Орлана-утікача з Німеччини знайшли за тисячу кілометрів від дому

Білоплечого орлана Ґробі, який зник у німецькому місті Ремшайд, виявили в угорському національному парку Ершег. Цю інформацію у суботу, 1 травня, інформагенції dpa підтвердила сокольнича Карола Шоссов (Carola Schossow) з Ремшайда, що у землі Північний Рейн-Вестфалія, звідки походить Ґробі.

За словами сокольничої, вона упізнала орлана за світлинами і тішиться, що він живий і здоровий. Водночас Шоссов поскаржилася, що через запроваджені коронавірусні обмеження не може організувати поїздку до Угорщини, щоб звідти забрати орлана додому.

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З Угорщини повідомили, що орлан був виснажений і голодний, і його нагодували куркою. Шоссов сподівається, що Ґробі і далі вдасться утримувати на місці виявлення, приваблюючи їжею, а згодом і "упіймати".

6-річний Ґробі втік з німецького парку 12 квітня. Встановити його місцезнаходження було неможливо, оскільки орлан втратив прикріплений передавач.

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