Папа - українцям: Світ відкрив сміливий і сильний народ

275-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 25 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 24 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події п'ятниці, 25 листопада (час київський).

++19.14++

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Чугуївському району Харківської області ввечері 25 листопада, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Російські окупанти випустили ракети С-300 по Чугуївському району. Попередньо - без постраждалих", - написав Синєгубов у Telegram-каналі.

++19.09++

ВР пропонують ухвалити заяву про нелегітимність перебування Росії в ООН

Група народних депутатів на чолі з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком пропонують ухвалити заяву парламенту щодо нелегітимності перебування Російської Федерації в Організації Об'єднаних Націй (ООН). Відповідний проєкт постанови №8229 зареєстровано на сайті парламенту 25 листопада. Його ініціатори пропонують схвалити звернення ВР до парламентів та урядів іноземних держав щодо необхідності реформування ООН та нелегітимності перебування Росії у складі цієї організації. Документ передбачає ухвалення звернення до світової спільноти із закликом сприяти обмеженню права вето постійних членів Ради безпеки ООН, визнати терористичний характер РФ за чинного політичного режиму та забезпечити відповідальність осіб, які сприяють агресії Росії проти України.

++18.42++

Російські окупанти протягом доби завдали чотирьох ракетних ударів по селищу міського типу Камишевасі Запорізького району Запорізької області, а також вчинили сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктів. Такі дані містить традиційне вечірнє зведення Генштабу Збройних сил України, поширене у Facebook.

++18.18++

На Херсонщині вдалося відновити роботу ще двох базових станцій мобільного зв'язку, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. "Сьогодні "Київстар" та Vodafone вдалося відновити роботу двох базових станцій на Херсонщині. Vodafone - відновлено станцію в селі Садове; "Київстар" - відновлено станцію у Таврійському мікрорайоні Херсона", - написав Янушевич у Telegram-каналі. За словами посадовця, абонентам тепер доступні послуги голосового зв'язку та інтернету.



++17.58++

Головне управління розвідки міноборони України (ГУР) дорікнуло низці західних виробників електроніки в тому, що ті через свою непродуману політику стали, самі того не бажаючи, причетними до російських ракетних атак по Україні.

"Російські ракети не досягають цілей без чітких координат, які визначають навігаційні системи... Для управління ракетами Росія використовує власну розробку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС було створено в 1982 році на замовлення міноборони СРСР. Хоча ГЛОНАСС є системою подвійного призначення, переважно її використовують російські військові для наведення зброї на українські міста", - пояснили у ГУР.

Утім, російська навігаційна система має слабке місце - ГЛОНАСС залежить від мікрочипів, що виробляють іноземні компанії. "У російських ракетах та дронах встановлені мікрочипи іноземного виробництва з підтримкою ГЛОНАСС - зазвичай це цивільні чипи, але росіяни використовують їх для військових цілей. Чипи приймають та обробляють координати від ГЛОНАСС, а ракети за допомогою цієї інформації орієнтуються у просторі та цілять в українську цивільну та енергетичну інфраструктуру", - переконані в управлінні.

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У ГУР зазначають, що низка іноземних компаній досі продовжує виробляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС. До оприлюдненого ГУР переліку зазначених підприємств, зокрема, входять компанії зі США, Канади, Швейцарії та Бельгії. За даними ГУР, Росія і надалі закуповую мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС "завдяки численним підставним компаніям та дистриб'юторам". Самі ці мікрочипи "застосовуються щонайменше в таких видах зброї, як безпілотники "Орлан-10" та Shahed-136, РСЗВ "Торнадо-С" та "Смерч", ракети "Іскандер", "Калібр" та "Кинджал", а також авіаційні та крилаті ракети X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31", повідомляють українські розвідники.

"Експортний контроль та контроль з боку виробників у такому разі не подіє, адже Росія постійно вигадує нові шляхи обходу санкцій та закупівлі технологій. Іноземні компанії мають усвідомити прямий вплив своєї продукції на обороноздатність Росії, припинити виробляти чипи з підтримкою ГЛОНАСС та забрати функцію підтримки цієї навігаційної системи з усіх своїх пристроїв", - підсумували в ГУР. Там додають, що без чипів з підтримкою ГЛОНАСС іноземного виробництва росіянам доведеться з нуля будувати власну мікроелектроніку.

