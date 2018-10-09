Opel наказали відкликати 100 тисяч дизельних авто через порушення

Німецьке Федеральне відомство автотранспорту (KBA) вимагає від автовиробника Opel відкликати 96 тисяч авто по всьому світу, з них 32 тисячі - в Німеччині. Йдеться про моделі Insignia, Cascada та Zafira, які виробили з 2013 по 2016 рік та які відповідають екологічному стандарту Euro 6.

У цих автівках виявили встановлене "нелегальне програмне забезпечення", яке відключає систему очистки вихлопів під час роботи двигуна в звичайному режимі, цитує агенція AFP оприлюднене у п'ятницю, 19 жовтня, рішення. Як пояснюють у KBA, запуск виявлених програм може спричинити збільшення викидів оксидів азоту під час користування машиною.

У відомстві розповіли, що близько 23 тисяч автомобілів в Німеччині компанія вже переобладнала "на добровільній основі". "Тепер Opel має негайно переобладнати решту транспортних засобів, в яких виявили нелегальне програмне забезпечення, і видалити його", - додали у відомстві.

В Opel підтвердили надходження розпорядження KBA та повідомили, що вже провели добровільне оновлення ПЗ на близько 53 тисячах автомобілів по всьому світу, про які в ньому йдеться.

Розпорядження KBA було очікуваним. 15 жовтня в Рюссельсгаймі та Кайзерслаутерні пройшли обшуки приміщень Opel. Такого роду обшуки, які теж стосувалися розслідування "дизельного скандалу", вже проводили, зокрема, в приміщеннях компаній Volkswagen та BMW. Після обшуків у Федеральному відомстві автотранспорту Німеччини заявили, що планують видати розпорядження про відкликання автокомпанією близько 100 тисяч дизельних автомобілів.

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