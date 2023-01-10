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Військовий парад у ПакистаніФото: ISPR
ПолітикаПакистан

Пакистан поставить боєприпаси Україні

Дмитро Вачедін | Євгенія Наконечна
2 год. тому

З Пакистану через польський порт в Україну прибудуть 159 контейнерів з артилерійськими снарядами та іншими боєприпасами. Раніше ця країна не постачала Києву озброєння напряму.

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До числа країн, що надають Україні зброю в її боротьбі проти російської агресії, увійшов Пакистан. Як повідомило у понеділок, 9 січня, найбільше ділове видання Індії The Economic Times, з пакистанського портового міста Карачі в Україну через порт у Гданську доставлять 159 контейнерів із боєприпасами для української армії. Серед цих боєприпасів - артилерійські снаряди 155-мм (поширений стандарт НАТО. - Ред.), метальні заряди до них, а також артилерійські капсулі M82 і детонатори PDM.

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Раніше Пакистан не постачав Києву зброю напряму, але в серпні минулого року Великобританія передала Україні через Румунію озброєння з пакистанської авіабази Нур-Хан. The Economic Times також пише, що частина поставок пакистанської зброї здійснювалася через східноєвропейські країни.

Натомість Україна повинна буде допомогти Пакистану в модернізації парку вертольотів Мі-17 і ремонті танків Т-80УД. Пакистан і Україна - давні партнери в постачанні озброєнь: у 1991-2020 роках вони уклали відповідні контракти на загальну суму 1,6 мільярда доларів.

Раніше видання Financial Times писало, що в української армії може виникнути дефіцит боєприпасів - щодня ЗСУ витрачають 4000-7000 артилерійських снарядів. При цьому стандартний 155-міліметровий снаряд для гаубиці коштує 800 доларів. Британська розвідка повідомляла, що боєприпаси для продовження війни закінчуються і в Росії.

Зброя для України: тиск на Німеччину зростає

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