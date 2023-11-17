Більшість жителів Євросоюзу дізнаються новини з телевізора

Телебачення є основним джерелом інформації майже для трьох четвертих жителів ЄС, а радіо має не меншу популярність, ніж соцмережі, з'ясували аналітики Eurostat.

Телебачення залишається основним засобом для отримання інформації для більшості жителів Євросоюзу, випливає із результатів опитування Європейського статистичного відомства Eurostat, опублікованих у п'ятницю, 17 листопада. Майже три четвертих (71 відсоток) респондентів отримують інформацію насамперед за допомогою телевізора.

Менш ніж для половини (42 відсотки) опитаних основним джерелом інформації є онлайн-версії газет та сайти новин. Радіо як джерело інформації користується популярністю приблизно у третини (37 відсотків) учасників опитування, стільки ж респондентів обирають соціальні мережі. З друкованих ЗМІ інформацію отримує лише кожен п'ятий житель ЄС (21 відсоток).

Лише у двох країнах-членах Євросоюзу телебачення не є найпопулярнішим засобом отримання інформації. На Кіпрі та Мальті для цього найчастіше користуються соцмережами (70 відсотків опитаних). Також у цих країнах найслабші позиції друкованих ЗМІ: на Кіпрі їх читають лише 10 відсотків респондентів, на Мальті - 11 відсотків.

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У ФРН соцмережі дещо популярніші за паперові газети

У Німеччині дізнаватися про останні події з телевізора обирають дві третіх (66 відсотків) опитаних, по радіо - 42 відсотки. Третина мешканців ФРН (34 відсотки) дізнаються новини з інтернет-ЗМІ, 28 відсотків - із соцмереж, 24 відсотки - із паперових версій газет та журналів.

Найбільшою довірою в ЄС (у 48 відсотків опитаних) користується суспільно-правове радіо. У Німеччині цей показник вищий - 54 відсотки. Водночас у Польщі найбільше (41 відсоток) довіряють приватним медіакомпаніям, а в Угорщині - окремим людям та спільнотам у соціальних мережах, блогах, подкастах та на новинних платформах (28 відсотків).

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