Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі
Осінньою природою зараз можна милуватися у всій красі. У добірці DW - маршрути для пішохідних прогулянок, які дають можливість насолоджуватися найкрасивішими осінніми пейзажами в Європі - від Австрії до України.
Гірський маршрут в Австрії
Маршрут, який можна пройти пішки за вісім днів, пролягає через гори східної частини Високого Тауерна - найбільшого заповідника у Центральній Європі. Гуркотливий водоспад і високогірні озера лежать між гірськими масивами й пологими трав'янистими схилами. На фотографії - гірські озера, які зустрічаються на першому етапі маршруту.
Національний парк Дурмітор у Чорногорії
Це запаморочливий ландшафт у національному парку Дурмітор на півночі Чорногорії. Цей гірський масив, який внесено до світової спадщини ЮНЕСКО, нараховує майже 50 гір. Найвища точка - понад 2000 метрів над рівнем моря. У парковій зоні знаходиться величезна кількість ущелин, які надовго залишаться у вашій пам'яті.
Віа Альпіна у Швейцарії
Віа Альпіна - один із найкрасивіших маршрутів по Швейцарії. Простягаючись на 390 кілометрів, він проходить зі сходу на захід через швейцарські Альпи. Маршрут включає в себе 20 етапів і дивовижні панорамні пейзажі на кшталт зображеного на фото. Це - Кандерштег, наймальовничіше сільце у кантоні Берн.
Національний парк Де-Хоге-Велюве у Нідерландах
Через природний парк Де-Хоге-Велюве у нідерландській провінції Гелдерланд проходять численні туристичні пішохідні маршрути. У пошуках тиші та спокою вирушайте до району Планкен Вамбуїс у Нідерландах. Туристичні маршрути ведуть не лише через тихі ліси, а й через мальовничі ландшафти довкола міста Еде.
Велике Кемерське болото в Латвії
Неподалік від Риги розташовується латвійський національний парк Кемері. Тут можна помилуватися чудовими пейзажами. Особливо цікавою може стати прогулянка по болотах восени, коли стигне журавлина, яку туристи залюбки збирають.
Стримба в українських Карпатах
Висота цієї гори українських Карпат - другої за висотою вершини гірського масиву Ґорґани - становить 1719 метрів. 15-кілометровий маршрут до Стримби починається поблизу невеликого села Колочава. Тих, хто подолав перепад висотою в 550 метрів, чекають мальовничі пейзажі з видом на озеро.
Гора Мармолада в Італії
Гору Мармоладу ще називають королевою Доломітових Альп. Тут знаходиться найбільший у регіоні льодовик. Найкращий спосіб сюди дістатися - через гірський перевал Пассо Федая, зображений на фото. Звідси ж можна насолоджуватися величною панорамою гірського масиву.
Лісовий парк Толлімор у Північній Ірландії
Лісовий парк Толлімор у Північній Ірландії чекає на туристів, які прагнуть тиші та спокою. В околицях невеликого морського курорту Ньюкасл у графстві Даун є величезна кількість піших маршрутів, прогулюючись якими можна насолоджуватися різноманітними ландшафтами. Уздовж ріки, через ліс, повз водоспад або вгору горбами - тут кожен може знайти для себе улюблені мотиви.
Озерний край у Великобританії
Навіть туманної осені самобутній національний парк Озерний край у гірському регіоні графства Камбрія в Англії приваблює своїми скелястими горами, невеличкими селами й, звісно ж, численними озерами. Після тривалої прогулянки можна зупинитися в одному з місцевих пабів.
Саксонська Швейцарія в Німеччині
У Саксонській Швейцарії нараховується понад 1100 різноманітних вершин. Для прогулянок і походів у цьому німецькому регіоні проклали численні маршрути - поміж скелями, по горах, долинах та ущелинах.
Гірський маршрут в Австрії
Маршрут, який можна пройти пішки за вісім днів, пролягає через гори східної частини Високого Тауерна - найбільшого заповідника у Центральній Європі. Гуркотливий водоспад і високогірні озера лежать між гірськими масивами й пологими трав'янистими схилами. На фотографії - гірські озера, які зустрічаються на першому етапі маршруту.
Національний парк Дурмітор у Чорногорії
Це запаморочливий ландшафт у національному парку Дурмітор на півночі Чорногорії. Цей гірський масив, який внесено до світової спадщини ЮНЕСКО, нараховує майже 50 гір. Найвища точка - понад 2000 метрів над рівнем моря. У парковій зоні знаходиться величезна кількість ущелин, які надовго залишаться у вашій пам'яті.
Віа Альпіна у Швейцарії
Віа Альпіна - один із найкрасивіших маршрутів по Швейцарії. Простягаючись на 390 кілометрів, він проходить зі сходу на захід через швейцарські Альпи. Маршрут включає в себе 20 етапів і дивовижні панорамні пейзажі на кшталт зображеного на фото. Це - Кандерштег, наймальовничіше сільце у кантоні Берн.
Національний парк Де-Хоге-Велюве у Нідерландах
Через природний парк Де-Хоге-Велюве у нідерландській провінції Гелдерланд проходять численні туристичні пішохідні маршрути. У пошуках тиші та спокою вирушайте до району Планкен Вамбуїс у Нідерландах. Туристичні маршрути ведуть не лише через тихі ліси, а й через мальовничі ландшафти довкола міста Еде.
Велике Кемерське болото в Латвії
Неподалік від Риги розташовується латвійський національний парк Кемері. Тут можна помилуватися чудовими пейзажами. Особливо цікавою може стати прогулянка по болотах восени, коли стигне журавлина, яку туристи залюбки збирають.
Стримба в українських Карпатах
Висота цієї гори українських Карпат - другої за висотою вершини гірського масиву Ґорґани - становить 1719 метрів. 15-кілометровий маршрут до Стримби починається поблизу невеликого села Колочава. Тих, хто подолав перепад висотою в 550 метрів, чекають мальовничі пейзажі з видом на озеро.
Гора Мармолада в Італії
Гору Мармоладу ще називають королевою Доломітових Альп. Тут знаходиться найбільший у регіоні льодовик. Найкращий спосіб сюди дістатися - через гірський перевал Пассо Федая, зображений на фото. Звідси ж можна насолоджуватися величною панорамою гірського масиву.
Лісовий парк Толлімор у Північній Ірландії
Лісовий парк Толлімор у Північній Ірландії чекає на туристів, які прагнуть тиші та спокою. В околицях невеликого морського курорту Ньюкасл у графстві Даун є величезна кількість піших маршрутів, прогулюючись якими можна насолоджуватися різноманітними ландшафтами. Уздовж ріки, через ліс, повз водоспад або вгору горбами - тут кожен може знайти для себе улюблені мотиви.
Озерний край у Великобританії
Навіть туманної осені самобутній національний парк Озерний край у гірському регіоні графства Камбрія в Англії приваблює своїми скелястими горами, невеличкими селами й, звісно ж, численними озерами. Після тривалої прогулянки можна зупинитися в одному з місцевих пабів.
Саксонська Швейцарія в Німеччині
У Саксонській Швейцарії нараховується понад 1100 різноманітних вершин. Для прогулянок і походів у цьому німецькому регіоні проклали численні маршрути - поміж скелями, по горах, долинах та ущелинах.