++17.39++

Кабмін забороняє експорт паливної деревини - Шмигаль

На тлі енергетичної кризи Кабінет Міністрів України забороняє експорт паливної деревини через її стратегічне значення для проходження опалювального сезону в умовах ракетних ударів РФ по енергосистемі України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Сьогодні ухвалюємо рішення про заборону експорту паливної деревини. Це дасть змогу накопичити її в Україні", - сказав Шмигаль під час засідання уряду, цитує "Інтерфакс-Україна". За словами очільника українського уряду, цей ресурс є основним видом пального у прифронтових регіонах, а російські атаки на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення.

++17.20++

Папа Римський Франциск звернувся з листом до українського народу, де засудив розв'язану Росією війну проти України як "абсурдну" й "божевільну" та висловив свої співчуття й захват від українців. "Через дев'яносто років після жахливого геноциду Голодомору, я захоплююся вашим добрим запалом. Попри величезну трагедію, яку ви зараз переживаєте, ваш народ ніколи не занепадав духом і не впадав у розпач. Світ відкрив для себе сміливий і сильний народ, народ, що страждає і молиться, плаче і бореться, чинить опір і надіється: багатостраждальний і благородний народ.(...) Я є з вами, молюся за вас і прошу молитися за мене", - йдеться в листі понтифіка, український переклад якого поширила Українська Греко-католицька церква (УГКЦ).

++17.07++

У Берліні обговорюють польську пропозицію про передачу Україні комплексів Patriot, визнала речниця уряду ФРН перед журналістами, передає інформагенція Reuters. Вона також додала, що водночас у Берліні стежать за дискусією в сусідній Польщі, де німецька пропозиція знайшла позитивну реакцію. Утім, речник міноборони ФРН наголосив, що це питання доведеться обговорювати з партнерами по НАТО через глибоко взаємопов'язану систему протиповітряної оборони самих країн-членів Альянсу.

++16.50++

Чорногорія підтримує Україну на шляху до НАТО, запевнив міністр внутрішніх справ, виконувач обов'язків міністра оборони Чорногорії Філіп Аджич за підсумками зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим у Києві. "Сьогодні Україна бореться за свободу всього європейського континенту. Ми захоплюємося мужністю українських захисників. Ми завжди поруч із вами. Наша країна - добрий друг вашого народу. Чорногорія підтримує прагнення українців стати повноправним членом НАТО. Ми будемо вашими адвокатами не лише на Балканах, а й в Альянсі та Європі", - сказав Аджич, якого цитує пресслужба міноборони України.

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++16.46++

Німеччина підтримає роботу агросектора України, надавши до кінця нинішнього року 9 мільйонів євро фіндопомоги на закупівлю генераторів та допомогу у відновленні постраждалих від війни фермерських господарств. Фіндопомогу погодили міністр сільського господарства ФРН Джем Оздемір (Cem Özdemir) з головою українського профільного міністерства Миколою Сольським, повідомив сайт міністерства аграрної політики та продовольства України.

++16.34++

Німецький фонд "Пам'ять, відповідальність і майбутнє" (EVZ), метою якого є збереження пам'яті про злочини націонал-соціалізму, схвалив "Бюджет солідарності" на 2023 рік у сумі 800 тисяч євро у відповідь на російську агресію проти України, повідомив Український інститут національної пам'яті. "Кошти передбачені насамперед для підтримки українських громадських організацій, а також російських та білоруських неурядових організацій та для проєктів, спрямованих на підтримку біженців, розвиток структур у вигнанні й інші проєкти солідарності. Зокрема, можлива підтримка представників громадянського суспільства та дослідників з України й інших країн, які постраждали у зв'язку з російською збройною агресією", - йдеться у повідомленні пресслужби УІНП. Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович подякував за ухвалення "Бюджету солідарності" та закликав збільшувати підтримку програм, які працюють над збереженням історичної пам'яті та налагоджують діалог про складні теми минулого.

++16.17++

В Україні заочно засудили російського воєнного злочинця

Військовослужбовця РФ, який жорстко поводився з мирними жителями Чернігівської області під час окупації регіону, заочно засуджено до десяти років позбавлення волі, повідомляє Офіс генерального прокурора. "За публічного обвинувачення прокурорів Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області до десяти років позбавлення волі засуджено військовослужбовця РФ, який під час окупації армією держави-агресора села Старий Биків жорстоко поводився з його мешканцями", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Telegram-каналі.

