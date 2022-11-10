Падіння ВВП України у жовтні погіршилося до 39 відсотків

260-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 10 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 9 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події четверга, 10 листопада (час київський).

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Окупанти в Луганській області радять місцевим жителям евакуюватися, при цьому вони не організовують виїзд громадян, повідомив у четвер у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Після відступу з Херсону окупанти рекомендують жителям Луганщини виїжджати, хоча нічого не організовують", - розповів він. Також Гайдай зазначив, що Збройні сили України рухаються вперед на Луганщині, тому найближчим часом він сподівається зробити матеріали із нових визволених населених пунктів. За його словами, окупанти практично повністю знищили Білогорівку, проте їхні заяви про взяття населеного пункту не відповідають дійсності. Очільник військової адміністрації зазначив, що в районі населених пунктів Кремінна та Сватове окупанти накопичили багато резервів і ситуація там важка. Гайдай також розповів, що із захопленого Сєвєродонецька окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі.

++16.23++

Президент України Володимир Зеленський обговорив у четвер з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком надання Україні оборонної підтримки та допомоги із проходженням зимового періоду. "Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Обговорили різнобічну оборонну підтримку та допомогу з проходженням зимового періоду. Підтримали продовження "зернової ініціативи" та узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів", - написав Зеленський у Twitter.

У пресрелізі Даунінг-стріт натомість повідомили, що під час розмови Сунак повідомив Зеленському, що Лондон поставить Києву ще тисячу зенітних ракет і понад 25 тисяч зимових комплектів для військових.

++16.10++

Уряд Норвегії у четвер оголосив, що він виділить близько 1,5 мільярда норвезьких крон (понад 144 мільйона доларів) для створеного Великобританією міжнародного фонду для допомоги Україні.

++16.05++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обережно прокоментував заяви Москви про виведення військ з Херсона. "Ми взяли до уваги оголошення Росією про відступ з Херсона. Нам належить подивитися, яким чином ситуація розвиватиметься у найближчі дні", - сказав Столтенберг у четвер під час візиту до Риму, цитує dpa. За його словами, війська Росії перебувають під "сильним тиском" з боку українських сил, і якщо вони справді залишили Херсон, то це означатиме "ще одну перемогу для України".

++15.55++

Збройні сили України готуються до подолання оборонних укріплень ворога, відомих як "лінія Вагнера", на окупованій частині Донбасу. Про це на брифінгу у четвер повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, "історія війн має досить багато прикладів, коли на кожну зброю виготовлявся засіб протидії". "Так відповідно і у нас є, в тому числі і завдяки міжнародним партнерам, засоби подолання мінно-вибухових загороджень. На даний час ми ретельно вивчаємо хід відбудови так званої лінії (Вагнера. - Ред.) і продумуємо, як її долати. Але можу вам впевнено сказати: підійдемо - подолаємо", - зазначив Громов, цитують "Українські новини".

++15.43++

У Києві перейменували ще 11 вулиць, назви яких були пов'язані з радянським минулим і Росією, повідомив мер міста Віталій Кличко. Зокрема було перейменовано вулиці Ломоносова (тепер вона називається вулиця Юлії Здановської), Біломорську (вулиця Катерини Гандзюк) і Генерала Карбишева (вулиця Ірини Бекешкіної). Загалом у Києві перейменували вже 204 міські об'єкти, додав Кличко.

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++15.32++

Російські атаки по об'єктах критичної інфраструктури у жовтні погіршили падіння ВВП до 39 відсотків у порівнянні з жовтнем 2021 року, що гірше за показники, які були у вересні-серпні - 35 відсотків, повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко на зустрічі із представниками американських ЗМІ у четвер. "За підсумками 9 місяців ми оцінюємо падіння ВВП на рівні близько 30 відсотків. Однак у разі продовження атак, а в результаті - відключень, ВВП може знизитися нижче", - цитує її слова пресслужба відомства.

++15.20++

Правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь про насильницьке переміщення і депортацію мирних жителів із територій України, окупованих російськими військами. Для підготовки доповіді Amnesty International опитала 88 мирних жителів України, 48 з яких до війни жили в Маріуполі.

