Операція "Павутина": силовики викрили 23 торговців дитячим порно в Україні

Правоохоронці провели всеукраїнську операцію під умовною назвою "Павутина", під час якої викрили 23 осіб, які виготовляли та збували порнографічний контент за участю дітей, повідомляють у п’ятницю, 14 січня, Національна поліція та Офіс генерального прокурора.

"Проведено 27 обшуків під час яких вилучено понад 10 терабайт протиправного контенту та комп'ютерну техніку", - йдеться у повідомленні ОГП. Правоохоронці почали розслідування у кримінальних провадженнях за фактами торгівлі людьми, зґвалтування, сексуального насильства, розбещення неповнолітніх, розповсюдження порнографії, зокрема дитячої.

У результаті операції силовики встановили 23 осіб, які виготовляли, розповсюджували та збували за гроші в інтернеті протиправний контент. "Двом із них уже оголошено підозру та обрано запобіжний захід -тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - повідомляє Нацполіція.

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Затримані - родичі та знайомі дітей

Серед затриманих - жителька Черкас, яка створювала порноконтент для продажу в інтернеті за участі двох доньок, яким шість і вісім років. "Також вона пропонувала своєму знайомому вступати в інтимні стосунки з її доньками на платній основі", - йдеться у повідомленні. Після затримання жінки дітей передали до реабілітаційних центрів, де їм надають допомогу.

Іншим затриманим є житель Києва, який ґвалтував п'ятирічну доньку своєї знайомої та створював за її участі дитячу порнографію. Крім них силовики викрили у розповсюдженні дитячої порнографії на закритих форумах жителів Одеси, Івано-Франківської, Донецької, Житомирської та Закарпатської областей.

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Захист дітей від педофілії

В лютому 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон про захист дітей від сексуальної експлуатації. За ним, вчинення дій сексуального характеру з особою до 16 років тягне позбавлення волі на п'ять років, а виготовлення дитячої порнографії - до трьох років.

У жовтні 2021 року в Україні запустили реєстр педофілів у тестовому режимі. Його створення передбачене іншим законом - про посилення кримінальної відповідальності за сексуальні злочини проти малолітніх. Інформацію про особу включатимуть до реєстру на підставі обвинувального вироку суду, що набрав чинності.

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