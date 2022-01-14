Операція "Павутина": силовики викрили 23 торговців дитячим порно в Україні

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Серед затриманих за виготовлення дитячої порнографії - мати двох доньок шести і восьми років та знайомий мами п’ятирічної дівчинки.
Правоохоронці провели всеукраїнську операцію під умовною назвою "Павутина", під час якої викрили 23 осіб, які виготовляли та збували порнографічний контент за участю дітей, повідомляють у п’ятницю, 14 січня, Національна поліція та Офіс генерального прокурора.
"Проведено 27 обшуків під час яких вилучено понад 10 терабайт протиправного контенту та комп'ютерну техніку", - йдеться у повідомленні ОГП. Правоохоронці почали розслідування у кримінальних провадженнях за фактами торгівлі людьми, зґвалтування, сексуального насильства, розбещення неповнолітніх, розповсюдження порнографії, зокрема дитячої.
У результаті операції силовики встановили 23 осіб, які виготовляли, розповсюджували та збували за гроші в інтернеті протиправний контент. "Двом із них уже оголошено підозру та обрано запобіжний захід -тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - повідомляє Нацполіція.
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Серед затриманих - жителька Черкас, яка створювала порноконтент для продажу в інтернеті за участі двох доньок, яким шість і вісім років. "Також вона пропонувала своєму знайомому вступати в інтимні стосунки з її доньками на платній основі", - йдеться у повідомленні. Після затримання жінки дітей передали до реабілітаційних центрів, де їм надають допомогу.
Іншим затриманим є житель Києва, який ґвалтував п'ятирічну доньку своєї знайомої та створював за її участі дитячу порнографію. Крім них силовики викрили у розповсюдженні дитячої порнографії на закритих форумах жителів Одеси, Івано-Франківської, Донецької, Житомирської та Закарпатської областей.
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В лютому 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон про захист дітей від сексуальної експлуатації. За ним, вчинення дій сексуального характеру з особою до 16 років тягне позбавлення волі на п'ять років, а виготовлення дитячої порнографії - до трьох років.
У жовтні 2021 року в Україні запустили реєстр педофілів у тестовому режимі. Його створення передбачене іншим законом - про посилення кримінальної відповідальності за сексуальні злочини проти малолітніх. Інформацію про особу включатимуть до реєстру на підставі обвинувального вироку суду, що набрав чинності.
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