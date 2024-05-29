Пакет на $1,25 млрд: Швеція дає України літаки радіорозвідки

Швеція оголосила про виділення 16-го пакета військової допомоги Україні. Він стане найбільшим від початку російського вторгнення - вартістю майже 1,3 мільярда доларів.

Швеція оголосила про виділення Україні 16-го пакета військової допомоги. Його вартість сягає 13,3 мільярда шведських крон (близько 1,25 мільярда доларів), і це буде найбільший пакет допомоги, наданий країною Україні від початку повномасштабного творгнення Росії, йдеться у повідомленні уряду Швеції у вівторок, 29 травня.

Зокрема, Швеція передає Україні літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890. На сайті уряду не вказується кількість літаків, однак видання Sydsvenskan повідомляє повідомляє, що Україна отримає два таких літаки. Як зазначили у шведському уряді, це надасть Києву "абсолютно нові можливості для радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями в повітрі та на морі", що також означає посилення здатності боротися з цілями великої дальності.

Також Швеція передає Києву всі свої гусеничні бронетранспортери Pansarbandvagn 302 (PBV 302) для оснащення нових українських бригад, 155-мм артилерійські боєприпаси, ракети класу "повітря-повітря" Rb 99 (AMRAAM), які можуть використовуватися з наземнтими системами протиповітряної оборони (ППО), а також ресурси для обслуговування раніше переданого обладнання.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що Швеція призупиняє плани щодо можливої передачі Україні шведських винищувачів Gripen, щоб забезпечити передачу їй американських F-16. "Інші країни коаліції закликали нас почекати з системою Gripen, - заявив він. - Це пов’язане з тим, що зараз у центрі уваги надання системи F-16".

Нагадаємо, днями уряд Швеції погодив із другою найбільшою парламентською партією - ультраправими "Шведськими демократами" - програму військової підтримки України на 2024-2026 роки загальним обсягом 75 мільярдів шведських крон (близько 6,46 мільярда євро в перерахунку).

28 травня Швеція виділила 57 мільйонів євро на підтримку української енергосистеми.