Дії окупаційної влади правозахисники назвали воєнними злочинами, які "слід кваліфікувати і розслідувати як злочин проти людяності". Автори доповіді наголошують, зокрема, що під час насильницького переміщення жителів України з окупованих територій діти опинялися розлученими зі своїми сім'ями. Крім того, вимушених переселенців піддавали принизливим процедурам перевірки. За словами тих, хто їх пережив, ця так звана фільтрація часто супроводжувалася жорстоким поводженням і тортурами.

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++15.10++

Японська автомобілебудівна корпорація Mazda Motor повідомила у четвер, що продала свою частку в спільному підприємстві у Владивостоці за символічний один євро і таким чином припинила діяльність у Росії. Угоду закрили 24 жовтня, а частку буде передано "в найкоротші терміни" після схвалення влади. Mazda залишила за собою право викупити частку назад за ту саму суму протягом трьох років. Збиток від угоди компанія оцінила в 12 мільярдів йєн (82 мільйони євро).

++14:57++

У Києві відновлюють скло на пішохідно-велосипедному мосту, який постраждав 10 жовтня від вибуху російської ракети. З 16 елементів підлогового скла вже замінили 14. Також ремонтують освітлення перил. Конструкції мосту ушкоджені не були.

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++14:33++

На кордоні України з Румунією відкрили новий пункт пропуску

Вперше з 1998 року Україна збудувала "з нуля" прикордонний пункт пропуску. Про це повідомив прем'єр міністр Денис Шмигаль, який відкрив його сьогодні в Чернівецькій області на державному кордоні з Румунією.

Як розповів заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, пункт пропуску "Красноїльськ - Вікову де Сус" зможе пропускати дві тисячі громадян, 10 автобусів та 490 автомобілів на добу. Згодом він має стати повноцінним вантажним пунктом пропуску.

Крім того, за словами Тимошенка, на 85 відсотків готовий міжнародний пункт пропуску "Дяківці" на кордоні з Румунією. Роботи планують завершити до кінця року.

++14:10++

Великобританія заморозила російські активи на 18 мільярдів фунтів

Великобританія заморозила російські активи на 18 мільярдів фунтів стерлінгів (понад 20 мільярдів доларів. - Ред.). Як повідомляється на сайті британського уряду, це на шість мільярдів фунтів більше, ніж у всіх інших режимів, на які поширюються санкції: РФ обійшла Лівію та Іран і стала найбільш санкціонованою Лондоном країною.

"Ми запровадили найсуворіші санкції щодо Росії, і це підриває їхню військову машину. Наше послання чітке: ми не дозволимо (президенту РФ Володимиру. - Ред.) Путіну досягти успіху в цій жорстокій війні", - заявив міністр фінансів країни Ендрю Гріффіт. Від початку повномасштабної війни РФ проти України Великобританія запровадила санкції щодо понад 1200 фізичних та 120 юридичних осіб, зокрема, щодо високопоставлених російських бізнесменів і політиків.

++13:47++

З жовтня Україна відновила контроль над 41 населеним пунктом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав "позитивним кроком" рішення Росії вивести свої війська з Херсона. Так він відповів на запитання журналістів про перспективи переговорів між Україною та РФ, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Тим часом радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що "російські військові мінують усе що можуть" в Херсоні перед відступом. "Квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має "русский мир": прийшли, пограбували, відсвяткували, убили "свідків", залишили руїни, пішли", - написав він у Twitter.

У свою чергу головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний каже, що наразі не може підтвердити чи спростувати інформацію про виведення російської армії з Херсона. "Ми продовжуємо ведення наступальної операції відповідно до свого плану", - наголосив він у Facebook. За його словами, з початку жовтня ЗСУ просунулись на 36,5 кілометра, а загальна площа відвойованої території сягає майже 1,4 тисячі кілометрів. Контроль вже відновлений над 41 населеним пунктом. Вчора українські військові просунулись на двох напрямках на сім кілометрів у кожному та взяли під контроль по шість населених пунктів.

