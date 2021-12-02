Пандемія COVID-19: омікрон-варіант зафіксували у США
Перший випадок зараження новим омікрон-варіантом коронавірусу виявили у США. Житель Каліфорнії, який повернувся з Південної Африки, був щеплений від COVID-19.
Омікрон-варіант виявили у американця, який прибув із ПАР
В американському штаті Каліфорнія у одного з жителів підтвердили зараження новим омікрон-варіантом коронавірусу. Про це повідомив керівник Національного інституту алергології та інфекційних захворювань (NIAID) США Ентоні Фаучі на брифінгу у середу, 1 грудня.
"Ми знали, що це лише питання часу, коли буде виявлено перший випадок омікрону в Сполучених Штатах", - цитує Фаучі агенція AP.
Зараження новим варіантом коронавірусу підтвердили в американця, який повернувся з Південної Африки 22 листопада. Повідомляється, що у нього були легкі симптоми захворювання на COVID-19. Чоловік був щеплений від коронавірусу двома дозами вакцини Moderna.
Американців закликали вакцинуватися й надалі
Фаучі та інші медичні експерти США наголошують, що американці повинні продовжувати вакцинуватися та отримувати бустерні щеплення від коронавірусу. За словами Фаучі, є підстави вважати, що вакцинація ефективна і щодо омікрон-варіанта.
Наразі невідомо, чи викликає новий варіант коронавірусу більш тяжкий перебіг хвороби. Вчені також ще мають з'ясувати, наскільки ефективними проти омікрону є наявні вакцини.
За даними науковців, новий варіант COVID-19 має 32 мутації, що сприяє підвищенню заразності. Для порівняння, у дельта-варіанта їх дві.
Уперше новий варіант коронавірусу виявили у Південно-Африканській Республіці (ПАР). Станом на 2 грудня у цій країні зафіксували за добу 8600 випадків зараження коронавірусом. При цьому місцеві медики повідомили, що омікрон-варіант переважає над дельтою.
Новий варіант вірусу уже зафіксували на всіх континентах, крім Антарктиди. На початок грудня про нього повідомляли у ще 23 країнах світу, зокрема, в Німеччині та низці інших країн ЄС, Японії, Австралії та Канаді.
Нові обмеження через коронавірус
У багатьох країнах світу вводять нові обмеження через "омікрон", зокрема забороняють поїздки з Південної Африки. Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я закликала не вводити повну заборону на в'їзд, оскільки це не зупинить поширення вірусу. У ВООЗ просять застосовувати "підхід, який ґрунтується на фактах і ризиках" до будь-яких заходів щодо подорожей.
В Україні досі не повідомлялося про випадки зараження омікрон-варіантом. Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям не їздити до Південної Африки.Тих, хто приїздить звідти в Україну, зобов'язали проходити двотижневу самоізоляцію.
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Омікрон - найзаразніший варіант коронавірусу? (30.11.2021)
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Нідерланди: сертифікат вакцинації й негативний тест замість соціальної дистанції
Дотримання соціальної дистанції вже не є обов'язковим у Нідерландах. 14 вересня влада країни оголосила скасування COVID-обмежень. Натомість потрібно мати сертифікат вакцинації або негативний результат тесту на коронавірус для входу в бари, ресторани та на фестивалі. Для тих, хто відмовляється від вакцинації, тести на коронавірус поки залишаться безплатними.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Дедалі більше країн повертаються до нормального життя
Нідерланди - не єдина країна, що відмовилася від обмежень через COVID-19. Зі зростанням кількості вакцинованих по всій Європі покращуються показники рівня заражень, тож деякі країни повертають свої суспільства до чогось на кшталт колишнього повсякдення.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
У Данії COVID-19 більше не є "соціально критичним"
Завдяки високому рівню вакцинації, Данія стала однією з перших країн ЄС, що повернулася до суспільного життя без обмежень через COVID-19. З 10 вересня данці можуть відвідувати такі заклади як нічні клуби, навіть не пред'являючи доказів вакцинації. Данський уряд оголосив, що більше не вважає COVID-19 "соціально критичним" захворюванням. Понад 80 відсотків дорослих та підлітків двічі вакциновано.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Швеція послабить і без того необтяжливі обмеження
Швеція й раніше не вдавалася до суворих обмежень під час пандемії, а тепер влада країни вирішила скасувати всі наявні обмеження вже за кілька тижнів. Майже 70 відсотків шведів у віці 16 років і старше вакциновано. В країні фіксують відносно низький рівень смертності попри зростання числа випадків зараження, насамперед через швидке поширення заразнішого дельта-варіанту коронавірусу.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Німеччина: "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID"
Попри показник у близько 62 відсотки повністю вакцинованого населення Німеччина відстає від деяких своїх європейських сусідів. Тому уряд розпочав "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID". У громадських місцях створюються мобільні центри вакцинації, щоб полегшити громадянам доступ до вакцини.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
У Франції масові протести проти вакцинації
Борючись з небажанням населення вакцинуватися, з початку серпня влада Франції зобов'язала пред'являти сертифікат вакцинації для входу в різноманітні громадські місця та заклади. Відтоді в країні не вщухають акції протестів, під час яких на вулиці міст виходять тисячі громадян. Деякі профспілки й громадські організації підтримали протести, висловивши стурбованість через порушення особистих свобод.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Австрія посилює обмеження через COVID
У відповідь на зростання числа інфекцій і госпіталізацій Австрія посилює послаблені раніше COVID-обмеження. Згідно з нововведеннями, тести на антиген матимуть чинність тільки протягом 24 годин на всій території Австрії. Також відновили деякі обмеження на поїздки, особливо для мандрівників, котрі повертаються зі США.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Болгарія повернулася до локдауну через COVID
У Болгарії, де тільки 20 відсотків людей повністю вакциновані від коронавірусу, пандемія, схоже, далека від завершення. Країна зіштовхнулася з новим стрімким злетом числа інфекцій, викликаним поширенням дельта-варіанту. У відповідь на це влада знову запровадила комендантську годину, розпорядилася закрити нічні клуби, скоротили місткість кінотеатрів, ресторанів і заходів на відкритому повітрі.