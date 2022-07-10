ООН зафіксувала 124 випадки сексуального насильства під час війни

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 9 липня.

На цій сторінці DW стежить за новинами неділі, 10 липня (час київський).

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Генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон висловив невдоволення рішенням влади Канади передати Німеччині турбіну Siemens для газопроводу "Північний потік". "Це дуже поганий прецедент винятку з санкцій", - написав Макогон у Facebook. "Вважаю, що навіть після повернення турбіни Газпром знайде привід і далі скорочувати постачання до ЄС. Тому що навіть без цієї турбіни у Газпрома є можливість значно збільшити транзит", - пояснив він. У той же час Берлін схвально поставився до позиції Оттави. "Ми вітаємо рішення наших канадських друзів та союзників", - заявив канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).

++17.10++

Зростання кількості учнів з України може призвести до перевантаження шкіл у Німеччині після літніх канікул. Таку думку висловив голова профспілки вчителів "Освіта та виховання" (VBE) Удо Бекман (Udo Beckmann) в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke. "Учителі роками працюють на межі і терміново потребують розвантаження", - заявив Бекман. Обов'язкове шкільне навчання для дітей, які втекли до Німеччини від війни, має розпочатися після їхньої шестимісячної адаптації. "Це означає подальше збільшення чисельності українських учнів у школах - на додаток до тих 140 тисяч дітей, які вже внесені до системи", - зазначив Бекман.

ООН зафіксувала щонайменше 124 випадки сексуального насильства під час війни

++15.55++

В Україні з початку повномасштабного вторгення РФ зафіксовано щонайменше 124 випадки сексуального насильства. Про це йдеться на сайті Організації об'єднаних націй з посиланням на спецпредставниицю генсека ООН з проблеми сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілу Паттен. За словами Паттен, ці дані - лише верхівка айсберга і не відображають справжніх масштабів сексуального насильства в умовах війни Росії проти України.

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Зеленський звільнив бійців на передовій від сплати військового збору

++15.20++

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений українським парламентом у червні закон, який звільняє військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, працівників МВС, Управління держохорони, Держспецзв'язку та інших законних військових формувань від сплати військового збору. Відповідна позначка з'явилася в картці законопроєкту на сайті парламенту. Документ покликаний поліпшити матеріальне становище військовослужбовців. Військовий збір було запроваджено в 2014 році в розмірі 1,5 відсотка від заробітної плати. За 2014-2021 роки його надходження склали 131,9 мільярда гривень, зокрема 2021 року - 28,6 мільярда гривень, нагадує "Інтерфакс-Україна".

++14.34++

У неділю Збройні сили України з американських ракетних систем HIMARS завдали не менше 11 нових ракетних ударів по російських військових об'єктах, повідомив у Facebook радник голови Офісу президента Олексій Арестович. "Ураження цілей (склади з боєприпасами, ПММ) у Маріуполі, Алчевську, Шахтарську, Кіровському, Харцизьку, Чистякові, Зугресі, Придорожньому, Іловайську, Шахті Калина та Ленінському районі Донецька", - перерахував він. Також Арестович повідомив, що у суботу у Новій Каховці на Херсонщині було завдано удару по пункту управління 49-ї армії, по засобах ППО і складах з ракетами до ППО.

++14.20++

Останнім часом лінія фронту в Харківській області не змінилася, заявив глава ОВА Олег Синєгубов у ефірі національного телемарафону в неділю. "Лінія фронту не змінилася. Ворог не захопив жодного метра нової території", - сказав він. Також за словами Синєгубова, ЗСУ збиває ракети, які по Харкову та області випускають з території РФ.

"Та кількість ракет, яка до нас прилітає, не дорівнює тій кількості ракет, яка випущена з території Російської Федерації. Наші Збройні сили працюють, щоб до нас прилітало якомога менше ракет", - сказав він, проте закликав жителів перебувати в укриттях, адже через близькість Харкова до Росії "час прильоту ракети становить від 30 до 40 секунд".

++13.50++

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу росіянами Часового Яру Донецької області зросла до 15. Під завалами зруйнованого внаслідок обстрілу будинку все ще перебувають 24 людини, зокрема дитина, повідомляє пресслужба облуправління ДСНС. "Станом на 13:00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці події виявлено тіла 15 загиблих, врятовано з-під завалів 5 осіб", - йдеться в повідомленні. Також, за даними ДСНС, підтримується контакт з трьома людьми під завалами, тривають роботи з їх порятунку.

