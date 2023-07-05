ПА ОБСЄ визнала ПВК "Вагнер" терористичною організацією

ПА ОБСЄ закликала парламенти країн-учасниць вжити заходів проти ПВК "Вагнер" та її афілійованих і спадкоємних структур, зокрема шляхом включення до переліку терористичних організацій.

Парламентська асамблея (ПА) Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) у вівторок, 4 липня, визнала російську приватну військову компанію (ПВК) "Вагнер" терористичною по суті й намірами.

"Парламентська асамблея ОБСЄ визначає, що дії "Групи Вагнера" від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні за своїм характером і намірами, тож позначення "Групи Вагнера" як терористичної організації національними владами є виправданим", - ідеться в тексті декларації ПА ОБСЄ, ухваленої за підсумками 30-ї щорічної сесії організації у Ванкувері.

Як наголошується в цьому документі, "діяльність "Групи Вагнера" є терористичною по суті, оскільки характеризується зумисним насильством, яке чиниться проти некомбатантів з метою досягнення політичних цілей".

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Путін визнав фінансування "Групи Вагнера" з бюджету РФ

Президент РФ Володимир Путін відкрито визнав фінансування ПВК "Вагнер" із російського бюджету "після кількох років заперечення цього", підкреслюють у ПА ОБСЄ. За оцінкою асамблеї, цей факт "робить очевидним, що російська держава несе відповідальність за дії "Групи Вагнера" за кордоном".

Крім того, в організації привітали зусилля низки національних парламентів, "спрямовані проти терористичних дій "Групи Вагнера", зокрема з боку законодавчих органів України, Литви, Латвії, Естонії, Франції, Канади, Бельгії та США".

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Засудження Білорусі в декларації ПА ОБСЄ

У цій же декларації ПА ОБСЄ засудила нинішній уряд Білорусі за підтримку ПВК "Вагнер" і дозвіл створити на своїй території військову базу, "яка ставить під загрозу весь Балтійський регіон". Асамблея вимагає, щоб влада країни негайно припинила підтримувати війну РФ проти України.

Також організація закликала свої країни-учасниці "відповідно до міжнародного та національного законодавства і без шкоди для застосовності міжнародного гуманітарного права вжити заходів проти "Групи Вагнера" та її афілійованих і спадкоємних структур, зокрема шляхом занесення її до переліку терористичних організацій".

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Засудження воєнних злочинів РФ і заклик до миру в Україні

Окремий розділ декларації присвячений питанням засудження війни Росії проти України а також притягнення росіян до відповідальності за скоєні злочини.

ПА ОБСЄ вимагає від РФ "негайного та беззастережного" припинення агресії та виведеннях всіх військ з території України, включаючи Крим та Севастополь. Крім того, організація закликала до повного виведення російських військ з Грузії.

Також вона закликала парламенти держав ОБСЄ підтримати створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності всіх винних у агресивній війні та "інші механізми відповідальності за військові злочини та злочини проти людяності", вчинені РФ в Україні.

Організація також засудила руйнування дамби Каховської гідроелектростанції як злочин екоциду та закликала парламенти держав ОБСЄ "закріпити цю концепцію в національному та міжнародному праві".

Крім того, ПА ОБСЄ закликала держав-учасниць продовжити політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримки України з метою захисту від агресії РФ.

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