За інформацією прокуратури, російський окупант відбирав у місцевих жителів мобільні телефони та заощадження. "Також, погрожуючи розстрілом, військовий РФ вимагав дані про розташування військовослужбовців Збройних сил України. Не отримавши необхідних відомостей, засуджений утримував одну з жінок зі зв'язаними за спиною руками та заклеєними скотчем очима упродовж двох днів у погребі без води та їжі. При цьому постійно погрожував жінці фізичним та сексуальним насильством", - наголошується в повідомленні Офісу генпрокурора. Росіянина визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни.

++16.09++

Південна Корея теж надасть Україні генератори

Республіка Корея надасть Україні високопотужні генератори, повідомляє сайт Верховної Ради України. За словами посла України в Республіці Корея Дмитра Пономаренка, слова якого наводить сайт українського парламенту, йдеться про передачу Україні "20 генераторів потужністю 450-500 кВт, а також п’яти мініекскаваторів DOOSAN DX17Z". "Доставку генераторів планується здійснити чартерним авіарейсом 12 грудня поточного року. Також у грудні передбачається зафрахтувати морське судно для транспортування екскаваторів, але конкретну дату наразі не визначено", - цитує дипломата пресслужба ВР. Крім того, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, який очолює парламентську делегацію, що перебуває 24-26 листопада із робочим візитом у Південній Кореї, запевнив, що Україна дуже цінує "підтримку, яку уже надавала Корея та ту, яку планує надати!"

++15.45++

Служба безпеки України (СБУ) виявила на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) російські документи та методички. "У результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують "методички" щодо "особливостей" проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні спецслужби у Telegram-каналі.

За інформацією СБУ, представники РПЦ ставили завдання опікуватися дезінформацією про суспільно-політичну ситуацію в Україні та ситуацію на фронті, зокрема вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію Росії, розповідати про нібито утиски "московської церкви". "Служба безпеки України знайшла і склади з гуртовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів. Крім того, під час огляду комп'ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів - посвідка "героя Росії", підписана міністром оборони РФ за "захоплення Криму" у 2014 році", - інформують в українській спецслужбі.

++15.27++

У Херсоні через постійні російські обстріли проводиться евакуація пацієнтів лікарень, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у своєму Telegram-каналі. "Через постійні російські обстріли проводимо евакуацію пацієнтів лікарень з Херсона. Дітей, що проходили лікування у Херсонській обласній клінічній лікарні, перевезли до Миколаєва. Там вони й надалі отримуватимуть всю необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні. Також евакуйовано з міста пацієнтів Херсонського обласного закладу з надання психіатричної допомоги. 100 людей тимчасово лікуватимуться в Одесі, уточнив посадовець. Янушевич також нагадав, що всі жителі Херсонщини, котрі бажають евакуюватися до безпечніших областей України, можуть звертатися у Херсонську обласну військову адміністрацію.

++15.10++

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що надані Німеччиною зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Patriot найдоцільніше було б розмістити на території України, але Берлін сам вирішує, де їх розміщувати. Таку думку Дуда висловив під час пресконференції в литовському місті Каунасі, де він перебуває з візитом.

"З військового погляду було б найкраще, якби їх розмістили в Україні, щоб також захищати польську територію, тоді вони найефективніше захищали б і Україну, і Польщу. Але рішення залишається за німецькою стороною", - визнав Дуда, слова якого наводить інформагенція Reuters.

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++14:58++

У Швеції судять двох братів за шпіонаж на користь РФ

Сьогодні в Стокгольмі постали перед судом двоє громадян Швеції іранського походження, обвинувачених у шпигунстві на користь Росії.

Шведські правоохоронці затримали підозрюваних у 2021 році. Фото: Fredrik Sandberg/TT/IMAGO

Двох братів, затриманих у 2021 році, обвинувачують в діях, спрямованих проти розвідки і служби безпеки Швеції. Згідно з матеріалами справи, вони протягом десяти років передавали російській військовій розвідці ГРУ секретну інформацію. Старшому з братів також висунули обвинувачення в несанкціонованому поводженні з секретною інформацією з обтяжливими обставинами. Вони обвинувачення заперечують.

Судовий процес відбуватиметься здебільшого за зачиненими дверима. Він триватиме щонайменше до 12 грудня.