++13.06++

9 липня опівдні поблизу Горлівки підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збито вертоліт російських окупаційних військ, повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗС України. Тип збитого гелікоптера встановлюється. Раніше у недільному зведенні генштабу ЗСУ про втрати противника протягом останньої доби також констатувалося збільшення знищених російських гвинтокрилів на одну одиницю.

++12.45++

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу росіянами Часового Яру у Донецькій області зросла до 10 осіб, повідомляє пресслужба облуправління Держслужби України з надзвичайних ситуацій. "Об 11:26, під час проведення аварійно-рятувальних робіт, виявлено тіло ще одного загиблого. Загалом із початку робіт на місці події виявлено тіла 10 загиблих, врятовано з-під завалів 5 осіб", - йдеться в повідомленні.

++12.20++

В німецькому уряді привітали рішення Канади передати ФРН турбіни для газопроподу "Північний потік". "Ми вітаємо рішення наших канадських друзів та союзників", - заявив речник німецького уряду у неділю, цитує агенція AFP.

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++11.58++

Роскомнагляд на вимогу генпрокуратури від 9 липня заблокував у Росії сайт німецького видання Die Welt, повідомляє "Інтерфакс" у неділю. Обмеження запроваджено відповідно до статті 15.3 федерального закону "Про інформацію". Норма регламентує блокування сайтів, які, на думку влади, "містять заклики до масових заворушень, екстремізму, участі в незаконних масових акціях, а також недостовірну суспільно значущу інформацію, що розповсюджується під виглядом достовірних повідомлень".

++11.35++

У Харкові протягом ночі на неділю було зафіксовано ракетні влучання у Основ'янському та Слобідському районах міста, повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Внаслідок ударів було зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу та частину житлового будинку на 6 квартир, поранення отримав 62-річний чоловік. Окрім того, за даними глави Харківської ОВА, протягом суботи окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони області. "У смт Печеніги о 21 годині внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок. На жаль, 20-річна жінка загинула. Поранена та госпіталізована 42-річна жінка", - написав Синєгубов у Telegram.

Бербок шкодує, що Захід не може втрутитися військовим шляхом

++11.11++

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) шкодує, що Захід не може здійснити військове втручання у війну в Україні для захисту мирних жителів. "Я хотіла б, наприклад, пообіцяти, що ми гарантуємо гуманітарні коридори з районів України, за які точаться бої", - сказала Бербок в інтерв'ю виданню Der Spiegel. "Але ми не можемо цього забезпечити. Таку обіцянку має бути підкріплено військовими заходами", - зазначила глава МЗС ФРН. Саме тому вона також мала "чітко заявити", що режим безпольотних зон запроваджено не буде, пояснила німецька міністерка. "Гарна зовнішня політика означає, що ви зберігаєте тверезу голову, навіть коли у грудях у вас все кипить", - зазначила Бербок. "Терпіти, коли нічого не можеш зробити - у цьому іноді полягає жорстокість зовнішньої політики", - додала вона. Бербок також назвала "найгіршим моментом" її роботи на посаді глави МЗС, коли вона під час візиту до України бачила фотографії застрелених дітей. "Це все говорить про те, що не можна на даний момент вести переговорів з цим Путіним. Для нього йдеться про знищення, навіть дітей", - додала Бербок.

++10.50++

За даними генштабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення і станом на 10 липня втрати РФ становлять понад 37300 людей особового складу, що на 100 осіб більше, ніж повідомлялося добу тому. Окрім того, було знищено, зокрема, 1641 російський танк (на 3 більше порівняно з попереднім звітом), 3823 бойових броньованих машин (+8), 834 артилерійські системи (+2), 247 реактивних систем залпового вогню, 108 засобів ПВО (+1), 676 БПЛА (+2), 15 кораблів та катерів, 217 літаків та 188 гвинтокрилів (+1).

