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Військові ЗСУ поблизу БахмутаФото: DIMITAR DILKOFF/AFP/Getty Images
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Остаточні плани контрнаступу ще не затверджено - Данілов

Максим Сидоржевський
38 хв. тому

Конкретні рішення щодо контрнаступу ЗСУ ухвалюватимуться залежно від обставин, і наразі ще нічого невідомо, запевнив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Остаточні плани контрнаступу Збройних сил України, включно з термінами та напрямками просування військ, ще не затверджено верховним головнокомандувачем, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"У кабінеті верховного головнокомандувача - президента нашої країни - ухвалюватиметься крайнє рішення щодо термінів і напрямків (контрнаступу. - Ред.). І коли хтось починає про щось говорити, навіть із поважних інституцій на Заході, повірте: людей, які на сьогодні знають точно всі наші плани, не існує. Тому що остаточні плани ще не затверджено", - розповів Данілов в ефірі телемарафону у вівторок, 9 травня.

За його словами, наразі опрацьовується відразу кілька варіантів контрнаступу. "І залежно від тих обставин, які будуть на той чи інший час, ухвалюватимуться ті чи інші рішення. Не потрібно очікувати чи не очікувати (контрнаступу. - Ред.). Ми вже довели, що ми - непереможна нація, і ми обов'язково це зробимо. І завдяки нашим партнерам зокрема", - зазначив він.

Найзапекліші бої - за Бахмут та Мар'їнку

За даними генерального штабу ЗСУ, протягом поточної доби російські окупанти завдали 20 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Основні зусилля, як і раніше, росіяни продовжують зосереджувати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби вони здійснили майже 30 атак на цих ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар'їнка.

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Днями американське видання The Washington Post повідомило, що в Києві вважають очікування партнерів від контрнаступу ЗСУ завищеними, й це у перспективі може призвести до "емоційного розчарування". "Очікування від нашої контрнаступальної кампанії переоцінені у світі, - зауважив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю WP, - Більшість людей... чекають чогось величезного". За словами Резнікова, наразі на території України перебувають щонайменше 300 тисяч російських військових, а загальна численність угруповання РФ, яке може бути задіяне в Україні, сягає півмільйона осіб.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський зауважує, що наразі склалася ситуація, за якої подальша підтримка Києва залежить від ефективності контрнаступу. "Я гадаю, що чим більше перемог ми матимемо на полі бою, відверто кажучи, тим більше людей повірять у нас, а це означає, що ми отримаємо більше допомоги", - сказав він в інтерв'ю WP.

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ЗСУ завершують підготовку до контрнаступу

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