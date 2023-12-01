Орбан пропонує замінити переговори про членство Києва угодою

Євросоюзу варто спершу 5-10 років попрацювати з Україною в рамках угоди про стратегічне партнерство, а вже потім може йтися про переговори щодо членства, вважає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Європейському Союзу варто спершу підписати угоду про стратегічне партнерство з Україною, а не починати з нею переговори про членство, заявив у п'ятницю, 1 грудня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Якщо ми не знаємо (які наслідки матимуть переговори про вступ України до ЄС. - Ред.), то ми не повинні починати переговори... Тому я представлятиму точку зору, згідно з якою ЄС повинен спочатку підписати угоду про стратегічне партнерство з Україною", - сказав Орбан в інтерв'ю державному радіо, цитує агенція Reuters.

За його словами, така угода могла б діяти до 5-10 років. "Давайте наблизимо їх (Україну. - Ред.), оскільки зараз розрив (між Україною та ЄС. - Ред.) занадто великий", - запропонував угорський прем'єр він. "Давайте дамо нам час для спільної роботи, і коли ми побачимо, що можемо працювати разом, тоді піднімемо питання про членство", - додав він.

У середині грудня лідери 27 країн-членів ЄС мають вирішити, чи прийняти рекомендацію Європейської Комісії щодо початку переговорів з Україною про членство у блоці.

8 листопада Єврокомісія представила звіт про готовність України до переговорів щодо вступу в ЄС. У ньому ЄК рекомендувала ініціювати переговорний процес. Водночас у рекомендації містяться "технічні застереження", згідно з якими Україні необхідно досягти більшого прогресу у ключових сферах - від створення надійної та незалежної судової системи до захисту прав меншин та впровадження антикорупційних заходів.

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Рішення розпочати переговори про вступ вимагає одностайної підтримки усіма 27 членами блоку, а позиція Угорщини розглядається як головна потенційна перешкода, нагадує Reuters. Угорський прем'єр-міністр неодноразово заявляв, що Угорщина не підтримає пропозицію Єврокомісії в її нинішньому вигляді.