Аеропорт Гамбурга: озброєний з донькою-заручницею здався

Після 18 годин переговорів в аеропорту Гамбурга озброєний чоловік здався поліції. Його чотирирічна дочка, яку він намагався вивезти в Туреччину без згоди матері, не постраждала.

Після 18 годин переговорів озброєний чоловік з донькою-заручницею в аеропорту Гамбурга здався поліції.

"Ситуація із захопленням заручників завершилася. Підозрюваний вийшов з автомобіля разом з донькою. Чоловік був затриманий поліцією без опору. Дитина не постраждала", - повідомила поліція Гамбурга.

35-річний озброєний чоловік прорвався вечері в суботу, 4 листопада, через ворота аеропорту на автомобілі, в якому була його чотирирічна дочка. Він двічі вистрілив у повітря на злітній смузі та викинув з машини дві пляшки з запалювальною сумішшю.

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Чоловік сидів в авто біля літака компанії Turkish Airlines, вимагаючи дозволити йому вилетіти разом з дитиною в Туреччину. За попередньою інформацією, він зробив це через суперечку з дружиною щодо права на опіку над дитиною. Мати дівчинки заявила ввечері в суботу в поліцію про викрадення дитини.

Пасажирів цього рейсу одразу евакуювали з борту, а роботу всього аеропорту повністю призупинили, внаслідок чого тисячі людей не змогли вчасно вилетіти або приземлитись.

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