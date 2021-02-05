 Пандемія: у ФРН кожна п′ята фірма з індустрії розваг на межі банкрутства | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2021

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Пандемія: у ФРН кожна п'ята фірма з індустрії розваг на межі банкрутства

Внаслідок обмежень через пандемію COVID-19 значній частині німецьких фірм, що працюють у сфері харчування та розваг, загрожує банкрутство. Чверть роздрібних компаній мають проблеми з ліквідністю.

Найбільше від пандемії постраждали розважальні заклади та ресторани

Найбільше від пандемії постраждали розважальні заклади та ресторани

Німецький бізнес дуже повільно відновлюється від наслідків пандемії COVID-19, свідчать результати опитування Об'єднання торгово-промислових палат Німеччини (DIHK), оприлюднені у вівторок, 8 червня. У сфері розваг, готельного та ресторанного бізнесу кожна п'ята компанія опинилася на межі виживання. У галузі громадського харчування дві з трьох компаній скаржаться на падіння власного капіталу, в індустрії дозвілля - кожна друга. Загалом це стосується 24 відсотків з 27 тисяч компаній, опитаних DIHK.

Водночас багато постачальників послуг у сфері організації виставок, ярмарок та конференцій оцінили свій фінансовий стан краще, ніж на початку цього року. Чверть роздрібних компаній скаржаться на проблеми з ліквідністю, а третина - на зниження власного капіталу.

Лише кожна друга компанія, що має менше 20 працівників, описує власне фінансове становище як безпроблемне. Серед компаній з 200-1000 працівниками таке заявляють три з чотирьох. Це пов'язано з тим, що маленьким фірмам важче отримати фінансування.

Загалом підприємства дивляться з надією у майбутнє та продовжують інвестувати у розвиток. Втім, чверть виробничих фірм, що збільшили свої інвестиційні плани, як і раніше, мають проблемне фінансове становище.

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