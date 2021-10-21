Оператор ГТС України подав заявку на сертифікацію "Північного потоку-2"

Державне підприємство Оператор газотранспортної системи (ГТС) України подало заявку на участь у сертифікації магістрального газопроводу "Північний потік-2". Про це йдеться в оприлюдненому повідомленні на сайті української компанії.

"Ми продовжуємо рішуче виступати проти цього геополітично небезпечного проєкту, який загрожує національній безпеці України, руйнує європейську енергетичну архітектуру і намагається обійти правила ЄС", - повідомив генеральний директор підприємства Сергій Макогон.

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Аргументація Оператора ГТС України

За його словами, підставою для заявки до німецького регулятора стало те, що сертифікація компанії-оператора газопроводу Nord Stream-2 AG "порушить права та комерційні інтереси Оператора ГТС України". Макогон вказав, що газопровід "не спрямований на диверсифікацію маршрутів транспортування газу та загрожує безпеці постачань газу до Європи".

Він звернув увагу на те, що українська газотранспортна система перебуває в хорошому технічному стані і має майже втричі більшу потужність, ніж "Північний потік-2".

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В українській компанії також зазначили, що до процесу сертифікації уже було допущено польську державну енергетичну компанію PGNiG і її німецьке дочірнє підприємство PGNiG Supply & Trading GmbH. Раніше українська компанія "Нафтогаз" також подала заявку на сертифікацію "Північного потоку-2".

"Північний потік-2" готовий до транзиту газу

Пройти сертифікацію німецького регулятора "Північний потік-2" має для того, щоб почати комерційні постачання газу. З технічного боку перша труба газопроводу до цього вже готова. 18 жовтня Nord Stream 2 AG повідомила, що першу з двох ниток газогону вже наповнено технічним газом. За даними компанії, на другій нитці газопроводу наразі тривають пусконалагоджувальні роботи.

Очікується, що "Північним потоком-2" з Росії до Німеччини поставлятимуть 55 мільярдів кубометрів газу щорічно.