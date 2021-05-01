Орлана-утікача з Німеччини знайшли за тисячу кілометрів від дому

Білоплечого орлана Ґробі, який зник у німецькому місті Ремшайд, виявили в угорському національному парку Ершег. Цю інформацію у суботу, 1 травня, інформагенції dpa підтвердила сокольнича Карола Шоссов (Carola Schossow) з Ремшайда, що у землі Північний Рейн-Вестфалія, звідки походить Ґробі.
За словами сокольничої, вона упізнала орлана за світлинами і тішиться, що він живий і здоровий. Водночас Шоссов поскаржилася, що через запроваджені коронавірусні обмеження не може організувати поїздку до Угорщини, щоб звідти забрати орлана додому.
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З Угорщини повідомили, що орлан був виснажений і голодний, і його нагодували куркою. Шоссов сподівається, що Ґробі і далі вдасться утримувати на місці виявлення, приваблюючи їжею, а згодом і "упіймати".
6-річний Ґробі втік з німецького парку 12 квітня. Встановити його місцезнаходження було неможливо, оскільки орлан втратив прикріплений передавач.
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Лебедина вірність: птахи, які (практично) не ходять "наліво"
Чубаті пінгвіни
Чубаті пінгвіни залишаються вірними своїй половинці, навіть якщо їх розділяють кілька тисяч кілометрів. Дослідники змогли довести це за допомогою крихітних передавачів. Сім з десяти пар пінгвінів після тривалої розлуки змогли знайти одне одного і разом висидіти потомство.
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Лебедина вірність: птахи, які (практично) не ходять "наліво"
Блакитна синиця
Хоча близько 90 відсотків усіх видів птахів утворюють пари, але лише не більше десяти відсотків з них справді зберігають вірність. До останніх не належить, наприклад, блакитна синиця. Самки цих платхів часом залюбки залишають уранці своє гніздо і ще сплячого партнера, щоб швиденько "стрибнути в гречку".
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Лебедина вірність?
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Лебедина вірність: птахи, які (практично) не ходять "наліво"
Гуси
Лебеді належать до родини гусей. Майже всі види останніх є моногамними. Але, на відміну від лебедів, які разом піклуються про те, щоб звити гніздо, у гусей цим займаються лише самки. Про потомство вони вже піклуються разом, але чи справді гусенята - діти свого батька?
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Лебедина вірність: птахи, які (практично) не ходять "наліво"
Папуги
Більшість видів папуг живуть великими зграями, тому що це дозволяє птахам захищатися від хижаків. І при цьому усередині зграї майже завжди утворюються моногамні пари, до того ж - на все життя.
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Лелеки
Лелеки, напевно, справді є переважно моногамними, уже хоча б через те, що в'ють гнізда. При цьому самець найчастіше прилітає з вирію раніше, щоб підготувати гніздо, а вже потім повертається самка. Зрадити лелекам складно хоча б вже тому, що в одному місці зазвичай концентрується не так багато цих птахів.
Автор: Фабіан Шмідт, Наталія Мехед