КМІС: В Україні найгірше ставляться до росіян і білорусів

Найнижчий рівень етнічних упереджень в Україні - до українців і поляків. За ними слідують канадціі американці, а далі, з приблизно одинаковим значенням соціальної дистанції, - німці, французи і євреї. Найгірше в Україні ставляться до росіян, які живуть в Росії, а потім - до білорусів-жителів Білорусі. Такі дані наводить Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) за результатами власного всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус". Результати КМІС оприлюднив у себе на сайті в понеділок, 29 січня, а дослідження проводили методом телефонних опитувань ще з 29 вересня по 9 жовтня 2023 року.

Згідно з даними опитування , за рік з жовтня 2022 по жовтень 2023 в Україні також дещо погіршилося ставлення до російськомовних українців, визначили соціологи КМІС.

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КМІС: Рівень ксенофобії в Україні стабільно невисокий

Автори дослідження відзначають, що після початку повномасштабної війни рівень ксенофобії в Україні у вімірі з 2021 по 2022 рік дещо підвищився через погіршення ставлення до росіян і білорусів. Однак за останній рік з жовтня 2022 до жовтня 2023 він дещо знизився через покращення ставлення до союзників - канадців, американців, німців і французів.

У висновках дослідження наголошується: рівень ксенофобії в Україні зростав з 1994 по 2007 рік, а потім, з 2008 по 2013 рік, знизився до чотирьох балів. З 2013 року він залишається стабільним, коливаючись довкола цього значення. Зокрема, у жовтні 2023 року він склав 3,7 бала, і автори дослідження характеризують його як невисокий.

"Він показує, що для більшості етнічних груп населення України підтримує дистанцію три, чотири або п'ять - тобто не хотіли б, щоб представники цих етнічних груп були членами їхнії родин і близькими друзями, але готові їх бачити сусідами, колегами по роботі і жителями України", - зазначається у висковках дослідження КМІС.

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