Палити листя: чому це шкідливо і яка альтернатива (відео)

За спалювання листя, стерні та гілок в Україні в десятки разів збільшили штрафи. Екоінспектори з весни вже оштрафували паліїв майже на пів мільйона гривень. Проте штрафи не дуже діють. Яка є альтернатива спалюванню?
Рання весна та золота осінь в Україні традиційно перетворюється на сезон спалювання листя, а разом з ним - й інших відходів. У 80% відсотках випадків, за даними ДСНС, пожежі в лісах починаються не в самих лісах, а на полях та городах, де селяни спалюють опале листя, гілки, бадилля. І це попри те, що цього року штрафи за спалювання стерні в межах населених пунктів для громадян збільшили в рази - зі 170-ти до трьох-п'яти тисяч гривень. Анастасія Мартиненко разом з іншими активістами селища Хотів у передмісті Києва вирішили власними силами боротися з невмирущою традицією селян спалювати непотріб і труїти все навколо. Дивіться, як саме!
Опале листя та скляні пляшки - це сировина на якій можна заробити. А як бути зі старим велосипедом? Не поспішати його викидати. Бо філософія ресайклінгу - спочатку спробувати дати речам друге життя.
Україна - на 60 місці серед 180 країн світу, згідно з актуальним Індексом екологічної ефективності. Що не так з екологією в Україні? Чому цей індекс важливий? І хто очолює рейтинг найбільш "зелених" країн світу?
Кліматологи застерігають: Україні необхідно вже зараз готуватися до нового клімату та пов’язаних з ним викликів - аномальних стихійних явищ, посухи, забруднення повітря та нових захворювань. Дивіться, як саме.