Остін: Росія не має всіх переваг в Україні

Російська армія під час війни в Україні "не позбавлена викликів", про що свідчить зверення Москви по допомогу до Ірану і КНДР, вважає Ллойд Остін. 9 січня він головуватиме на 25-й зустрічі у форматі "Рамштайн".

Росія не має всіх переваг в Україні, як здається, і навіть починає стикатися зі зростанням кількості викликів, заявив міністр оборони США Ллойд Остін в інтерв'ю Bloomberg у середу, 8 січня.

"Панує думка, що Росія має тут (у війні проти України. - Ред.) усі козирі й переваги. У неї є деякі переваги, але вона не повністю домінує в цьому рівнянні. І навіть якщо вона отримає те, що хоче, їй за це доведеться заплатити у майбутньому", - наголосив Остін.

За словами глави Пентагону, росіяни також "не позбавлені викликів". "Вони звернулися до Північної Кореї й Ірану, щоб отримати допомогу, зброю та боєприпаси, а тепер також і людей", - додав він.

За його словами, для Росії поточні втрати у 700 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими "було б неможливо уявити" три роки тому, коли почалося її повномасштабне вторгнення в Україну.

Остін: Вашингтон допоміг Україні вижити

Остін також відкинув критику на адресу адміністрації президента США Джо Байдена у тому, що не має чіткої стратегії підтримки України. "Те, що вона (адміністрація США. - Ред.) зробила, допомогло Україні вижити, допомогло Україні захистити свою суверенну територію", - запевнив Остін.

Також він вказав на Сирію як на ще один приклад стратегічного успіху в допомозі Україні протистояти Росії. Остін наголосив, що через те, що лідер РФ Володимир Путін так багато присвятив своїх зусиль в Україні, він не зміг допомогти своєму союзнику диктатору Башару Асаду. Американський міністр заявив, що без доступу до ключової Військово-морської бази в Сирії здатність Путіна підтримувати його кампанію в Африці є тепер під питанням.

У четвер, 9 січня, Ллойд Остін головуватиме під час засідання контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн", на якій буде присутнім і президент України Володимир Зеленський. Це буде вже 25-та зустріч у цьому форматі з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. За інформацією агентства AP, під час засідання США оголосять виділення Україні військової допомоги на ще 500 мільйонів доларів.