У соціальних мережах тим часом ширяться зараз повідомлення про взяття під контроль ЗСУ Снігурівки на Миколаївщині.

++13:21++

РФ накопичує сили для завдання нового масованого ракетного удару - ЗСУ

Росія, ймовірно, накопичує сили для завдання нового масованого ракетного удару по території України, заявив в ефірі національного телемарафону речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, "заводи з виробництва ракет працюють у три зміни", або поповнити російські запаси боєприпасів. "Ворог побачив, що поодинокі удари майже безрезультатні, бо українська протиповітряна оборона збиває їх. Вони, імовірно, накопичують певний запас, щоб бити залпом. Це не виключається, бо не полишив ворог своїх намірів рушити нашу критичну інфраструктуру", - сказав він

++13:00++

Внаслідок обстрілів російською армією українських територій 9 листопада загинули п'ятеро цивільних у Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областях. 18 людей отримали поранення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++12:45++

Вибори в США: Байден сподівається на продовження політики підтримки України

Попри те, що більшість республіканців у Палаті представників США зможе блокувати законодавчі ініціативи Білого дому, включно з допомогою Україні, президент США Джо Байден очікує на безперервне продовження підтримки Києва. "У сфері зовнішньої політики я сподіваюся, ми продовжимо цей двопартійний підхід до протистояння російській агресії в Україні", - наголосив він на пресконференції, коментуючи попередні результати американських виборів.

Президент США Джо Байден Фото: Evan Vucci/AP/picture alliance

При цьому Байден зазначив, що не йде на багато речей, які Україна хотіла би від США. Наприклад, він не дав американські літаки для прикриття українського неба. "Ми не будемо цього робити. Ми не збираємося встрявати в третю світову війну, безпосередньо вступаючи в бойові дії", - пояснив він. Натомість США постачають Україні зенітні ракетні системи, але тільки малої дальності. "У HIMARS є два види ракет: одна, яка летить на понад 600 миль, і одна, яка летить близько 160 миль. Ми не дали їм жодної ракети на 600 миль, тому що я не хочу, щоб вони почали бомбити російську територію", - сказав Байден.

Водночас він наголосив, що США намагаються забезпечити Україну необхідним для "захисту та відповіді на те, що є найпотворнішою агресією, яка відбулася з часів Другої світової війни". "Тому я був би здивований, якби в лідера (республіканців Кевіна. - Ред.) Маккарті була більшість колег-республіканців, які сказали б, що вони не збираються фінансувати законні оборонні потреби України", - резюмував Байден.

++12:22++

США відмовляють Україні в дронах Gray Eagle - ЗМІ

США відмовляються надавати Україні розвідувально-ударні дрони MQ-1C Grey Eagle, щоби не погіршити відносини з Росією, заявило американське видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела. За його даними, Київ уже кілька місяців просить про ці вдосконалені сучасні безпілотники, але міністерство оборони США відхиляє запит.

Безпілотник MQ-1C Gray Eagle Фото: Yonhap/picture alliance

Там нібито побоюються, що це надішле Москві сигнал про те, що США дають озброєння, яке можна застосовувати для нанесення ударів по російській території. Крім того, низка американських чиновників побоюються, що технології можуть бути викрадені РФ, якщо апарат потрапить до російських військ. Представник компанії-виробника General Atomics підтвердив журналістам, що підприємству відомо про рішення Пентагона, але відмовився від подальших коментарів.

++11:57++

Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що українські військові активно оборонятимуться, якщо Росія вирішить повторити наступ з території Білорусі. "З моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів. Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними. Для оборони та відсічі збройної агресії буде задіяно всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів. Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, сухопутних військ, повітряних сил та ракетних військ і артилерії", - повідомили в генштабі.

Тим часом сама Білорусь внесла до списку нацистської символіки та атрибутики гасло "Жыве Беларусь!" і відгук "Жыве" з підняттям правої руки з витягнутою долонею.

