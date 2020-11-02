Палити листя: чому це шкідливо і яка альтернатива (відео)

Рання весна та золота осінь в Україні традиційно перетворюється на сезон спалювання листя, а разом з ним - й інших відходів. У 80% відсотках випадків, за даними ДСНС, пожежі в лісах починаються не в самих лісах, а на полях та городах, де селяни спалюють опале листя, гілки, бадилля. І це попри те, що цього року штрафи за спалювання стерні в межах населених пунктів для громадян збільшили в рази - зі 170-ти до трьох-п'яти тисяч гривень. Анастасія Мартиненко разом з іншими активістами селища Хотів у передмісті Києва вирішили власними силами боротися з невмирущою традицією селян спалювати непотріб і труїти все навколо. Дивіться, як саме!