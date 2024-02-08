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ООН закликає Росію припинити депортацію українських дітей

Дмитро Шварц
8 лютого 2024 р.

Комітет ООН з прав дитини закликав РФ припинити примусове переміщення дітей з окупованих територій України в порушення міжнародного права та повернути їх до їхніх сімей.

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Вивезення в Росію українських дітей з окупованих територій
В ООН закликали Росію припинити незаконне вивезення українських дітей з окупованих територійФото: Mikhail Voskresenskiy/SNA/IMAGO

Комітет Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав дитини в четвер, 8 лютого, закликав Росію припинити примусове переміщення дітей з окупованих територій України в порушення міжнародного права та повернути їх до їхніх сімей.

Як повідомляє Reuters, у доповіді комітет ООН зазначив, що Росія повинна надати інформацію про точну кількість дітей, вивезених з України, а також про місця їхнього перебування, щоб їх можна було ідентифікувати та повернути до родин.

Комітет також наголосив, що РФ має забезпечити, щоб жодна дитина не була позбавлена українського громадянства, а також щоб їхня ідентичність, ім'я та родинні зв'язки були збережені.

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За даними України, Росія депортувала з окупованих нею територій 20 тисяч українських дітей.

У березні минулого року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за підозрою в депортації дітей, що є воєнним злочином.  

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