Особу розстріляного полоненого поки не встановлено - Єрмак

Раніше повідомлялося, що на відео боєць 163 батальйону 119 окремої бригада ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що особу українського військовослужбовця, відеозапис розстрілу якого шокував громадськість і політиків, поки що не встановлено. Про це Єрмак розповів у четвер, 9 березня, журналістам у Києві.

"Особу його поки що не встановлено. Коли це буде зроблено, про це повідомить СБУ або Офіс генпрокурора", - сказав Єрмак, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

6 березня в соцмережах з'явилося відео з вбивством військового. Бійця в українському однострої, судячи з 11-секундного відео, розстріляли з кількох автоматів після того, як він сказав своїм вбивцям "Слава Україні!".

Озвучені раніше версії

Спочатку в командуванні Сухопутних військ ЗСУ припустили, що на відео - військовослужбовець 30 окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура, який вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі Бахмута.

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Водночас воєнний кореспондент Юрій Бутусов оприлюднив припущення, що на відео боєць одного з підрозділів територіальної оборони. Його, за словами журналіста, впізнали побратими. Бійця, про якого говорив Бутусов, поховали ще 14 лютого у Ніжині. Журналіст вказує на те, що результати судово-медичної експертизи відповідають пораненням, які видно на відео.

Згодом регіональне управління Сил територіальної оборони "Північ" ЗСУ повідомило, що українським військовослужбовцем, якого розстріляли російські окупанти, є боєць 163 батальйону 119 окремої бригада ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

"Щодо відео: мати Олександра, його син Михайло і військовослужбовці його підрозділу впізнали побратима на цих кадрах", - йшлося в Facebook-дописі регіонального управління Сил ТрО.

Кадри страти спровокували хвилю обурення в українському сегменті соцмереж. Офіційний Київ закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) розслідувати ймовірний розстріл російськими окупантами українського військовополоненого.