++11:32++

В ISW не вважають відступ Росії з Херсона пасткою для ЗСУ

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) не вважають відсnуп військ РФ з Херсона пасткою з метою заманити Збройні сили України (ЗСУ) у бої під містом.

Британські розвідники вважають, що РФ виводитиме війська з Херсона кількох днів, прикриваючись артилерійський вогнем. Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

На їхню думку, пріоритетом для російської армії є виведення сил через Дніпро та затримка українських військ, а не намагання повністю зупинити контрнаступ ЗСУ. Експерти прогнозують, що російське командування намагатиметься сповільнити просування українських військових, щоби забезпечити впорядкований відхід, а деякі сили можуть залишитися, щоб затримати українські війська в самому Херсоні. "Втім ці бої будуть засобом для досягнення мети виведення якомога більшої кількості російських підрозділів у належному порядку", - йдеться в щоденному звіті ISW, де зазначається, що відступ армії РФ є природним наслідком цілеспрямованих і систематичних українських ударів.

Тим часом військова розвідка міністерства оборони Великобританії зазначає у своєму щоденному зведенні, що через обмежену кількість пунктів переправи, військові РФ будуть вразливі при переході через Дніпро. "Відступаючи, російські війська зруйнували кілька мостів і, ймовірно, встановили міни, щоби сповільнити і затримати просування українських військ. Цілком ймовірно, що виведення військ відбуватиметься протягом декількох днів, при цьому оборонні позиції і артилерійський вогонь прикриватимуть сили, що відходять", - йдеться в ньому.

++11:03++

Генерал США: втрати РФ і України на війні - понад 100 тисяч солдатів

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі заявив, що на війні в Україні були вбиті або поранені понад 100 000 російських солдатів. При цьому він додав, що "те ж саме, ймовірно, стосується і української сторони", повідомляє американське видання СNN. За офіційними даними української сторони, загальні бойові втрати РФ становлять понад 78 тисяч осіб. Про свої втрати Україна не повідомляє. Російська сторона також рідко коментує свої втрати. Востаннє це трапилось 21 вересня, в день оголошення мобілізації в РФ. Тоді у міністерстві оборони Росії заявили, що загинули менше шести тисяч російських солдатів і понад 100 тисяч українських.

Виступаючи на економічному заході в Нью-Йорці, генерал Міллі також сказав, що під час війни загинули близько 40 тисяч цивільних. Організація Об'єднаних Націй верифікувала дані про понад шість тисяч загиблих цивільних в Україні. Тим часом агенція Reuters зазначає, що за оцінками української влади, тільки в окупованому Маріуполі на Донеччині могли загинути близько 80 тисяч осіб.

++10:38++

Президент США Джо Байден вважає, що співпраця та технічні відносини американського мільярдера, засновника компанії SpaceX Ілона Маска з іншими країнами "заслуговують на те, щоб на них звернули увагу". "Незалежно від того, чи робить він щось неналежне, я не кажу цього. Я кажу, що це варте того, щоби до нього придивитися. І це все, що я скажу", - заявив він. Так Байден відповів на запитання журналіста про те, чи вважає Маска загрозою національній безпеці США та чи треба розслідувати його спільне придбання соціальної мережі Twitter із іноземними урядами, які включають саудівців.

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++10:17++

Путін відправить Лаврова на Балі, але може виступити онлайн на саміті G20

Президент Росії Володимир Путін не поїде на саміт лідерів Великої двадцятки (G20), який відбудеться 15-16 листопада на Балі в Індонезії. Про це повідомили як у індонезійському уряді, так і в посольстві РФ у Джакарті.

Володимир Путін відправить на саміт лідерів G20 замість себе Сергія Лаврова Фото: Reuters/S. Karpukhin

"Уряд Індонезії поважає рішення російського уряду, яке сам президент Путін раніше пояснив президентові Джоко Відодо в дуже дружній телефонній розмові", - цитує Associated Press керівника відділу підтримки заходів G20. У посольстві РФ в Індонезії агентству AFP повідомили, що російську делегацію на саміті очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров. "Програма президента Путіна ще опрацьовується, він може взяти участь віртуально", - сказали в там.

Напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь в саміті G20, на який його запросили попри те, що Україна не є членом Великої двадцятки. Найімовірніше, він долучиться до зустрічі віртуально. Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін також підтвердили особисту участь в саміті.

++09:50++

Голови обласних військових адміністрацій (ОВА) прозвітували про ситуацію в регіонах:

Внаслідок нічних обстрілів армією РФ Дніпропетровщини з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії у Нікополі постраждала 80-річна жінка. У місті пошкоджені газогін та лінії електропередач. Також електромережі понівечені в Червоногригорівській громаді. Про це повідомив у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

У Миколаєві внаслідок обстрілів міста російськими військами з реактивних систем залпового вогню "Смерч" 9 листопада одна людина отримала осколкові поранення. Обстріли пошкодили хлібозавод, приватне підприємство та приватний сектор. Про це пише голова ОВА Віталій Кім.

Внаслідок вчорашніх обстрілів Харківщини з пораненнями був госпіталізований 36-річний мешканець Куп'янська. У Вовчанську обстріли пошкодили інфраструктурний об'єкт, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

На Донеччині за минулу добу через російські обстріли загинули троє цивільних у Бахмуті та Павлівці. Крім того, правоохоронці виявили тіла п'ятьох убитих під час окупації громадян у Яровій. 12 людей вчора отримали поранення, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

++09:21++

Вранці російські війська завдали ракетного удару по Запорізькій області, ймовірно, з комплексів С-300. "Вибухнули на території агропідприємства, що на Вільнянщіні. Пошкоджені господарські споруди і техніка. За попередніми даними, обійшлося без жертв", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

У свою чергу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко розповів, що за минулу добу армія РФ обстрілювала Запорізьку область 71 раз. Під атакою опинилися 35 об'єктів інфраструктури у 16 населених пунктах. 11 об'єктів зруйновані. Внаслідок обстрілів одна людина була поранена.

++08:50++

Австрія надасть на підтримку України ще 10 мільйонів євро. Як повідомляють австрійські ЗМІ, про це заявив міністр фінансів країни Магнус Бруннер під час розмови з главою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділем Рено-Бассо. Їхня зустріч пройшла під час кліматичної конференції Організації Об'єднаних Націй в Єгипті. За словами Бруннера, таким чином Австрія виявляє солідарність з народом України та робить свій внесок у стабільність в Європі.

++08:22++

Президент США Джо Байден назвав оголошений РФ відхід із Херсона свідченням того, що в російських військових є "реальні проблеми".

Фото: Celestino Arce/NurPhoto/picture alliance

Відповідаючи на запитання про те, чи є це переломним моментом, і чи має тепер Україна важелі впливу для початку мирних переговорів з Росією, Байден зазначив, що невідомо, чи готова Україна взагалі до якихось компромісів з РФ.

"Вони обоє залижуть свої рани, вирішать, як діятимуть взимку, і вирішать, чи готові вони до компромісів, чи ні. Я не знаю, що вони збираються робити. Але я знаю одне: ми не будемо вказувати їм, що вони мають робити", - сказав він на пресконференції.

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++07:50++

Протягом минулої доби Росія завдала 11 ракетних та 22 авіаційних удари, а також здійснила понад 35 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню. Постраждали райони понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей.

Збройні сили України збили п'ять безпілотників іранського виробництва "Шахед" і три дрони "Орлан". Також українська авіація знищила чотири позиції засобів протиповітряної оборони РФ. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні.

++07:26++

Великобританія скоро завершить поставку ЗСУ тисячі ракет

Великобританія незабаром завершить постачання Збройним силам України ще близько тисячі ракет класу "земля-повітря" для зміцнення протиповітряної оборони, повідомляється на сайті британського уряду. "Це зобов'язання надати ще сотні ракет класу "земля-повітря" продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконного націлювання на критично важливі об'єкти національної інфраструктури", - заявив міністр оборони країни Бен Воллес після візиту 9 листопада на полігон, де тренують українських військових.