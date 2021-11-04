Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі

Лісовий парк Толлімор у Північній Ірландії

Лісовий парк Толлімор у Північній Ірландії чекає на туристів, які прагнуть тиші та спокою. В околицях невеликого морського курорту Ньюкасл у графстві Даун є величезна кількість піших маршрутів, прогулюючись якими можна насолоджуватися різноманітними ландшафтами. Уздовж ріки, через ліс, повз водоспад або вгору горбами - тут кожен може знайти для себе улюблені мотиви.