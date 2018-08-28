 Panasonic перенесе європейський офіс з Лондона до Амстердама | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2018

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Новини

Panasonic перенесе європейський офіс з Лондона до Амстердама

Через можливі податкові проблеми, пов'язані з Brexit, японський виробник електроніки Panasonic вирішив перенести свій головний офіс з Великобританії до столиці Нідерландів.

Panasonic залишить Лондон через Brexit

Panasonic залишить Лондон через Brexit

Японський гігант з виробництва електроніки Panasonic планує цього року перенести свій головний європейський офіс з Великобританії до Нідерландів через Brexit. Про це компанія повідомила виданню Nikkei Business у четвер, 30 серпня. За словами генерального директора компанії Panasonic Europe Лорана Абаді, штаб-квартира буде переміщена до Амстердама у жовтні.

Рішення викликано побоюваннями компанії, що якщо Великобританія після виходу з ЄС знизить ставку корпоративного податку для приваблення інвесторів, то Японія може оцінити її як податкову гавань. У такому разі Panasonic доплачувати податки, передає агенція AFP.

Абаді також розповів, що компанія розглядала питання переїзду протягом останніх 15 місяців. Це дозволить зберегти вільне пересування для співробітників і товарів. У лондонському офісі компанії працює від 20 до 30 людей, до 20 працівників займаються аудитом та фінансовими операціями. Співробітники відділу інвестицій залишаться працювати у Лондоні.

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Компанії домовилися про інвестиції з японського боку в спорудження фабрики з виробництва панелей сонячних батарей. Panasonic інвестує в проект Tesla близько 250 мільйонів доларів. (27.12.2016)

Багато розташованих у Лондоні банків вирішують питання, де їм краще вести бізнес після того, як Великобританія вийде зі складу ЄС. Близько 50-ти уже обмірковують можливість переїзду. (07.11.2017)

Зараз у Великобританії працює 879 японських компаній із 142 тисячами співробітників, повідомляє AFP. Кілька японських фірм, включно з MUFG, Nomura Holdings, Daiwa Securities та Financial Sumitomo Mitsui Financial Group вже заявили, що планують перенести свої офіси з Лондона до інших країн ЄС. Інші іноземні підприємства та банки також думають над переїздом з Великобританії

Лондон і Брюссель сподіваються досягти угоди щодо Brexit до саміту ЄС у жовтні. Великобританія має офіційно вийти зі складу Євросоюзу 29 березня 2019 року. Планується, що потім між сторонами діятиме перехідний період, під час якого вони мають узгодити умови майбутнього партнерства.

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