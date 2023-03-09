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Особу розстріляного полоненого українського військового поки що не встановлено - Єрмак
Особу розстріляного полоненого українського військового поки що не встановлено - ЄрмакФото: Photoshot/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Особу розстріляного полоненого поки не встановлено - Єрмак

Валерій Сааков
51 хв. тому

Раніше повідомлялося, що на відео боєць 163 батальйону 119 окремої бригада ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що особу українського військовослужбовця, відеозапис розстрілу якого шокував громадськість і політиків, поки що не встановлено. Про це Єрмак розповів у четвер, 9 березня, журналістам у Києві.

"Особу його поки що не встановлено. Коли це буде зроблено, про це повідомить СБУ або Офіс генпрокурора", - сказав Єрмак, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

6 березня в соцмережах з'явилося відео з вбивством військового. Бійця в українському однострої, судячи з 11-секундного відео, розстріляли з кількох автоматів після того, як він сказав своїм вбивцям "Слава Україні!".

Озвучені раніше версії

Спочатку в командуванні Сухопутних військ ЗСУ припустили, що на відео - військовослужбовець 30 окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура, який вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі Бахмута.

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Водночас воєнний кореспондент Юрій Бутусов оприлюднив припущення, що на відео боєць одного з підрозділів територіальної оборони. Його, за словами журналіста, впізнали побратими. Бійця, про якого говорив Бутусов, поховали ще 14 лютого у Ніжині. Журналіст вказує на те, що результати судово-медичної експертизи відповідають пораненням, які видно на відео.

Згодом регіональне управління Сил територіальної оборони "Північ" ЗСУ повідомило, що українським військовослужбовцем, якого розстріляли російські окупанти, є боєць 163 батальйону 119 окремої бригада ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

"Щодо відео: мати Олександра, його син Михайло і військовослужбовці його підрозділу впізнали побратима на цих кадрах", - йшлося в Facebook-дописі регіонального управління Сил ТрО. 

Кадри страти спровокували хвилю обурення в українському сегменті соцмереж. Офіційний Київ закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) розслідувати ймовірний розстріл російськими окупантами українського військовополоненого.

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