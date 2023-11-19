ОПУ: в Україні побільшає антидронових мобільних груп

ОВА працюють над комплектуванням підрозділів для боротьби із ударними дронами, повідомив Олексій Кулеба. Він попередив, що Україну чекає "складна зима" і влада готується до оборони від повітряних атак РФ.

В Україні постійно триває робота з розширення мережі мобільних груп для боротьби із ударними безпілотниками, повідомив у неділю, 19 листопада, заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.

"Разом працюємо над посиленням захисту енергетичної інфраструктури та цивільних об'єктів. Мобільні групи вже довели свою ефективність", - зазначив він.

Посадовець додав, що обласні військові адміністрації працюють над комплектуванням підрозділів транспортом та "усіма необхідними приладами".

"Нас дійсно чекає складна зима. Готуємось щодня та нарощуємо потужності для ще більш ефективної протидії", - підкреслив Кулеба.

В Україні очікують збільшення кількості повітряних ударів РФ

Напередодні президент Володимир Зеленський попередив, що російські війська посилюватимуть повітряні удари по території України з наближенням зими. Він анонсував нові "безпекові кроки" протягом наступних тижнів, зокрема, посилення протиповітряної оборни.

Лише за останні дві доби росіяни випустили по Україні понад півсотні ударних дронів типу "Shahed". В ніч на 18 листопада українська ППО збила 29 з 38 випущених безпілотників. Внаслідок атаки зафіксовані пошкодження щонайменше у трьох областях: на Чернігівщині постраждали інфраструктурні будівлі, на Запоріжжі - зайнялась пожежа на об'єктах інфраструктури, на Одещині - пошкоджена нафтобаза.

В ніч на неділю війська РФ запустили 20 "шахедів", ППО знищила 15 з них у Київській, Полтавській та Черкаській областях. На Київщині пошкодженm зазнав інфраструктурний об'єкт, на Черкащині - п'ять будинків.