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++14:34++

Президент РФ Володимир Путін проводить зустріч із матерями солдатів, які воюють в Україні. Її організували напередодні Дня матері, який в Росії відзначають в останню неділю листопада. На відео, яке транслюють російські пропагандистські ЗМІ, з Путіним за столом сидять близько 20 жінок. За яким принципом їх обирали, не уточнюється. Кремль раніше анонсував, що на зустріч запросять матерів кадрових військових, контрактників, мобілізованих і добровольців.

++14.17++

Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що російські удари по критичній інфраструктурі України з жовтня вбили щонайменше 77 цивільних осіб і поставили мільйони людей у вкрай скрутне становище.

У тій же заяві він повідомив, що попередній аналіз ООН відеоматеріалів, на яких українські солдати нібито страчують російських військовополонених, показав, що вони "з великою ймовірністю є автентичними", повідомляє Reuters.

++13:52++

Надання Україні ЗРК Patriot не потребує схвалення НАТО - Столтенберг

Чи відправляти системи протиповітряної оборони Patriot в Україну, мають вирішувати окремі країни, заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг, відповідаючи на питання про прохання Польщі до Німеччини передати ці зенітно-ракетні компекси (ЗРК) Києву. "Конкретні рішення щодо конкретних систем є національними рішеннями", - сказав він.

Після падіння ракети в Польщі Німеччина запропонувала їй надати ЗРК Patriot. Своєю чергою Польща закликала ФРН розмістити системи в Україні. Втім міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявила, що можливість використання оборонних систем НАТО за межами блоку, зокрема в Україні, треба узгоджувати з іншими державами-членами альянсу.

++13:24++

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що в анексованому Росією Криму вбили низку іранських військових радників, які допомагали солдатам РФ керувати дронами-камікадзе Shahed-136.

У жовтні в ізраїльській пресі з'явилися повідомлення про 10 загиблих іранців унаслідок українських ударів по Криму. Данілов кількість загиблих інструкторів не назвав. "Вам не слід бути там, де вам не слід бути. Вони були на нашій території. Ми їх сюди не запрошували, і якщо вони співпрацюють з терористами та беруть участь у знищенні нашої нації, ми повинні їх вбити", - сказав він в інтерв’ю The Guardian, опублікованому 24 листопада.

++13:06++

Зеленський про обговорювану G7 "стелю" цін на газ із РФ: Схоже на "піддавки"

Президент України Володимир Зеленський назвав "піддавками" встановлення верхньої межі ціни на російську морську нафту в діапазоні 60-70 доларів за барель, яке обговорюють країни "Великої сімки". "Більше схоже на намагання щось зобразити, а не щось зробити", - сказав він, виступаючи онлайн на міжнародному симпозіумі "Європейська ідея" в Литві.

Володимир Зеленський Фото: Ukraine Presidency/Planet Pix/ZUMA/dpapicture alliance

"Я вдячний нашим польським і балтійським колегам за їхні пропозиції - цілком слушні. Обмеження ціни на рівні до 30 доларів за барель видається більш слушною пропозицією, і я дякую, що така пропозиція пролунала й захищається. Зараз час, щоб забезпечити й таке досягнення Європи", - додав Зеленський.

Обмеження ціни має набути чинності з 5 грудня в рамках санкцій щодо РФ за війну проти України. Остаточна позиція щодо "стелі цін" поки не узгоджена.

++12:45++

Виробники електроенергії забезпечили понад 70 відсотків потреб споживання в Україні, повідомили в національній компанії "Укренерго". Першочергово живлення подали на об'єкти критичної інфраструктури в усіх областях: котельні, газорозподільчі станції, водоканали, очисні споруди, а в деяких регіонах працює і громадський електротранспорт. "Атомні станції набирають потужність. Забезпечено живлення потреб Запорізької атомної станції. Попри отримані після ракетних обстрілів ушкодження, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, включилась в роботу частина зеленої генерації", - йдеться у повідомленні.

Роботи з відновлення живлення побутовим споживачам продовжуються, але їхні темпи сповільнюють складні погодні умови.

Водночас дефіцит електроенергії в системі зберігається: наразі це 30 відсотків від загального обсягу споживання. У зв'язку з цим в усіх областях України введені як планові, так і аварійні графіки обмеження споживання.

