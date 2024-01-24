Падіння літака Іл-76 й українські полонені: що відомо

Під Бєлгородом впав військовий літак Іл-76. Російська сторона стверджує, що його збили ЗСУ, а на ньому були українські військовополонені. В Україні цю інформацію не підтверджують, але і не спростовують.

У Корочанському районі Бєлгородської області Росії у середу, 24 січня, впав російський військовий літак Іл-76. Спершу про це повідомили російські ЗМІ, згодом інформацію підтвердила пресслужба мініcтерства оборони РФ. Там повідомили, що на борту літака начебто перебували 65 полонених українських військових, яких перевозили в Бєлгородську область для обміну на російських військовополонених в Україні. Згідно з повідомленням міноборони РФ, на борту також перебували шість членів екіпажу і троє супровідників, екіпаж та всі пасажири літака загинули.

У Москві повідомляють, що обмін полоненими начебто мав відбутися у другій половині дня середи у пункті пропуску Колотилівка на кордоні з Сумською областю. При цьому, як цитує російське державне інформагентство "РИА Новости", голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картапалов заявив, що за Іл-76 нібито слідував ще один літак з 80 полоненими на борту, який "встигли розвернути".

Хто збив літак: версія Москви

На місці падіння літака РФ Фото: Pavel Kolyadin/TASS/dpa/picture alliance

Як стверджує міноборони РФ, літак був збитий Збройними силами України (ЗСУ) з метою "звинуватити Росію в знищенні українських військових". Коментувати цю версію активно взялися провладні російські ЗМІ та блогери. Головна редакторка російського державного телеканалу RT Маргарита Симоньян навіть опублікувала список українських військовополонених, які начебто перебували на борту літака. Згодом на сайті проєкту Wartears, що збирає дані про полонених, знайшли в опублікованому Симоньян списку військового, якого вже обміняли раніше.

Кремль катастрофу літака поки що не коментував, натомість колишній президент РФ, а нині заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв у своєму каналі на Telegram назвав ситуацію з інцидентом Іл-76 "результатом внутрішньополітичної боротьби" еліт в Україні. А Картаполов заявив, що обміни між Росією і Україною, "схоже, будуть поставлені на паузу".

Версія Києва: можливі інформаційні спецоперації

В Україні про інцидент першими написали українські видання "Українська правда" (УП) і державна новинна агенція "Укрінформ". У їхніх повідомленнях з посиланням на власні джерела в ЗСУ йшлося, що російський літак перевозив ракети до комплексів С-300, якими останнім часом війська РФ активно обстрілюють Харків і Харківську область з території Бєлгородщини. Спершу УП з посиланням на джерело в Силах оборони написала, що збиття літака - це робота ЗСУ, однак пізніше повідомила, що інше джерело видання не підтвердило цю інформацію.

Українські посадовці тривалий час ніяк не коментували падіння літака. Пізніше українский омбудсмен Дмитро Лубінець і Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram повідомили, що перевіряють російську інформацію про військовополонених на борту літака. "Наголошуємо, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства", - зауважили в штабі.

ГУР: Обмін не відбувся через сплановані та навмисні дії РФ

Згодом Головне управління розвідки (ГУР) міноборони України повідомило, що в середу, 24 січня, дійсно планувався обмін полоненими між Україною та РФ, але не відбувся. "За твердженням російської сторони, це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених. Наразі Україна не володіє достовірною та вичерпною інформацією з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості", - йдеться у заяві ГУР.

Там стверджують, що росіяни не поставили українську сторону до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в ділянці міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому, а також не поінформували про транспорт, маршрути та форми доставки полонених. "Це може свідчити про навмисні дії Росії, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених. Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і, в будь-якому разі, має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну", - кажуть у ГУР.

Генштаб ЗСУ: Вживаємо всіх заходів для захисту України

Генштаб ЗСУ також оприлюднив свою заяву, в якій російський літак ІЛ-76 не згадується, а лише зазначено, що українські військові вживають заходів для припинення регулярних російських ударів по Харківщині.

"Задля зменшення саме ракетної загрози, Збройні сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначають, що інтенсивність обстрілів з боку РФ пов'язана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода. "З урахуванням цього, Збройні сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", - сказано в повідомленні.

Журналісти-розслідувачі мають свою версію

Водночас низка ЗМІ поширили зовсім іншу версію інциденту. Російські видання "Медиазона" і "Важные истории", а також український OSINT-аналітик "Скринька Пандори" повідомили, що російський літак начебто летів у напрямку від кордону з Україною, а не до нього. Цього висновку вони дійшли, проаналізувавши кадри падіння літака, поширені в мережі.

За даними "Скриньки Пандорі", Іл-76 мав бортовий номер RA-78830, і перед тим, як впасти у Белгородській області, він летів через Єгипет, Саудівську Аравію, Червоне море та Іран. Поблизу Сирії він пропав з радарів, після чого знову з'явився в Бєлгороді, відзначається в Telegram-каналі. "Все вказує на те, що він віз зброю зі Сходу. Поки що немає жодних ознак, що там могли бути полонені", - відзначає український ресурс.

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Водночас критичне до влади російське видання "Верстка" з'ясувало, що Іл-76 під номером RA-78830, за даними Flightradar, останній раз подавав сигнал поблизу Кіпра в 10.10 за московським часом, тоді як його падіння відбулося в 11.15 за московським часом. "Борт би просто не встиг подолати відстань від Кіпра до Белгородської області за невеликий час. Окрім цього, ймовірно, RA-78830 готовий був приземлитися в Сирії - за останні 15 хвилин передачі сигналу він скинув висоту з 32 тисяч футів до 20,3 тисяч", - зазначає "Верстка".

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