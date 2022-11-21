ПА НАТО визнала РФ державою-терористкою

271-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 21 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 20 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події неділі, 20 листопада (час київський).

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Президент України Володимир Зеленський обговорив у понеділок із президентом Франції Еммануелем Макроном питання демілітаризації окупованої РФ Запорізької АЕС та забезпечення енергетичної стабільності України. "Провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Поінформував про ситуацію на полі бою та українські атомні станції. Вказав на необхідність демілітаризації ЗАЕС. Також обговорили співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України, зокрема, захисту системи від повітряних атак", - написав Зеленський у Twitter.

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Іспанія відкриває навчальний центр для українських військових, оголосив у понеділок прем'єр-міністр країни Педро Санчес. Він також розповів, що найближчими тижнями в Україну вирушать іспанські поліцейські. Вони допоможуть у розслідуванні воєнних злочинів армії РФ.

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У Луганській області українські сили просуваються вперед у напрямку Сватове-Кремінна, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Там наші захисники крок за кроком звільняють території", - зазначив він в ефірі національного телемарафону у понеділок. Водночас із боку Білогорівки ЗСУ ведуть оборонні дії, оскільки ЗС РФ не припиняють атакувати цей населений пункт, розглядаючи його як плацдарм для свого наступу і як загрозу просування українських військ до Лисичанська, зазначив він. "Деокуповані населені пункти досі обстрілюються ворогом. Макіївка зруйнована вщент, люди постійно перебувають у підвалах. У Невському справи кращі - люди вже навіть почали робити деякі дрібні ремонти. Повернувся один фермер і вже налагоджує роботу свого господарства", - написав Гайдай у Telegram.

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Норвегія виділила Україні 2 мільярди норвезьких крон (у перерахунку близько 190 мільйонів євро) на закупівлю газу. Міністр фінансів королівства Трюгве Слагсволль Ведум підписав угоду з представником Європейського банку реконструкції та розвитку, через який спрямовується фінансова допомога Україні для підтримки її газопостачання майбутньої зими. "Важливо, щоб підтримку надавали через авторитетну міжнародну організацію, що забезпечує ефективне і прозоре використання грошових коштів", - заявив він.

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За поточну добу Росія завдала один авіаційний, два ракетні удари та здійснила понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ вздовж лінії зіткнення, йдеться у вечірньому зведенні генерального штабу Збройних сил України. Також РФ обстріляла з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії низку населених пунктів Харківщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, зокрема Бахмут, Білогорівка, Водяне, Вугледар, Соледар Херсон. Основні зусилля, за даними Генштабу ЗСУ, на веденні наступальних дій окупанти зосереджують на Бахмутському на Авдіївському напрямках, а на Новопавлівському напрямку росіяни ведуть активну оборону на захоплених рубежах. Крім того, на тимчасово окупованій території Криму продовжують заходи прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ. "В місті Сімферополь, 19 листопада поточного року, відбулась нарада за участі так званих керівників силових структур з представниками управління міста та головами селищних рад. Головним питанням цього збіговиська було невиконання визначених кількісних показників мобілізації", - йдеться у повідомленні Генштабу.

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Через руйнування цивільної інфраструктури майбутня зима в Україні стане небезпечною для життя мільйонів жителів країни, заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге під час візиту до Києва в понеділок. "Руйнівна енергетична криза, надзвичайна ситуація в галузі психічного здоров'я, що поглиблюється, обмеження гуманітарного доступу та ризик вірусних інфекцій зроблять цю зиму серйозним випробуванням для української системи охорони здоров'я та українського народу", - попередив Клюге, підкресливши, що російські обстріли зруйнували або пошкодили половину енергетичної інфраструктури України.

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++19.11++

Німеччина має бути готовою до можливого нападу, вважає міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht). "Ми маємо бути готові захищати Німеччину та територію Альянсу", - заявила вона в інтерв'ю газетам Rheinische Post та General-Anzeiger. За словами Ламбрехт, забезпечити оборону Німеччині допоможуть партнери по Північноатлантичному альянсу. Водночас міністерка зазначила, що у сфері ППО в Європі є недоліки, тому Німеччина "може і має стати кращою у всіх сферах".

++18.45++

Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію , в якій уряди і парламенти країн - членів альянсу закликають "чітко заявити, що російська держава за нинішнього режиму є терористичною". У документі також заявляється про необхідність створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо російської агресії. Резолюцію ухвалили одноголосно. Перед голосуванням голова ПА НАТО Джеррі Конноллі зазначив, що документ закликає всіх союзників Північноатлантичного альянсу визнати, що Російська Федерація та її чинний режим діють як терористична організація.

