Опитування: Українці найкраще ставляться до Меркель, найгірше - до Путіна

Серед ключових світових лідерів найкраще українці ставляться до канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel): 73 відсотки - позитивно, 19 відсотків - негативно. На другому місці - президент США Джо Байден (64 відсотки - позитивно, 19 відсотків - негативно).

Про це свідчать оприлюднені в четвер, 9 вересня, результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" протягом 2-4 вересня 2021 року. При цьому в динаміці за останні декілька місяців ставлення до Байдена дещо поліпшилося, а до Меркель - дещо погіршилося.

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Найгірше ж українці ставляться до президента РФ Володимира Путіна. Згідно з даними дослідження, негативно до Путіна ставляться понад 80 відсотків опитаних, а позитивно - лише 15 відсотків українців.

Також переважно негативне ставлення в українців до керівництва Білорусі. До Олександра Лукашенка негативно ставляться 59 відсотків опитаних, позитивно - 34 відсотки. При цьому за останній рік ставлення до президента Білорусі погіршилося з 45 відсотків до 34 відсотків, а за останні два роки - удвічі (з 67 відсотків до 34 відсотків), повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Водночас президента Франції Еммануеля Макрона позитивно оцінили 57 відсотків опитаних, негативно - 19 відсотків, президента Польщі Анджея Дуду - 54 відсотки позитивно та 10 відсотків негативно.