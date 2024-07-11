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ПолітикаУгорщина

Орбан їде до Трампа, його опонент - передає поміч у Києві

Степан Смишляєв
11 липня 2024 р.

Поки прем'єр Угорщини Віктор Орбан збирається на нову зустріч з Дональдом Трампом у Флориді, угорський опозиціонер Петер Мадяр приїхав у Київ - вшанував пам'ять полеглих захисників України і передав допомогу "Охматдиту".

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Дональд Трамп (США) і Віктор Орбан (Угорщина)
Дональд Трамп і Віктор Орбан готуються знову зустрітися у Флориді. Тим часом угорський опозиціонер Петер Мадяр привіз у Київ гуманітарну допомогу для понівеченого Росією "Охматдиту"Фото: Imago Images/UPI Photo/K. Dietsch

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, головний суперник прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, приїхав у четвер, 11 липня, в Україну, щоб передати гуманітарну допомогу київській дитячій лікарні "Охматдит".

У дописі в Facebook він повідомив, що вже відвідав лікарню, низка приміщень якої були зруйновані або серйозно пошкоджені внаслідок ракетного удару Росії. Раніше Мадяр зазначав, що його політична сила зібрала для "Охматдиту" близько 15 мільйонів форинтів (понад 40 тисяч доларів), а також медикаменти, медичне обладнання, засоби гігієни та продукти харчування, які пожертвували угорці. 

Також угорський опозиційний політик вшанував пам'ять полеглих захисників України біля Михайлівського собору. 

Читайте також: Чи може Петер Мадяр усунути Віктора Орбана від влади в Угорщині?

Орбан після саміту НАТО поїде до Трампа

Тим часом Орбан, який зараз перебуває у США на саміті Північноатлантичного альянсу (НАТО), планує в четвер зустрітися з кандидатом в президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом у його маєтку в Мар-а-Лаго в штаті Флорида, де вони вже проводили перемовини у березні, пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Американські оглядачі зауважують, що ця зустріч, яка відбудеться невдовзі після переговорів Орбана з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві та лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні, "посилить побоювання, що угорський лідер працює посередником між Путіним і Трампом".

Нещодавні перемовини Орбана з Путіним і Сі критично сприйняла влада України та Європейського Союзу: посадовці неодноразово підкреслювали, що попри головування Угорщини в Раді ЄС, Орбану не надавали повноважень вести переговори ні від імені Києва, ні від імені Брюсселя.

Втім, це не завадило угорському прем'єру після візитів у Москву і Пекін написати листа керівництву ЄС, у котрому, зокрема, йшлося, що Путін і Сі очікують мирних переговорів між РФ і Україною до кінця року.

Дівчинка, яка вижила в "Охматдиті"

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