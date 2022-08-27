АР: У Чаплиному не було солдатів, є ознаки воєнного злочину

Репортер агентства Associated Press, який побував у селищі Чаплине на Дніпропетровщині, не виявив свідчень, що серед загиблих від ракетного удару РФ були військові. Експерти кажуть про ознаки воєнного злочину.

Немає жодних ознак того, що серед загиблих внаслідок російського ракетного удару по залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області були українські військові, повідомив 26 серпня кореспондент агентства Associated Press, який відвідав селище.

Опитані AP аналітики вважають, що атаку можна кваліфікувати як воєнний злочин, якщо підтвердиться, що її метою були мирні жителі. "Залізничний вокзал, як правило, є цивільним об'єктом, і не повинен бути метою нападу", - зазначила професорка Центру глобальних відносин Нью-Йоркського університету Дженніфер Трехан. Воєнним злочином може вважатися і удар по невеликій групі військових, якщо жертвами в результаті стали багато мирних жителів, додав професор юридичного факультету Університету Вандербільта та директор програми міжнародних юридичних досліджень Майкл Ньютон.

У міністерстві оборони РФ стверджують, що вбили цим ударом "понад 200 військовослужбовців резерву Збройних сил України". Українська сторона заявляє, що насправді загинули 25 цивільних, зокрема двоє дітей.

Атака у День незалежності України

Ракетні удари по селищу Чаплине війська РФ завдали 24 серпня - в День незалежності України. Цього ж дня було рівно пів року від початку Росією повномасштабної війни проти України.

Вдень російська ракета знищила приватний будинок у Чаплиному. Під завалами опинилася жінка та двоє дітей. Її та 13-річного хлопчика вдалося врятувати. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку.

Тіло вбитого хлопчика Фото: Dmytro Smolienko/REUTERS

Пізніше армія РФ нанесла нові удари чотирма ракетами, які пошкодили господарчі будівлі залізниці та залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п'яти пасажирських вагонах. Загинули 24 людини. Серед них був шестирічний хлопчик, який знаходився в автомобілі біля станції, що загорівся від удару.

Внаслідок обстрілу селища постраждала ще 31 особа, в тому числі двоє дітей.

Через удар по залізничній станції загинули 24 особи Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

Вже після завершення рятувально-пошукових робіт в офісі генерального прокурора України, повідомляючи про відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, заявили, що внаслідок удару загинули 10 цивільних і були поранені ще 10 мирних жителів. Згодом цю інформацію оновили на оприлюднену раніше владою: загинули 25 осіб, постраждали більше 30.

Журналістське розслідування AP і PBS

За шість місяців від початку війни, розв'язаної Росією проти України, журналісти AP і серії передач Frontline американської мовної служби PBS незалежно підтвердили понад 40 нападів на цивільну інфраструктуру, які можна вважати воєнними злочинами РФ.

Три з них торкнулися залізничної інфраструктури України, у семи випадках обстріляли автобусні зупинки, внаслідок чого загинули понад 100 мирних жителів. У всіх цих випадках журналісти виявили "мало доказів" на користь заяв Москви, що метою були українські військові. AP наголошує, що журналістське розслідування триває.

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