуть 2500 побутових генераторів цивільному населенню України, повідомляє місцеве інформаційне агентство WAM. "Генератори допоможуть цивільному населенню частково забезпечити себе електроенергією, що полегшить складні умови життя сімей, постраждалих від кризи", - йдеться в повідомленні. Зокрема, як зазначається, Україні передадуть 2500 побутових генераторів потужністю від 3,5 до 8 кіловат.

++08:20++

На Донеччині внаслідок обстрілів, здійснених російськими військами, поранено 7 місцевих жителів, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "За 24 грудня росіяни поранили 7 мирних жителів Донбасу: 5 у Бахмуті, 1 у Максимільянівці та 1 у Предтечиному".

++08:01++

Під час розмінування на Херсонщині підірвалися на ворожій міні та загинули троє співробітників ДСНС Житомирської області, повідомила пресслужба управління ДСНС у Житомирській області. "24 грудня під час розмінування території Херсонщини підірвалися на ворожій міні та загинули троє наших побратимів: прапорщик служби цивільного захисту Сергій Курінний, водій-сапер групи піротехнічних робіт; молодший сержант служби цивільного захисту Дмитро Краснощоков, водій автотранспортного відділення. По дорозі до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник сержант служби цивільного захисту Олексій Сич", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що всі троє служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ГУ ДСНС України в Житомирській області та виконували завдання з розмінування звільнених територій Херсонщини.

++07:42++

Внаслідок обстрілів російськими військами чотирьох громад Сумської області напередодні було пошкоджено лінії електропередач та об'єкти цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. "87 ударів завдав ворог по прикордонню Сумщини", - написав він у Telegram.

++07:20++

Українські військові минулої доби, 24 грудня, відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Лиман Перший Харківської області, Стельмахівка, Новоселівське, Площанка, Червонопопівка на Луганщині та Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Красногорівка, Веселе і Мар'їнка Донецької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні у соцмережі Facebook.

За цими даними, українська авіація здійснила чотири удари по районах зосередження особового складу, а ракетні війська та артилеристи вразили чотири пункти управління, три райони зосередження живої сили військ РФ, зенітний ракетний комплекс С-300 та ще "три важливі об'єкти".

Як зазначається у зведенні, армія РФ завдала п'ять ракетних і один авіаційний удар, а також здійснила понад 90 обстрілів з ракетних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Херсона, внаслідок чого загинули мирні люди. Також російські війська протягом доби обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії низку населених пунктів в Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

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