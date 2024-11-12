Опитування: за військову поміч Україні досі більшість німців

На сьогодні 57 відсотків німців підтримують надання військової допомоги Україні. Однак у порівнянні з минулим роком кількість прихильників такої помочі Києву знизилася.

Кількість жителів Німеччини, які підтримують військову допомогу Україні, за останній рік дещо знизилася. Зараз за таку підтримку виступає 57 відсотків німців, свідчать опубліковані у вівторок, 12 листопада, результати опитуванняінституту Verian, проведеного на замовлення німецького Фонду імені Кербера (Körber-Stiftung). Це на дев'ять відсоткових пунктів менше, ніж роком раніше. При цьому 45 відсотків опитаних убачають у війні Росії проти України найбільший геополітичний виклик

Близько половини (47 відсотків) респондентів виступають за те, щоб Україна продовжувала боротьбу доти, доки не поверне всі окуповані сусідньою країною території. При цьому 43 відсотки опитаних вважають, що Києву треба попрощатися з частиною своєї міжнародно визнаної території і таким чином намагатися завершити війну.

З питання війни в Україні помітна різниця між західними та східними землями ФРН. Так, на сході ідею відмови від територій підтримали 52 відсотки, а ідею подальшої боротьби - 38 відсотків. На заході число прихильників цих питань становило 40 і 49 відсотків відповідно.

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Про роль ФРН у вирішенні криз

Частка жителів ФРН, які виступають за активне залучення Берліна до вирішення міжнародних криз, склала 46 відсотків і тим самим досягла піку від початку серії опитувань із зовнішньої політики. При цьому 71 відсоток респондентів уточнюють, що хотіли б бачити активну дипломатичну роботу, 15 відсотків підтримують розширення фінансової допомоги кризовим регіонам і лише 10 відсотків виступають за більш активну військову участь ФРН.

Ідея Німеччини як оборонного лідера Європи має дедалі менше розуміння серед мешканців ФРН. У 2023 році на підтримку такої ідеї виступив 71 відсоток учасників опитування, а зараз - 65 відсотків. Опитаних не лякає перспектива, що після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США Вашингтон може скоротити оборонну підтримку на міжнародному рівні.

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Про наслідки повернення Трампа до Білого дому

Підсумки голосування у Сполучених Штатах негативно позначаться на відносинах Берліна та Вашингтона, переконана більшість респондентів (79 відсотків). Так, 45 відсотків бачать у переобранні республіканця "швидше негативні" наслідки для ФРН, а 34 відсотки - "дуже негативні". При цьому 12 відсотків вірять, що повернення Трампа до Білого дому стане "швидше позитивним" для Берліна і лише п'ять відсотків переконані у позитивних наслідках.

Такий скепсис висловили прихильники переважної більшості політичних сил за винятком прихильників правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", з яких більше половини (59 відсотків) бачать позитивні перспективи щодо обрання Трампа.

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Про конфлікт на Близькому Сході

Оголошені канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) подальші поставки зброї Ізраїлю, що веде військові операції проти радикальних рухів ХАМАС та "Хезболла", викликали неприйняття серед німців. Більшість респондентів (79 відсотків) не бажають оборонної підтримки Ізраїлю з боку Берліна.

Близько двох третин (64 відсотки) вважають, що ФРН необхідно виступити посередником між ізраїльською стороною та ХАМАСом визнаним терористичною організацією в Євросоюзі та США. Водночас 87 відсотків опитаних підтримали подальші поставки гуманітарної допомоги жителям Сектора Гази.