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Жалобна хода після смерті палесинського юнака поблизу Єрихону на півдні Західного берега річки Йордан
Жалобна хода після смерті палестинського юнака поблизу Єрихону на півдні Західного берега річки ЙорданФото: Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images
ПолітикаІзраїль

Палестинець загинув під час військової операції Ізраїлю

Євгенія Наконечна
1 год. тому

На Західному березі річки Йордан під час військової операції Ізраїлю загинув палестинський юнак. Ізраїльська жінка померла від отриманих під час нападу поранень.

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15-річний палестинець загинув під час ізраїльської військової операції поблизу Єрихона на півдні Західного берега річки Йордан у понеділок, 10 квітня, повідомляє dpa. Як зазначає палестинське міністерство охорони здоров'я, смерть юнака настала внаслідок кількох кульових поранень. Загибель юнака спричинила хвилю протестів.

Водночас ізраїльська армія повідомляє про операцію з затримання підозрюваних у нападах на ізраїльських громадян, під час якої палестинці відкрили вогонь. Військовим довелося стріляти у відповідь, жоден з них не постраждав.

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Як повідомлялось, 7 квітня там внаслідок нападу на ізраїльську автівку загинули двоє жінок, які були сестрами. Їхня мати померла 10 квітня від отриманих поранень. 

У Тель-Авіві 7 квітня день чоловік в'їхав у натовп на автомобілі, внаслідок чого загинув турист з Італії, ще семеро людей були поранені. Правоохоронці вбили нападника на місці, міністерство закордонних справ Ізраїлю назвало події в Тель-Авіві терактом.

Раніше, 5 квітня, у  мечеті "Аль-Акса" на Храмовій горі в Єрусалимі сталися сутички між палестинцями та ізраїльськими силовиками. Згідно з повідомленнями ЗМІ, приводом для заворушень стала поліцейська операція з видворення з храму групи молоді, яка принесла туди піротехніку, палиці та каміння.

Загалом з початку року внаслідок нападів загинули 17 ізраїльтян, один італієць і один українець, повідомляє dpa.

Між тим, за даними палестинського міністерства охорони здоров'я, за цей же період 93 палестинці загинули в зіткненнях з ізраїльською армією або внаслідок власних нападів.
 

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