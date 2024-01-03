Розвідка: Удари РФ, схоже, передовсім були націлені на ВПК

Удари, яких війська РФ завдали по Україні останніми днями, ймовірно були спрямовані переважно на об'єкти оборонної промисловості. Це може означати, що РФ готується до тривалої війни, зазначає британська розвідка.

На відміну від масованих повітряних ударів восени-взимку 2022-2023 років, які були спрямовані на об'єкти енергетичної інфраструктури України, останні широкомасштабні атаки російських військ, ймовірно, були націлені в першу чергу на ті, що пов'язані з оборонною промисловістю. Про це йдеться у звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому у середу, 3 січня, на сторінці в соціальній мережі Х міністерства оборони країни.

Розвідники зауважують, що було схоже, що Росія збирається відновити минулорічну кампанію, завдавши удару по енергетичних об’єктах на початку грудня 2023 року, але зараз, "принаймні тимчасово", війська РФ змінили підхід при виборі цілей повітряних ударів.

"Російські планувальники майже напевно визнають зростаючу важливість відповідного оборонно-промислового потенціалу, оскільки вони готуються до тривалої війни", - йдеться у аналізі розвідки.

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Наслідки російських повітряних ударів

У середу Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) України повідомила про завершення аварійно-рятувальних робіт у Шевченківському районі Києва, що тривали з 29 грудня після масованого удару військ РФ. Під час цієї атаки були уражені 18 населених пунктів у 10 областях, загинули 53 людини (з них 30 - у Києві), постраждали 170 людей, врятовані - 22 людини.

Ліквідація наслідків вчорашнього повітряного удару РФ триває. Внаслідок цієї атаки наразі відомо про 54 постраждалих і двох загиблих у столиці, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. В ДСНС додали, що в Києві вдалося врятувати 57 людей.

Внаслідок атаки постраждали житлові будинки, склади, приватні автівки та автосалони у Солом’янському, Святошинському, Печерському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах столиці.