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ПолітикаУкраїна

Остін на Рамштайн-25: Україна важлива для всіх нас

Максим Сидоржевський
9 січня 2025 р.

Міністр оборони США під час засідання контактної групи на базі "Рамштайн" попередив, що апетити Путіна тільки зростуть, якщо він "проковтне" Україну. Володимир Зеленський закликав партнерів до тіснішої співпраці.

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Засідання у форматі "Рамштайн", 6 вересня 2024 року
Засідання у форматі "Рамштайн", 6 вересня 2024 рокуФото: Heiko Becker/REUTERS

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив виділення чергового пакета військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів. Про це він заявив у четвер, 9 січня, під час засідання контактної групи з питань оборони України на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

До пакета допомоги увійдуть, зокрема, додаткові ракети для української протиповітряної оборони, ракети для винищувачів, обладнання для підтримки літаків F-16, броньовані мостові системи, а також стрілецька зброя та боєприпаси.

"Україна важлива для всіх нас. Ми не повинні відступати", - заявив Остін. "Якщо (президент РФ Володимир) Путін проковтне Україну, його апетити тільки зростуть, - попередив Остін, цитує AP. - Якщо автократи дійдуть висновку, що у демократій не витримають нерви, що вони здадуть свої інтереси і забудуть про свої принципи, ми побачимо лише більше захоплень територій. Якщо тирани зрозуміють, що агресія себе виправдовує, ми лише заохотимо до ще більшої агресії, хаосу та війни".

Зеленський: Розгортання західних військ - один з найкращих інструментів

Натомість президент України Володимир Зеленський під час особистого виступу на засіданні форматі "Рамштайн", наголосив, що ліцензування виробництва американських систем протиповітряної оборони в Україні може стати значною частиною гарантій безпеки для його країни. На його переконання, це є "абсолютно реальним".

Український президент також підтримав ідею розгортання західних військ в Україні після припинення вогню як один з "найкращих інструментів" для того, щоб "примусити Росію до миру".

"Наша мета - знайти якомога більше інструментів, щоб примусити Росію до миру. Я вважаю, що таке розгортання контингентів партнерів є одним з найкращих інструментів", - сказав Зеленський.

Також, на його думку, партнерам України доведеться більше співпрацювати після вступу на посаду новообраного президента США Дональда Трампа. За словами Зеленського, нова адміністрація принесе "нові можливості".

"Очевидно, що для Європи та всього світу починається нова глава - всього через 11 днів, час, коли ми повинні ще більше співпрацювати, ще більше покладатися один на одного та досягати ще більших результатів разом. Я бачу це як час можливостей", - закликав Зеленський.

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