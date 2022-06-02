ООН змінила офіційне написання Туреччини іноземними мовами

Організація Об'єднаних Націй схвалила прохання Анкари змінити написання Туреччини іноземними мовами з Turkey на Türkiye. Про це повідомило 1 червня, агентство Anadolu. з посиланням на Стефана Дюжарріка - прессекретаря генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Офіційне повідомлення з проханням змінити написання Гуттеріш отримав від міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, зазначив Дюжаррік.

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Нове написання використовуватиметься у міжнародному листуванні, офіційних документах всесвітньої організації, при маркуванні експортної продукції. Нововведення стосується, зокрема, англійської, німецької та французької мов.

Уникнути плутанини

Наприкінці минулого року Туреччина вже ухвалила рішення щодо використання позначення "Made in Türkiye" для експортної продукції. Написання Türkiye "найкраще представляє та виражає культуру, цивілізацію та цінності турецької нації", зазначало агентство Anadolu.

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Уже тривалий час у Туреччині точиться суперечка щодо написання назви країни англійською мовою, зокрема тому, що англійське "turkey" може означати "індичка". Державний мовник TRT написав щодо цього: "Введіть у Google слово "Туреччина" та отримаєте плутанину із зображень, статей та словникових визначень, що асоціюють країну з (...) великим птахом родом із Північної Америки".