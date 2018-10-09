 Opel наказали відкликати 100 тисяч дизельних авто через порушення | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.10.2018

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Економіка

Opel наказали відкликати 100 тисяч дизельних авто через порушення

Через нелегальне програмне забезпечення німецький автовиробник Opel має відкликати для оновлення 96 тисяч автомобілів по всьому світу. Йдеться про моделі, які відповідають екологічному стандарту Euro 6.

Opel відкликає 100 тисяч дизельних авто з ринку

Opel відкликає 100 тисяч дизельних авто з ринку

Німецьке Федеральне відомство автотранспорту (KBA) вимагає від автовиробника Opel відкликати 96 тисяч авто по всьому світу, з них 32 тисячі - в Німеччині. Йдеться про моделі Insignia, Cascada та Zafira, які виробили з 2013 по 2016 рік та які відповідають екологічному стандарту Euro 6.

У цих автівках виявили встановлене "нелегальне програмне забезпечення", яке відключає систему очистки вихлопів під час роботи двигуна в звичайному режимі, цитує агенція AFP оприлюднене у п'ятницю, 19 жовтня, рішення. Як пояснюють у KBA, запуск виявлених програм може спричинити збільшення викидів оксидів азоту під час користування машиною.

У відомстві розповіли, що близько 23 тисяч автомобілів в Німеччині компанія вже переобладнала "на добровільній основі". "Тепер Opel має негайно переобладнати решту транспортних засобів, в яких виявили нелегальне програмне забезпечення, і видалити його", - додали у відомстві.

DW.COM

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Федеральне відомство автотранспорту Німеччини закидає Opel використання недозволеного програмного забезпечення, що відключає очищення вихлопних газів. (15.10.2018)

В Opel підтвердили надходження розпорядження KBA та повідомили, що вже провели добровільне оновлення ПЗ на близько 53 тисячах автомобілів по всьому світу, про які в ньому йдеться.

Розпорядження KBA було очікуваним. 15 жовтня в Рюссельсгаймі та Кайзерслаутерні пройшли обшуки приміщень Opel. Такого роду обшуки, які теж стосувалися розслідування "дизельного скандалу", вже проводили, зокрема, в приміщеннях компаній Volkswagen та BMW. Після обшуків у Федеральному відомстві автотранспорту Німеччини заявили, що планують видати розпорядження про відкликання автокомпанією близько 100 тисяч дизельних автомобілів.

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    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

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    Шанувальники марки Opel могли вже з 2012 року купити в ФРН електромобіль Ampera. Але насправді він випускався в США. Тож після придбання компанії Opel в 2017 році французьким концерном PSA новий власник оголосив про плани щодо випуску нових електромобілів: 2020 року очікується вихід на ринок нової Corsa з електричним приводом, а до 2022 - ще чотирьох моделей електромобілів.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

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    Перспективи електромобільності зацікавили не лише гігантів німецького автопрому, а й невеликі стартапи. Наприклад, розташована в місті Ахен фірма e.GO Mobile AG, створена всього лише 2015 року, вже до кінця 2018 має намір випустити на ринок свою першу серійну модель e.GO Life (на фото).

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Deutsche Post бере справу в свої руки

    2014 року німецька пошта - Deutsche Post, зневірившись у пошуку підходящого автовиробника, готового поставити невеликі автофургони для розвезення пошти, сама придбала нікому не відому тоді фірму StreetScooter. Фірма блискуче впоралася із завданням, і тепер дорогами Німеччини роз'їжджає вже більше шести тисяч випущених нею жовтих електромобілів.

    Автор: Павло Лось, Валерій Сааков, Інза Вреде


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