++18.30++

Російські війська зруйнували чи пошкодили майже 800 об'єктів сфери культури в Україні, повідомило міністерство культури та інформаційної політики з посиланням на очільника відомства Олександра Ткаченка. "Ми зараз ведемо активну роботу, зокрема з Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), над тим, щоб зміцнити ці об'єкти напередодні зими, отримати, зокрема, генератори. Нам важливо зараз пройти зиму, щоб музеї були в теплі, щоб була електрика. І щоб у результаті культурне життя в країні тривало", - цитує пресслужба міністра.

Жертви серед цивільних внаслідок ударів по Херсону

++17.40++

Внаслідок російського обстрілу міста Херсон у понеділок чотири людини отримали травми, одна з яких померла в лікарні, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко. Крім того, за його словами, внаслідок здійснення обстрілів села Антонівка постраждала жінка, яку також доставили до Херсонської обласної лікарні.

++17.30++

Служба безпеки України (СБУ) передала до суду матеріали кримінальних проваджень щодо двох російських агентів, один з яких працював на полковника російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) у запасі Ігоря Гіркіна (Стрєлков). "Вони збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на східному напрямку. Обох зловмисників затримали в ході спецоперацій СБУ на території Донецької області", - повідомили правоохоронці у Facebook.

Зазначається, що підозрюваний запропонував Стрєлкову свою "допомогу" через російську соцмережу "Одноклассники" після початку повномасштабного вторгнення Росії в. Україну. "За вказівками російського терориста, його поплічник збирав інформацію про місця тимчасового базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території Слов'янська. Крім того, зловмисник передавав ворогу локації місцевих держустанов та об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Іншим поплічником окупантів, за даними СБУ, виявився мешканець селища Клебан-Бик, який після початку повномасштабної агресії РФ був завербований представником ФСБ і проводив розвідувально-підривну діяльність у Краматорському районі. Він намагався виявити колони української військової техніки і через анонімний месенджер передати до РФ їх геолокацію, зауважили правоохоронці.

Столтенберг закликає і далі підтримувати Україну

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Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг застеріг від зменшення підтримки України, незважаючи на зростання цін на енергоносії та продукти харчування. "Ціна, яку ми платимо як союзники по НАТО, вимірюється грошима, тоді як українці платять ціну, яка вимірюється кров'ю. І якщо ми дозволимо президенту Росії Володимиру Путіну перемогти, ми всі повинні будемо заплатити набагато вищу ціну", - заявив Столтенберг під час Парламентської асамблеї НАТО, пише агенція dpa. За словами генсека, це призвело б до того, що авторитарні режими в усьому світі дізнаються, що вони можуть отримати бажане грубою силою, й це матиме прямі наслідки для безпеки. "Це зробить світ небезпечнішим, а нас - уразливішими. Ми повинні бути готові підтримувати Україну на довгостроковій перспективі", - додав Столтенберг.

++16.27++

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в понеділок вдруге протягом шести останніх тижнів поїхав до Росії. Угорський політик бере участь у виставці ядерних технологій "Атомэкспо" в місті Сочі, повідомляє агенція dpa з посиланням на МЗС Угорщини. У жовтні Сіярто відвідав форум з енергетичної політики, який проходив у Москві.

++16.00++

Російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру в Херсоні, повідомів перший заступник голови Херсонської обларди Юрій Соболевський. "У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається", - написав він у Telegram.

++15.30++

Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу (НАТО) визнала Росію державою-терористкою та закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо російської агресії, повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. "Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво Російської Федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО", - написав він у Facebook.

Також у резолюції, за словами Чернєва, були враховані й інші побажання української делегації, а саме: збільшення поставок Україні озброєння, розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО, створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані Україні збитки. Делегати, додав Чернєв, особливо відзначили, що "українська армія однозначно посилить НАТО, а тому членство України є бажаним та важливим і для самого альянсу".

У засіданні Асамблеї взяв участь по відеозв'язку президент України Володимир Зеленський, який закликав країни-учасниці Асамблеї визнати Росію державою-спонсором тероризму та підготувати новий санкційний пакет проти неї. "Росія зробила ставку на геноцидну політику - і тому нищить нашу енергетичну інфраструктуру. "Вбити" електрику, водо- і теплопостачання взимку - а це ціль Росії - це поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового знищення - абсолютний злочин", - сказав він. Також Зеленський наголосив на необхідності забезпечити Україні повний захист неба. "Потрібно забезпечити достатньою кількістю та якістю систем ППО та ПРО. Достатньою вагою оборонної та фінансової підтримки", - додав український президент.

