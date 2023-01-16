Oxfam: Крайня бідність зростає разом із крайнім багатством

Майже дві третини приросту світового багатства з 2020 року дісталися 1 відсотку найбагатших людей, пише Oxfam. Це майже вдвічі більше, ніж у решти 99 відсотків населення планети.

Вперше за чверть століття у світі спостерігається одночасне зростання крайньої бідності та крайнього багатства. Корпорації та їхні власники отримують вигоду у тому числі з різних криз. Це випливає із щорічної доповіді об'єднання благодійних організацій Oxfam, оприлюдненої у понеділок, 16 січня, в перший день Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі.

У доповіді, під назвою "Виживання найбагатших", йдеться, що загалом 26 трильйонів доларів, або майже 62 відсотки світового багатства, що були накопичені з 2020 року під час кризи, викликаної пандемією COVID-19, опинилися в руках 1 відсотка найбагатших людей планети, у той час як на решту 99 відсотків населення припали лише 16 трильйонів доларів, або 38 відсотків цього приросту.

Торік статки мільярдерів знову істотно зросли завдяки "стрімкому зростанню прибутків продовольчих та енергетичних компаній". За даними Oxfam, прибуток 95 відсотків цих компаній у 2022 році зріс більш ніж вдвічі.

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Кожен десятий мешканець Землі голодує

Водночас реальні доходи щонайменше 1,7 мільярда працівників у 2022 році скоротилися, адже в їхніх країнах інфляція випереджає темпи зростання заробітної плати, зазначається у доповіді. Понад 820 мільйонів людей, або приблизно кожен десятий житель Землі, страждають від голоду. При цьому близько 60 відсотків голодуючого населення світу - жінки та дівчатка.

Це, ймовірно, найбільше зростання глобальної нерівності та злиднів з часів Другої світової війни, зазначає організація з посиланням на дані Світового банку. Oxfam закликала уряди країн по всьому світу підвищити податки на багатство, а також на "надмірний надприбуток" внаслідок пандемії коронавірусу та інфляції, щоб зупинити поширення бідності та голоду.

Міністерка розвитку ФРН застерігає щодо загроз економічної нерівності

Міністерка з питань економічної співпраці та розвитку Німеччини Свенья Шульце (Svenja Schulze) вважає "небезпечними" висновки, зроблені у доповіді Oxfam.

"Пандемія, конфлікти і не в останню чергу агресивна війна Росії відкинули нас на роки назад в плані бідності, голоду, охорони здоров'я та освіти - у той час як багаті стали ще багатшими, - сказала вона у розмові з журналістами. - Якщо ми не зменшимо нерівність у всьому світі ми не зможемо подолати ці кризи", - застерегла політикиня.

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