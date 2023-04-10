Палестинець загинув під час військової операції Ізраїлю

На Західному березі річки Йордан під час військової операції Ізраїлю загинув палестинський юнак. Ізраїльська жінка померла від отриманих під час нападу поранень.

15-річний палестинець загинув під час ізраїльської військової операції поблизу Єрихона на півдні Західного берега річки Йордан у понеділок, 10 квітня, повідомляє dpa. Як зазначає палестинське міністерство охорони здоров'я, смерть юнака настала внаслідок кількох кульових поранень. Загибель юнака спричинила хвилю протестів.

Водночас ізраїльська армія повідомляє про операцію з затримання підозрюваних у нападах на ізраїльських громадян, під час якої палестинці відкрили вогонь. Військовим довелося стріляти у відповідь, жоден з них не постраждав.

Читайте також: В Ізраїлі знову пройшли мітинги проти судової реформи

Як повідомлялось, 7 квітня там внаслідок нападу на ізраїльську автівку загинули двоє жінок, які були сестрами. Їхня мати померла 10 квітня від отриманих поранень.

У Тель-Авіві 7 квітня день чоловік в'їхав у натовп на автомобілі, внаслідок чого загинув турист з Італії, ще семеро людей були поранені. Правоохоронці вбили нападника на місці, міністерство закордонних справ Ізраїлю назвало події в Тель-Авіві терактом.

Раніше, 5 квітня, у мечеті "Аль-Акса" на Храмовій горі в Єрусалимі сталися сутички між палестинцями та ізраїльськими силовиками. Згідно з повідомленнями ЗМІ, приводом для заворушень стала поліцейська операція з видворення з храму групи молоді, яка принесла туди піротехніку, палиці та каміння.

Загалом з початку року внаслідок нападів загинули 17 ізраїльтян, один італієць і один українець, повідомляє dpa.

Між тим, за даними палестинського міністерства охорони здоров'я, за цей же період 93 палестинці загинули в зіткненнях з ізраїльською армією або внаслідок власних нападів.