++15.00++

Люксембург передасть Україні додаткові військові автомобілі HMMWV ("Хамві"), повідомив в Twitter міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш, не уточнивши, про яку саме кількість автомобілів йдеться. "Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосив міністр. Бауш додав, що його країна долучиться до тренувальної місії Європейського Союзу, в рамках якої планується підготувати 15 тисяч українських військових.

++14.13++

Польща планує розмістити на кордоні з Україною систему протиповітряної оборони (ППО) Patriot, яку їй надасть Німеччина, повідомляє "Польське радіо". Напередодні міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), повідомила, що її країна запропонувала Варшаві підтримку у захисті повітряного простору, зокрема, системами Patriot і винищувачами Eurofighter.

У понеділок міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що прийме цю пропозицію. "Під час сьогоднішньої телефонної розмови з німецькою стороною я запропоную, щоб система була розміщена на кордоні з Україною", - зазначив він.

++13.10++

Російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру в Херсоні, повідомив в Telegram заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Внаслідок обстрілів є поранені цивільні, їм надається медична допомога.

++12.29++

У понеділок на Київщині і Одещині застосовуватимуть екстрені відключення електроенергії, повідомили Київська обласна військова адміністрація (КОВА) і компанія "ДТЕК Одекські електромережі". У КОВА такі заходи пояснили значним зростанням споживання електроенергії в області. "Щоб уникнути масових аварій на енергообладнанні, НЕК "Укренерго" надав розпорядження провести екстрені відключення світла", - зауважили в адміністрації.

У свою чергу одеській підрозділ ДТЕК зауважив, що в регіоні відключення "не будуть масовими, оскільки у НЕК "Укренерго" виникла потреба збалансувати енергосистему лише на 10 відсотків потужності більше, ніж передбачено графіком".

У зв'язку з екстреними заходами, графіки стабілізаційних відключень в понеділок в регіонах поки не діятимуть.

++12.01++

Російську блогерку Юлію Прохорову, яка влаштовувала провокації щодо українських біженців в Німеччині та прославляла російську агресію, ймовірно, депортували з ФРН, повідомляє The Insider. Видання оприлюднило відео, яке, як зазначається, зроблено в аеропорту Берліну. На ньому жінка, схожа на Прохорову, стоїть з валізою в оточенні поліціантів. Пізніше її посадили на рейс "Берлін-Стамбул", зазначає The Insider.

Раніше у листопаді поліція провела обшук в орендованій Прохоровою квартирі в місті Ландсхут у Баварії, у неї конфіскували три смартфони і ноутбук. Щодо дівчини проводилося розслідування стосовно образ і схвалення злочинних дій РФ. З'ясувалося також, що росіянка перебуває в Німеччині нелегально.

++11.43++

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не ставить за мету вторгнення в Україну зміну влади в країні, і "президент (РФ - ред.) про це вже казав", повідомляє "РІА "Новості". На початку повномасштабного вторгнення в лютому, президент РФ Володимир Путін звертався до українських військових із закликом "брати владу до свої рук" і стверджуючи, що з військовими "будете легше домовитися".

++11.30++

Прем'єр-міністри Польщі та Фінляндії Матеуш Моравецький та Санна Марін записали спільне відеозвернення до українців з нагоди Дня Гідності та Свободи, в якому запевнили у подальшій підтримці Києва. "Ви боретесь також за європейські цінності, європейську безпеку та європейське майбутнє. Тому ви завжди будете мати нашу підтримку", - сказав Моравецький.

++11.15++

В окупованій Макіївці Донецької області вночі горіла нафтобаза. Зайнялися дві цистерни з паливом об'ємом 70 кубічних метри та "три стаціонарних ємності" об'ємом 60 кубічних метри поблизу залізниці, повідомило "Міністерство надзвичайних ситуацій "ДНР" в Telegram. Причиною займання називають "вибух вибухонебезпечного предмета". Станом на ранок пожежу загасили.

