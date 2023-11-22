Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу ЄС Україні - ЗМІ

У листі до голови Євроради Віктор Орбан пригрозив заблокувати будь-яку допомогу ЄС Україні, якщо лідери блоку не переглянуть всю стратегію підтримки Києва, пише Politico.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати всю допомогу Європейського Союзу (ЄС) Україні, так само як і майбутній її вступ до блоку у разі, якщо лідери Євросоюзу не погодяться переглянути всю стратегію підтримки Києва. Про це в середу, 22 листопада, повідомило видання Politicо з посиланням на лист Орбана, адресований голові Європейської Ради Шарлю Мішелю, з яким медіа ознайомилось. Сам лист не датований, але має печатку канцелярії угорського прем'єра, зазначає видання.

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У листі Орбан наголошує, що жодне рішення щодо фінансування для України, початку перемовин про вступ до ЄС або запровадження подальших санкцій щодо РФ, не може бути ухвалене, допоки не буде проведена "стратегічна дискусія" під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі у середині грудня.

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"Європейській Раді слід підбити підсумки реалізації та ефективності нашої поточної політики щодо України, зокрема різноманітних програм допомоги", - йдеться в листі Орбана.

Орбана непокоїть питання повоєнної безпекової архітектури Європи

У своєму листі очільник угорського уряду також запитує, чому Європа повинна продовжувати підтримувати Україну в той час, коли Сполучені Штати, які надали основну частину військової допомоги Києву, можуть бути не в змозі продовжувати фінансування внаслідок внутрішньополітичних суперечок.

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"Європейська Рада має провести відверту і відкриту дискусію про здійсненність стратегічних цілей ЄС в Україні, - пише Орбан. - Чи ми досі вважаємо ці цілі реалістично досяжними? Чи ця стратегія стабільна без потужної підтримки з боку США? Чи можемо ми сприймати постійну підтримку з боку США як належне? Як ми уявляємо собі повоєнну безпекову архітектуру Європи?".

Також керівник угорського уряду в листі виловлює думку, що Європейська Рада не буде у ситуації, у якій зможе ухвалити ключові рішення щодо запропонованих гарантій безпеки або додаткової фінансової підтримки України, схвалити подальше посилення режиму санкцій ЄС або домовитися про майбутнє процесу розширення, доки не буде знайдений консенсус щодо майбутньої стратегії щодо України.

Підвищені ставки у протистоянні з Брюсселем

Як зазначає видання, цей лист Орбана підвищує ставки в тривалому протистоянні між Будапештом і Брюсселем, який затримує виділення Угорщині 13 мільярдів євро через побоювання, що країна не дотримується стандартів ЄС у царині верховенства права.

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На думку оглядачів видання, Орбан не каже прямо, але натякає в листі, що Будапешт може скористатися своїм правом вето й заблокувати виділення запланованих 50 мільярдів євро допомоги Україні, що вкрай потрібна Києву.

Окрім 50 мільярдів євро, Орбан погрожує блокувати заплановану військову допомогу Україні у розмірі 500 мільйонів євро, а також початок офіційних переговорів про вступ України в ЄС, рішення про який могло б бути схвалене на наступному засіданні Європейської Ради 14 і 15 грудня, наголошує видання.

Нагадаємо, що з огляду на конфронтаційний курс Будапешта окремі країни-члени ЄС обдумують шляхи надання Україні допомоги на двосторонній основі, щоб у такий спосіб обійти можливе вето з боку Будапешта.

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