++09.30++

Європейський Союз працює над посиленням імплементації шести пакетів санкцій щодо Росії, повідомляє видання Wall Street Journal (WSJ). Можливість обходу обмежувальних заходів пов'язана з поділом повноважень у рамках ЄС – між Брюсселем, який задає вектор санкційної політики, та численними національними міністерствами, наглядовими органами та представниками галузей промисловості, які відповідають за реалізацію рішень. Найпроблемніша сфера застосування - виявлення та замороження активів, що належать громадянам РФ, що потрапили під санкції, зазначає WSJ. При цьому в ЄС немає єдиної правозастосовчої інстанції, порівнянної з Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC) американського мінфіну, яке може штрафувати порушників у США та за кордоном, констатує видання.

У Часовому Яру частково зруйновано багатоповерхівку

++08.56++

Росіяни з "Ураганів" у суботу ввечері атакували Часів Яр Донецької області, під завалами 5-поверхового будинку, куди влучила ракета, перебуває близько 30 людей, рятувальникам вдалося дістати 6 загиблих та 5 поранених, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він зазначив, що у зруйнованому будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники, які намагаються врятувати постраждалих з-під завалів. "За словами місцевих жителів, там, швидше за все, щонайменше 34 особи, зокрема 9-річна дитина. Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, які опинилися під руїнами", - написав Кириленко у Telegram.

++08.37++

Судноплавство каналом "Дунай - Чорне море" відновлено на тлі відведення російських військ з острова Зміїний, повідомила у суботу адміністрація морських портів України. У міністерства інфраструктури України додали, що канал гирла Бистре суднового ходу "Дунай - Чорне море" використовуватиметься для заходу і виходу суден, що перевозять агропродукцію.

Черговий удар по Чорнобаївці

++08.30++

Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали два удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів російських військ в районі Чорнобаївки, втрати російських окупантів уточнюються. Про це йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України у неділю.

На Харківському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування українських військ, тривають обстріли з артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине, Іванівка, Дементіївка, Соснівка, Рубіжне та Слатине. З території Бєлгородської області окупантами завдано ракетного удару по Харкову крилатою ракетою типу "Іскандер".

На Слов'янському напрямку росіяни здійснювали вогневе ураження позицій українських військ, провели розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, але успіху не мали і відійшли. Зі ствольної та реактивної артилерії обстрілювалися райони Долини, Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Андріївки, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Краснопілля та Нової Дмитрівки.

Тривають обстріли та авіаудари і на інших напрямках, зокрема, на Сіверському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому.

++08.15++

З початку російського вторгнення в Україну інформагентство Associated Press (AP) та програма "На передовій" (Frontline) каналу PBS виявили сотні потенційних воєнних злочинів. Отримані дані AP підтверджують зроблені раніше висновки ООН про відповідальність за смерть мирних жителів обох сторін конфлікту.

У доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), яка вийшла наприкінці червня, йшлося, що з початку війни в Україні як російські, так і українські війська займали позиції у житлових кварталах та поблизу цивільних об'єктів, не захистивши присутніх там мирних жителів, як того вимагає міжнародне гуманітарне право.

Одним з прикладів цього AP називає обстріл будинку для літніх людей у Старій Краснянці на Луганщині, під час якого загинуло понад 50 мирних людей. Українська влада звинуватила у ньому російські війська, однак УВКПЛ вважає, що збройні сили України "фактично перетворили будівлю на мішень", коли зайняли бойову позицію всередині будинку для літніх людей.

++07.35++

Канада зробить виняток із санкцій проти Росії, щоб повернути до Німеччини відремонтовані турбіни, необхідні для технічного обслуговування газопроводу "Північний потік-1", йдеться у заяві міністра природних ресурсів Канади. Оттава також оголосила, що розширить санкції проти енергетичного сектора Росії, включивши до них промислове виробництво.

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++07.20++

Те, що окупаційна "влада" в Харківській області, яка підтримується Росією, заявила, що Харківська область є "невід'ємною частиною російської землі", вказує на ймовірний намір Кремля анексувати частину Харківської області або всю її, пише в своєму регулярному зведенні Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики зазначають, що використання окупаційною владою імперських російських наративів та риторики, що вказують на анексію, підтверджує попередню оцінку ISW, що Кремль має ширші територіальні цілі, ніж захоплення Донецької та Луганської областей або навіть утримання півдня України.

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