++10.54++

Необхідності виїжджати з країни у зв'язку з відключеннями електроенергії не буде, заявив в ефірі телемарафону заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Я хотів би заспокоїти - виїжджати з країни точно не треба буде. Не буде загального блекауту по всій країні. Так, можливі відключення, так, вони можливі не лише на годину або дві, але вже є розуміння, що в будь-якому разі працює ДСНС, обласна влада для того, щоб розгортати пункти обігріву, а паралельно працюють енергетики, щоб протягом доби, двох, трьох налагоджувати енергетику", - цитує його "Інтерфакс-Україна".

Напередодні генеральний директор найбільшої приватної енергетичної компанії України "ДТЕК" Максим Тимченко заявив у інтерв'ю, що українцям варто подумати про те, щоб перезимувати за кордоном. "Якщо є можливість знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це дуже допоможе системі", - сказав він.



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++10.31++

Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня гідності та свободи. "Можемо залишитися без грошей, без бензину, без гарячої води, без світла, але не без волі. Це залишається незмінним. Ми витримаємо, ми вистоїмо", - заявив президент України. Він зазначив, що свою стійкість і рішучість всьому світу продемонстрували не лише українські військові, але й цивільні: волонтери, лікарі, пожежники, рятувальники, залізничники, енергетики, фермери, дорослі і діти, представники бізнесу.

"Усі побачили, який у нас народ! Готові віддати останнє. Готові стояти до останнього. Не втратили гідності. Мужності. Віри в себе. І об'єдналися. Щоб не втратити волю. Не втратити незалежність. Не втратити Україну", - підкреслив Володимир Зеленський, висловивши упевненість у перемозі України.

++09.50++

США надали військову допомогу Україні на суму у понад 20 мільярдів доларів, заявив голова Пентагону Ллойд Остін. Він підкреслив, що США продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно".

++09.20++

Протягом доби російські окупаційні війська обстрілювали з мінометів та артилерії населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів, увечері вони завдали ракетного удару С-300 по селищу Шевченкове, є загибла та поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ракета влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено житловий будинок поруч. На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше 2 особи отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.



++08.31++

У ніч на понеділок російські окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Дніпропетровщину, у Нікополі було поранено чоловіка, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ударили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Направили туди близько 60 снарядів. У Нікополі поранено 78-річного чоловіка. Медики надали йому допомогу. Залишився лікуватися вдома. У місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човни та автомобілі", - написав Резніченко у Telegram.



++07.59++

Німеччина продовжить надавати подальшу допомогу Україні на тлі російських атак на українську інфраструктуру. Про це заявила міністерка економічної співпраці і розвитку ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze) в інтерв'ю телеканалу ARD у неділю, 20 листопада.

"Так, із Німеччини надаватиметься масштабна допомога, щоб Україна змогла витримати цю війну, - запевнила вона. - Ми поставляємо генератори. Ми допомагаємо ремонтувати лінії електропередачі, водопроводи, газопроводи".

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++07.30++

Російській військовослужбовець Нікіта Чибрін, який втік з РФ до Іспанії, підтвердив факти мародерства і зґвалтувань військовими РФ на Київщині навесні, пише російське видання The Insider . Чоловік входив до складу 64-ої мотострілецької бригади РФ, яку звинувачують у звірствах в Бучі, і чотири місяці перебував під Києвом у складі окупаційних військ.

"Точно знаю, що були факти мародерства. Я бачив, як брали машини у Липівці та Андріївці, бачив, як ламали машини, які не могли завести, руйнували будинки", - розповів Чібрин.

Також він повідомив, що четверо російських військових зґвалтували мати і дочку в Андріївці. "Їх не можна було звинуватити, бо не було доказів, тому їх просто звільнили", - сказав росіянин.

Чибрін, який наразі просить політичного притулку в Іспанії, заявив, що хоче дати свідчення у міжнародному суді.

++07.00++

Російські війська 20 листопада понад 60 разів обстрілювали українські території з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і двічі завдавали ракетних ударів, повідомив генеральний штаб збройних сил України у ранковому зведенні. Через зазначені атаки постраждали, зокрема, об’єкти цивільної інфраструктури Куп’янська Харківської області.

Також окупаційні підрозділи продовжують обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії у північних, східних і південних регіонах України.

Протягом 20 листопада українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка, Курдюмівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Первомайське, Підгородне, Спірне, Стельмахівка та Яковлівка Донецької області, йдеться у повідомленні.

Українська авіація у неділю нанесла три удари по районах зосередження окупантів та ще три - по позиціях його зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія ЗСУ - вразили два пункти управління, склад боєприпасів, п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два інші важливі об'єкти РФ.

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