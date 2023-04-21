Остін підтвердив, що ЗСУ скоро почнуть навчатися на Abrams

Глава Пентагону підтвердив поширювану у ЗМІ інформацію, що українські військові почнуть вчитися використовувати та обслуговувати танки Abrams у найближчі тижні.

Сполучені Штати Америки розпочнуть тренувати українських військових використовувати та обслуговувати танки Abrams у найближчі тижні, заявив у п'ятницю, 21 квітня, міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками 11 засідання Контактної групи з оборони України, більше відомої як формат "Рамштайн".

"Я впевнений, що ця техніка і тренування, які її супроводжують, дозволять українським силам і надалі досягати успіху на полі бою", - сказав Остін, додавши, що передача навчальних танків у найближчі кілька тижнів означає "величезний прогрес".

Як пише Associated Press, 31 танк прибуде на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня, а військові ЗСУ розпочнуть навчання на них через кілька тижнів.

За словами посадовців, на яких посилається агенція, навчання триватимуть близько 10 тижнів. У них візьмуть участь близько 250 українських солдатів. Одні вчитимуться керувати танками, інші - ремонтувати та обслуговувати їх. Після перших десяти тижнів навчання може бути надана додаткова підготовка з ведення бою та маневрування.

Міллі: Abrams можуть змінити хід війни

Водночас танки, на яких навчатимуться військовослужбовці Збройних сил України, не будуть тими, які США передадуть Україні. Ті, які відправлять на фронт, поки що ремонтують, переобладнуючи під потреби України. Мета полягає в тому, щоби війська вже були навчені та могли негайно вирушити в бій, коли відремонтовані танки будуть готові, пише AP.

На думку голови Об'єднаного комітету начальників штабів, генерала армії США Марка Міллі, рішення Вашингтона надати Україні 31 сучасний танк Abrams змінить хід війни, але не стане простим рішенням складної проблеми, пише Reuters.

«Я упереджений, але я вважаю, що танк M1 - найкращий танк у світі... Я дійсно думаю, що танк М1, коли буде доставлений, змінить ситуацію. - заявив Міллі після зустрічі союзників Україні в форматі "Рамштайн". - Але я б також застеріг, що простого рішення на війні немає".

Abrams для України

Спочатку США пообіцяли надіслати Україні новітні танки M1A2 Abrams. Однак через їхнє тривале виробництво згодом вирішили дати старіші моделі - M1A1 , але швидше. Американські офіційні особи також кажуть, що українським військовим буде легше навчитися використовувати та обслуговувати їх.

Водночас експерти зазначають, що Abrams M1A2 значно перевершує свою попередню версію. На відміну від танка моделі A1, що працює на аналоговій системі, A2 працює на цифровій. "Різниця як між провідним телефоном і iPhone", - казав генерал армії у відставці Роберт Абрамс, на честь батька якого і назвали 70-тонний танк.

За словами військового, нова версія танка значно смертоносніша за модель A1. За допомогою додаткового тепловізора та сучасних технологій A2 дозволяє екіпажу швидко ідентифікувати позиції противника, відстежувати розташування дружніх машин та опрацьовувати артилерійські запити.

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