Оператор ГТС України пояснив потік газу з України до Угорщини

Незначний потік газу з території України в Угорщину є не транзитом, а реекспортом газу. Про це в понеділок, 4 жовтня, повідомив голова Оператора газотранспортної системи України (ГТС) України Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, європейські трейдери реекспортують газ, який зберігався в підземних сховищах України.

Представник угорського газотранспортного оператора FGSZ раніше цього дня повідомляв, що Угорщина отримує газ з України, але відмовився назвати комерційну компанію, яка транспортує газ.

Крім того, у FGSZ підтвердили, що 1 жовтня було запущено новий газопровід з Сербії. "Якщо (комерційна) компанія отримує газ через Україну, вона може продовжувати використовувати трубопровід, який іде з України. Поточні дані про відвантаження свідчать, що сьогодні з України надходить така ж кількість газу, як і через новий трубопровід із Сербії", - цитує Reuters представника угорського оператора.

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Як зазначає агенція "Українські новини", станом на 9:28 ранку потік газу в точці "Берегово" становив 2,31 МВт/год (218,9 тисячі кубічних метрів газу на годину).

Газова суперечка України та Угорщини

Нагадаємо, що з 1 жовтня російський газовий монополіст "Газпром" призупинив транзит газу до Угорщини через українську ГТС. При цьому потужності з України на вихід до Угорщини законтрактовані до 30 вересня 2022 року.

27 вересня угорська MVM Group і "Газпром экспорт" підписали в Будапешті новий довгостроковий контракт на постачання газу до Угорщини.

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Угода розрахована на 15 років з можливістю зміни закуплених обсягів через 10 років. "Газпром" щорічно постачатиме Угорщині 4,5 мільярда кубометрів природного газу двома маршрутами: 3,5 мільярда кубометрів через Сербію та мільярд кубометрів через Австрію.

До цієї угоди Угорщина імпортувала більшість свого природного газу також із Росії, але транзитом через Україну. Останніми роками Будапешт диверсифікував імпорт газу: відкрив транскордонні міжмережеві з'єднання з більшістю своїх сусідів і забезпечив постачання зрідженого природного газу через порт у Хорватії.

МЗС України було "здивоване і розчароване" рішенням Угорщини підписати нову угоду з "Газпромом". Міністерство ініціювало перенесення на пізніший термін засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування очільників МЗС двох країн, яке мало відбутися 29-30 вересня в Будапешті.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав реакцію офіційного Києва "серйозним порушенням" угорського суверенітету та інтересів національної безпеки. У Європейській Комісії перевірять наслідки контракту Угорщини з "Газпромом".