++12:26++

У Бундестагу домовилися визнати Голодомор геноцидом

У проєкті постанови, авторами якої є низка німецьких депутатів від Вільної демократичної партії, "Зелених" і Соціал-демократичної партії, а також опозиційні консерватори, Бундестаг закликає уряд Німеччини визнати Голодомор в Україні 1932-33 років геноцидом українського народу. Документ буде розглянутий на пленарному засіданні 30 листопада, підтвердили DW у бюро одного з авторів проєкту, депутата від "Зелених" Робіна Ваґенера (Robin Wagener).

Пам'ятник жертвам Голодомору в Києві Фото: Bryan Smith/ZUMA Press/picture alliance

Штучний масовий голод організувало в Україні в 1932-33 роках керівництво СРСР з метою загнати українських селян у колгоспи та водночас зламати національний рух опору. Відкрито про Голодомор заговорили в Україні вже після розвалу Радянського Союзу. 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор геноцидом українського народу. За оцінками українських істориків, внаслідок Голодомору в Україні 1930-х років загинули майже чотири мільйони людей.

++11:59++

Франція дає Україні 100 генераторів

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна повідомила, що Франція направила в Україну 100 "потужних генераторів", які уже на шляху до країни. "Нагадування: Удари по цивільній інфраструктурі - воєнні злочини", - написала вона в Twitter.

++11:33++

Внаслідок обстрілів Росією території України 24 листопада в Херсонській області загинули 11 мирних громадян, ще 46 були поранені, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Ще шестеро людей були поранені в Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

++11:04++

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Відповідне фото він опублікував в Twitter.

Як повідомляється на сайті британського уряду, під час візиту міністр оголосить про посилення Великобританією підтримки України в сфері розмінування. Він також уже анонсував виділення п'яти мільйонів фунтів стерлінгів на очолювану ініціативу, що реалізується через Всесвітню продовольчу програму Організації Об'єднаних Націй, з постачання зерна до країн, які перебувають під найбільшим ризиком голоду, в тому числі Ємену та Судану.

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++10:43++

Надійна та ефективна система протиповітряної та протиракетної оборони України в майбутньому може бути інтегрована з системами Північноатлантичного альянсу (НАТО) та Європи, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі комісії Україна-НАТО, що відбулася у форматі відеоконференції.

Він наголосив, що офіційна заявка України на членство в НАТО означає остаточну відмову від нейтральності чи позаблокового статусу. "Ми віримо, що скоро Україна буде готова почати процес вступу, пропустивши план дій щодо членства (...) Ми віримо, що Україна як унікальний партнер Альянсу в дуже особливій безпековій ситуації матиме свій розумний шлях до членства в НАТО", - сказав Єрмак.

Він додав, що поки Україна проходить шлях отримання консенсусу на вступ від усіх членів альянсу, їй потрібні ефективні безпекові гарантії. "Україна презентувала концепт Київського безпекового договору з нашими пропозиціями щодо безпекових гарантій (...) Робочий принцип гарантій простий: безпека України залежить насамперед від її здатності захистити себе. А ефективний захист нашої держави залежить від внесків її союзників", - сказав він.

Крім того, він акцентував на важливості створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, скоєного керівництвом Росії. "Ми вдячні Парламентській асамблеї НАТО за підтримку створення спеціального трибуналу. Ми закликаємо наших партнерів, зокрема Альянс і його членів, взяти участь у консультаціях щодо міжнародного договору, його створення. Україна підготувала відповідні проекти документів, які могли б стати основою для подальшої роботи зі створення спеціального трибуналу", - сказав Єрмак.

++10:14++

Зеленський: Рішення, які виключають деокупацію Криму - марна трата часу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути різні варіанти повернення анексованого РФ Криму, але закликає не марнувати час на пропозиції, які не передбачають деокупації півострова. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, опублікованому ввечері 24 листопада.

Володимир Зеленський Фото: Ukrainian President'S Office/APA Images/ZUMA/picture alliance

"Я розумію, що всі збентежені ситуацією та тим, що буде з Кримом. Якщо хтось готовий запропонувати нам варіант деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду тільки за", - сказав Зеленський. Водночас він наголосив, що якщо рішення не передбачатимуть деокупацію і Крим розглядатимуть як частину РФ, то "ніхто не повинен марнувати на це час".

