Остін у Києві: США продовжать військову підтримку України

Вашингтон та союзники продовжать забезпечувати як поточні, так і довгострокові оборонні потреби України, запевнив Ллойд Остін. Володимир Зеленський оцінив його візит як "дуже важливий сигнал".

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в понеділок, 20 листопада, міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що його країна продовжать військову підтримку України.

"Ми, разом із нашими союзниками та партнерами, продовжуватимемо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби", - написав він у соцмережі Х за підсумками зустрічі.

"Послання, яке я передаю вам сьогодні, пане президенте, полягає в тому, що Сполучені Штати Америки з вами. Ми залишимося з вами надовго", - сказав Остін Зеленському. "Те, що відбувається тут, в Україні, має значення не лише для України, але й для решти світу. Це, безумовно, має значення для Сполучених Штатів Америки", - додав він, цитує AFP.

Своєю чергою Зеленський назвав візит Остіна "важливим сигналом для України" і подякував Конгресу та американському народу за підтримку. "Ми розраховуємо на вашу підтримку", - сказав він на зустрічі з американським міністром.

Як раніше зауважили у Пентагоні, під час перемовин з українськими посадовцями Остін мав зосередитися на питаннях подальшого зміцнення стратегічного партнерства, забезпечення Збройних сил України усім необхідним взимку і для захисту від майбутніх загроз з боку Росії.

Цього тижня міністр оборони США проведе 17-те засідання Контактної групи з питань оборони України в режимі відеоконференції. Очікується, що в засіданні візьмуть участь близько 50 країн-партнерів.

США досі не виділили фінансування на допомогу Україні

Нинішній візит очільника Пентагону до Києва відбувається на тлі ухвалення тимчасового бюджету у США без фінансування нової допомоги для України. Ще у жовтні президент США Джо Байден спрямував до Конгресу запит на додаткове фінансування безпекових потреб на загальну суму 105,85 мільярда доларів. З них 61,4 мільярда доларів передбачаються на допомогу Україні, а 14,3 мільярда доларів - на потреби Ізраїлю.

Однак республіканці в Конгресі наполягали на розділенні допомоги Україні та Ізраїлю, проти чого виступили демократи і адміністрація Байдена. Рішення про подальше фінансування допомоги досі не ухвалене.

Днями агенція Bloomberg повідомляла про ризик відтермінування надання нової допомоги США Україні до середини грудня, а можливо й пізніше.

Тим часом Державний департамент США наголошує, що питання виділення допомоги Україні перебуває в критичній точці, адже Пентагон вичерпав вже 95 відсотків коштів, які мав на ці потреби.