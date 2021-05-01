 Орлана-утікача з Німеччини знайшли за тисячу кілометрів від дому | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2021

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Новини

Орлана-утікача з Німеччини знайшли за тисячу кілометрів від дому

Білоплечий орлан Ґробі, який 12 квітня втік з парку на заході ФРН, опинився в Угорщині. Тепер німецькі сокольничі вирішують, як повернути його додому.

Ґробі утік від Кароли Шлоссов та подолав близько тисячі кіометрів

Ґробі утік від Кароли Шлоссов та подолав близько тисячі кіометрів

Білоплечого орлана Ґробі, який зник у німецькому місті Ремшайд, виявили в угорському національному парку Ершег. Цю інформацію у суботу, 1 травня, інформагенції dpa підтвердила сокольнича Карола Шоссов (Carola Schossow) з Ремшайда, що у землі Північний Рейн-Вестфалія, звідки походить Ґробі.

За словами сокольничої, вона упізнала орлана за світлинами і тішиться, що він живий і здоровий. Водночас Шоссов поскаржилася, що через запроваджені коронавірусні обмеження не може організувати поїздку до Угорщини, щоб звідти забрати орлана додому.

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З Угорщини повідомили, що орлан був виснажений і голодний, і його нагодували куркою. Шоссов сподівається, що Ґробі і далі вдасться утримувати на місці виявлення, приваблюючи їжею, а згодом і "упіймати".

6-річний Ґробі втік з німецького парку 12 квітня. Встановити його місцезнаходження було неможливо, оскільки орлан втратив прикріплений передавач.

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    Автор: Фабіан Шмідт, Наталія Мехед


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