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++09:47++

Третина будинків Києва вже підключені до опалення, водночас половина жителів продовжують перебувати без електроенергії, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

За його словами, протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово - на три години.

++09:31++

Сьогодні, напередодні Дня матері, який в Росії відзначають в останню неділю листопада, президент РФ Володимир Путін зустрінеться з матерями солдатів, які воюють в Україні. Як повідомили в Кремлі, на зустріч запрошені матері кадрових військових, контрактників, мобілізованих і добровольців.

++09:14++

Великобританія анонсувала мільйонну зимову підтримку України

Напередодні візиту до Києва міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі Великобританія анонсувала пакет "практичної" підтримки, яка допоможе Україні пережити зиму.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі Фото: James Manning/empics/picture alliance

Зокрема, Лондон надасть ще 35 машин швидкої допомоги та шість броньованих автомобілів, а три мільйони фунтів стерлінгів направить на відновлення української інфраструктури. "Наша підтримка триватиме стільки, скільки потрібно для відновлення цієї чудової країни" - цитує заяву Клеверлі британський телеканал Sky News.

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Міністр закордонних справ Великобританії прибув до Києва

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі прибув до України з неанонсованим візитом. Він опублікував у Twitter своє фото з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві.

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++08:34++

Вночі російські війська завдали ударів з реактивних систем залпового вогню по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади, внаслідок чого одна людина отримала контузію.

"Пошкоджено житлові будинки, серед них - один багатоповерховий. Детальна інформація уточнюється", - повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

++08:16++

Парламент Нідерландів назвав Росію спонсором тероризму

Палата представників парламенту Нідерландів визнала Росію державою-спонсоркою тероризму. Російська армія "структурно та навмисно" завдає ударів по цивільних цілях в Україні, пояснюється в рішенні від 24 листопада. Його підтримала переважна більшість партій.

Президент РФ Володимир Путін (ілюстративне фото) Фото: Mikhail Metzel/SNA/IMAGO

Вони також закликали до надання Україні максимальної гуманітраної, дипломатичної та військової підтримки. Водночас, за словами міністра закордонних справ Вопке Гукстри, визнання РФ державою-спонсоркою тероризму не має для Нідерландів особливих наслідків, на відміну, наприклад, від США. Міністр додав, що хотів би подивитися, чи є підтримка такої ініціативи в інших країнах Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО), щоби можна було спільно присвоїти Росії цей статус.

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++08:00++

Війська РФ завдали 24 листопада шести ракетних і 14 авіаційних ударів, а також здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових і населених пунктах України.

"В населеному пункті Мостове Запорізької області російські окупанти змушують місцеве населення переоформлювати документи на нерухомість та землю відповідно до законодавства РФ. У разі відмови погрожують "націоналізувати", тобто просто забрати це нерухоме майно", - йдеться у ранковому зведенні генерального штабу збройних сил України (ЗСУ).

ЗСУ за добу відбили атаки в районах населених пунктів Стельмахівка та Діброва Луганської області, а також Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка - Донецької.

Українська авіація, серед іншого, вразила дві позиції російських зенітно-ракетних комплексів. Ракетні війська та артилерія вразили два райони зосередження особового складу РФ, склад боєприпасів і станцію розвантаження озброєння та техніки.

++07:44++

Росія вкотре за добу поцілила ракетою у передмістя Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. "Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом", - написав він у соціальних мережах.

Уночі Старух повідомив, що у передмісті Запоріжжя ракети влучили поруч з лікарнею. У будівлі повибивало вікна. Люди не постраждали.

++07:27++

Понад 15 тисяч людей зникли безвісти з початку війни в Україні

З початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, в Україні зникли безвісти понад 15 тисяч людей. Про це заявив директор Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) Метью Голлідей в інтерв'ю агентству Reuters.

При цьому він наголосив, що ця кількість не є точною, оскільки лише в Маріуполі, за оцінками української влади, загинули або зникли безвісти 25 тисяч осіб. На його думку, розслідування справ зниклих безвісти в Україні займе роки, навіть після припинення бойових дій.

"Зараз головне - вжити всіх необхідних заходів, щоби забезпечити ідентифікацію якнайбільшої кількості осіб. Переважна більшість зниклих безвісти та загиблих є жертвами воєнних злочинів, тому винні мають бути притягнуті до відповідальності", - наголосив Голлідей.