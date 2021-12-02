Пандемія COVID-19: омікрон-варіант зафіксували у США

В американському штаті Каліфорнія у одного з жителів підтвердили зараження новим омікрон-варіантом коронавірусу. Про це повідомив керівник Національного інституту алергології та інфекційних захворювань (NIAID) США Ентоні Фаучі на брифінгу у середу, 1 грудня.

"Ми знали, що це лише питання часу, коли буде виявлено перший випадок омікрону в Сполучених Штатах", - цитує Фаучі агенція AP.

Зараження новим варіантом коронавірусу підтвердили в американця, який повернувся з Південної Африки 22 листопада. Повідомляється, що у нього були легкі симптоми захворювання на COVID-19. Чоловік був щеплений від коронавірусу двома дозами вакцини Moderna.

Американців закликали вакцинуватися й надалі

Фаучі та інші медичні експерти США наголошують, що американці повинні продовжувати вакцинуватися та отримувати бустерні щеплення від коронавірусу. За словами Фаучі, є підстави вважати, що вакцинація ефективна і щодо омікрон-варіанта.

Наразі невідомо, чи викликає новий варіант коронавірусу більш тяжкий перебіг хвороби. Вчені також ще мають з'ясувати, наскільки ефективними проти омікрону є наявні вакцини.

За даними науковців, новий варіант COVID-19 має 32 мутації, що сприяє підвищенню заразності. Для порівняння, у дельта-варіанта їх дві.

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Омікрон-варіант шириться світом

Уперше новий варіант коронавірусу виявили у Південно-Африканській Республіці (ПАР). Станом на 2 грудня у цій країні зафіксували за добу 8600 випадків зараження коронавірусом. При цьому місцеві медики повідомили, що омікрон-варіант переважає над дельтою.

Новий варіант вірусу уже зафіксували на всіх континентах, крім Антарктиди. На початок грудня про нього повідомляли у ще 23 країнах світу, зокрема, в Німеччині та низці інших країн ЄС, Японії, Австралії та Канаді.

Нові обмеження через коронавірус

У багатьох країнах світу вводять нові обмеження через "омікрон", зокрема забороняють поїздки з Південної Африки. Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я закликала не вводити повну заборону на в'їзд, оскільки це не зупинить поширення вірусу. У ВООЗ просять застосовувати "підхід, який ґрунтується на фактах і ризиках" до будь-яких заходів щодо подорожей.

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В Україні досі не повідомлялося про випадки зараження омікрон-варіантом. Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям не їздити до Південної Африки.Тих, хто приїздить звідти в Україну, зобов'язали проходити двотижневу самоізоляцію.

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